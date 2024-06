A zase vzhůru. V Praze rostou ceny nových i starších bytů a nájmy

Ceny bytů a nájmy v Praze opět rostou. Důvodem je pokles hypotečních sazeb, a tedy zvýšený zájem kupujících. Průměrná nabídková cena nových bytů za posledních šest měsíců vzrostla o 1,4 procenta na 152 425 korun za metr čtvereční, a to i když je jich na trhu meziročně o 5,4 procenta více. Za stejné období vzrostly také ceny starších bytů, o téměř pětinu na 127 463 korun za metr čtvereční. Nájemné v Praze se zvýšilo o šest procent za poslední rok a o dvě procenta za posledních šest měsíců. Vyplývá to z analýzy realitně-poradenské společnosti Knight Frank.

„Prodeje novostaveb, které byly od roku 2022 výrazně utlumeny, nyní zažívají téměř raketový vzestup a dominují současnému trhu. Developeři, kteří drželi připravené projekty, aby je na trh uvedli v příznivějším čase, postupně navyšují počet nabízených nemovitostí. Otázkou nyní zůstává, jak rychle a v jakém množství se byty na trh budou dostávat a jak se v návaznosti na to bude vyvíjet jejich budoucí cena,“ řekla vedoucí rezidenčního oddělení v Knight Frank Kateřina Poláková.

Na snížení úrokových sazeb podle Knight Frank okamžitě zareagovali kromě zájemců o nové bydlení také investoři, kteří své finanční zdroje vložily do nemovitostí. A to nejenom do koupě nových bytů, ale také starších bytů, jak reflektuje nárůst cen i v tomto segmentu.

Malé byty jsou v kurzu

V počtu transakcí výrazně dominují nákupy malometrážních bytů, dlouhodobě považovaných za stabilní a výhodnou investici. Projevuje se ale také výrazný zájem o nejdražší byty na trhu. V uskutečněných transakcích, zahrnujících byty s cenou nad 200 tisíc korun za metr čtvereční, vedou byty 5+kk a 6+kk, až poté následované 2+kk a 1+kk. V prodejích se naopak nejmenší jednotky nachází až na předposlední pozici před 4+kk.

Průměrné ceny pronájmů za metr čtvereční v individuálních pronájmech podle inzerce ve většině pražských lokalit v posledních šesti měsících nadále mírně rostly. Největší zvýšení Knight Frank zaznamenal v Praze 6, 4 a 7. Naopak nejvýrazněji nájemné pokleslo v Praze 1, zejména u větších bytů v kategorii 5+kk. Naopak v Praze 6 nejvýrazněji vzrostly nájmy u malých bytů 1+kk a také u velkých bytů 5+kk.

Podle poslední analýzy společnosti Deloitte činilo průměrné nájemné v prvním čtvrtletí 295 korun za metr čtvereční. O 3,5 procenta meziročně také vzrostla cena v institucionálním a částečně nebo zcela zařízeném „build to rent“ nájemním bydlení. Průměrná cena v nejmenších bytech 1+kk byla přes 600 korun za metr čtvereční. Knight Frank předpokládá, že nájemné nadále poroste přibližně o pět až deset procent za rok.

