Petr Řehák je novým generálním ředitelem a šéfem představenstva Privatbanky
Novým generálním ředitelem a předsedou představenstva Privatbanky, která patří do skupiny Penta Investments, se stal Petr Řehák. Ve funkci nahradil Ľuboše Ševčíka, který po 18 letech z banky odchází.
Řehák má zkušenosti z vedení významných finančních institucí a poradenství, například z Equa bank, Citibank a Deloitte. Po jeho vedením banka plánuje rozšířit individualizovanou nabídku produktů a služeb, rozvinout distribuční síť a investovat do inovativních digitálních řešení. Součástí strategie jsou také malé a střední podniky, pro které Privatbanka připravuje novou nabídku.
„Privatbanku chceme posunout do nové éry digitálního privátního bankovnictví s unikátním osobním přístupem k našim individuálním i firemním klientům,“ uvedl Řehák. Banka podle něj zvažuje i možnosti tzv. anorganického růstu. „Díky zázemí skupiny Penta Investments máme totiž výborné podmínky pro rychlou digitální transformaci a další obchodní i geografickou expanzi,“ dodal.
Privatbanka je od roku 2007 součástí investiční skupiny Penta. Poskytuje komplexní finanční služby v ČR a na Slovensku. Pro privátní i firemní klientelu nabízí individuální správu majetku, investiční poradenství a firemní financování.
Penta je středoevropská investiční skupina, založená v roce 1994. Je aktivní zejména ve zdravotnictví, finančních službách, výrobě, maloobchodu, v realitním developmentu a médiích. Její portfoliové společnosti zaměstnávají více než 50 tisíc lidí, v roce 2024 dosáhl kumulovaný obrat skupiny téměř 274 miliard korun. Penta působí ve vice než deseti zemích Evropy, svoje zastoupení má v Praze, Bratislavě, Varšavě a Limassolu.
Hlavní americký akciový index S&P 500 od začátku roku do konce října vykazuje růst skoro o 17 procent. Index Nasdaq 100, v němž jsou hlavně akcie firem z technologického sektoru, stoupl o více než 23 procent. Výrazně zpevňují také evropské, japonské a čínské akcie, ukázaly burzovní statistiky. Z hlediska sektorů jsou letos hitem akcie těžařů vzácných zemin, hlavně zlata, a dále zbrojařské společnosti, evropské banky a vesmírné firmy.
