Novým šéfem Geosan Development se stal Radoslav Rachač

Developerská společnost Geosan Development oznámila povýšení Radoslava Rachače do funkce ředitele a jednatele. Ten ve společnosti působí od roku 2005, přičemž na novou pozici přechází z dosavadní role ekonomického ředitele a jednatele, kterou ve firmě zastával od roku 2014.

Rachač se dlouhodobě angažoval ve vedení klíčových oblastí, zahrnujících projektové financování a ekonomiku developerské skupiny, účetní agendu, akvizice a komunikaci s bankovními institucemi i státními orgány. Nově bude zodpovědný také za strategické plánování a operativní řízení společnosti.

„V Geosan Development působím již dvacet let a za tu dobu jsem se mohl aktivně podílet na jejím růstu i zásadních rozhodnutích. Vnímám ji jako silného hráče se stabilním zázemím na pražském trhu rezidenčních nemovitostí a jasnou vizí do budoucna. Rád bych navázal na to, co jsme společně dosud vybudovali, a posunul firmu o významný kus dál – se zaměřením na celkovou efektivitu řízení a další rozvoj projektů i vztahů s klíčovými partnery, kam samozřejmě řadím i naše klienty,“ uvedl Rachač.

Radoslav Rachač dosáhl vysokoškolského vzdělání ekonomického zaměření a současně má 25leté pracovní zkušenosti v oblasti finančního řízení a korporátního rozvoje. Před nástupem do Geosan Development působil nejprve sedm let jako finanční ředitel ve společnosti Charouz Holding s výhradním zastoupením značek Bauer, Speedo, Mitre a Reusch. Následně zastával stejnou pozici ve firmě JRC, která je jedničkou na trhu s herním sortimentem.

Bývalý pražský primátor Hudeček je novým šéfem sekce výstavby a investic na MMR Leaders Na pozici vrchního ředitele sekce výstavby a veřejného investování Ministerstva pro místní rozvoj nastupuje Tomáš Hudeček. V oboru má přes dvě dekády zkušeností. Jeho cílem na ministerstvu bude především zvyšování kvality a efektivity nástrojů územního plánování a zjednodušování a zrychlování procesů v této oblasti. nst Přečíst článek

Vedení Asociace českých stavebních spořitelen posílí Vašek z ČSOB a Truchliková z Modré pyramidy Zprávy z firem Vedení Asociace českých stavebních spořitelen (AČSS) vstupuje do dalšího období s několika personálními změnami. nst Přečíst článek