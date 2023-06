Roman Valihrach: Na kryptoměny nelze roubovat deset let staré zákony. Regulace rozváže ruce velkým investorům

V kryptoměnách spatřuji naději na lepší svět finančních služeb již od roku 2011, co jsem se tomuto oboru začal věnovat. Dostali jsme se ale do stavu, kdy se kryptoměny rozrostly do systému, na který staré zákony prostě nefungují. Nyní nadchází moment, kdy celý trh s digitálními měnami čeká na nálepku „dospělého“ aktiva. A nejspíš ji brzy dostane, protože je na spadnutí regulace, kdy do jeho provozu začnou mluvit regulátoři. Co to bude znamenat pro investory? Pro ty malé obrovskou šanci několikanásobně zhodnotit vložené prostředky. A pro ty velké, kteří do kryptoměn zatím nemohli investovat, protože zákony na decentralizované měny pohlížely jako na extrémně riskantní aktivum? Pro ně zcela novou kapitolu plnou nových nástrojů pro zhodnocování klientských prostředků.

Evropská unie právě zveřejnila finální znění regulace kryptoměnových trhů označovanou jako MiCA. Termín se několikrát odsouval, zveřejnění obrysů regulace proběhlo až tento týden a účinnost nového nařížení by měla přijít o rok později. To bude okamžik, který nastolí nová pravidla. Kryptoměny se totiž zatím nachází v šedé zóně a pro institucionální investory zůstávaly zapovězeným územím.

Jak je to možné? Institucionální investor, ať už to je investiční nebo hedgeový fond, soukromý či státní správce aktiv, nebo nezisková organizace, je vždy regulovanou entitou spravující finanční prostředky klientů. A investovat proto může jen do regulátorem schválených aktiv, kam kryptoměny kvůli své neukotvenosti zatím bohužel nepatří.

Zákony, předpisy a regulace pro tradiční finance kryptoměnám nestačí

Kryptoměny jsou lákavým aktivem, které má potenciál strčit do kapsy konzervativní aktiva jako akcie, zlato nebo nemovitosti. Prostor pro růst kryptoměnových trhů nenechává institucionální investory spát. Jejich hlavním úkolem je totiž zhodnocovat svěřené prostředky klientů, vždy alespoň porážet inflaci. Aby předběhli konkurenci, jsou zvyklí riskovat – a ignorovat takto lukrativní příležitost si jednoduše nemohou dovolit. Jakmile se proto současná stavidla prolomí, čeká kryptoměnové trhy značný příliv nových peněz.

To je zatím můj názor, ale nasvědčují mu i další indicie. Když chce institucionální investor vyslyšet poptávku a svým klientům nabídnout investici do kryptoměn, nemůže jen pořídit hardwarovou kryptopeněženku a nakoupit tolik bitcoinů, etherů a dalších coinů, kolik si jeho klienti přejí. Správci aktiv nechtějí nasazovat vlastní krk tam, kde se snažíme 10 let staré zákony roubovat na zcela novou záležitost. Nejistota a zcela zbytečné riziko budoucích problémů jich většinu odradí, zlomek pracně hledá cestičky neprobádaným terénem, ale bez jasně ukotvené legislativy spíš tápe.

Institucionální investoři v kryptoměnách vidí obrovský potenciál

Nedávný výzkum webu Institutional Investor ukázal, že jen třetina dotázaných institucionálních investorů držela krypto, ale 62 procent z nich tyto investice do kryptoměn aktivně navyšovalo a 58 procent jich mělo v plánu v navyšování určitě pokračovat i v roce 2023. Většina z nich věří bitcoinu pro jeho jistotu, v ethereu zase spatřují schopnost řešit reálné problémy. To je skvělý signál, protože každá forma adopce je pro kryptoměny dobrá. A zdá se, že se na trhu vyskytuje hned několik typů firem, které o krypto mají enormní zájem. Už teď vymýšlí různé okliky a často ne zcela průhledné struktury, aby vyšli vstříc klientům, kteří je o možnost investovat do krypta aktivně uhání.

Institucionální investoři jsou tak nuceni uchylovat se k praktikám, které jsou na první pohled nebezpečné. Jedním způsobem je v dnešním světě vytvoření offshore společností držících kryptoměny a prodej jejich podílů regulovaným investorům. V Americe byl velmi oblíbený nákup akcií kryptoměnové burzy FTX nebo například podílů trustu Greyscale, který držel bitcoinové zásoby a cena jeho akcií měla zhruba kopírovat vývoj ceny bitcoinu. Za to investorům trust, tedy svěřenský fond, účtoval 2procentní poplatek za správu, avšak aktuálně čelí značné nedůvěře investorů kvůli pravděpodobné nesolventnosti jeho mateřské společnosti. Momentálně se podíly v Greyscale obchodují 45 procent pod tržní hodnotou držených bitcoinů.

Nepřímá investice do kryptoměn přes prostředníky s sebou jednoduše nese zvýšené náklady a enormní riziko bankrotu v kterémkoli článku řetězce, který se nachází mimo regulované entity. Pokud bychom dokázali nabídnout legální cestu, jak fondům pomoci do kryptoměn vstupovat, tyto pološedé struktury by zmizely a vyhnuli bychom se celé řadě rizik.

Krypto komunita nepolevuje, ani když trhu vládnou medvědi

Svět tradičních finančníků s manžetovými knoflíčky stojí se založenýma rukama, při růstu kryptosvět plácají po zádech, při pádu od něj dávají ruce pryč. Na druhé straně stojí krypto komunita, která poslední roky tvrdě pracuje na tom, aby decentralizované finance fungovaly rychleji, bezpečněji a levněji. Pokud tyto světy dokážeme propojit, vystřelí poptávka po bitcoinu nahoru, což nastiňují odborné průzkumy, jako ten od Ark Invest. Při omezené nabídce dostupných mincí to povede k jedinému efektu. Nevyhnutelnému růstu ceny bitcoinu, podle propočtů zmíněného výzkumu třeba i desetinásobného.

Jestli toto čtou institucionální investoři natěšení na startovní výstřel, poradil bych jim, aby si připravili jasnou strategii a kryptoměny kvůli značné volatilitě nakupovali ideálně v rámci dlouhodobého plánu. Rozhodně ne jako Tesla, která v lednu 2022 nakoupila za miliony dolarů a je doteď ve ztrátě. S nákupem dnes navíc pomohou nové služby, například Coinmate OTC desk, který velkým hráčům umožňují mimoburzovně obchodovat s kryptoměnami za jasně danou cenu. Při nadlimitních transakcích je to jednoduchá cesta k předvídatelnějším a ve finále i výhodnějším podmínkám.