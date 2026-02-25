Vyberte si z našich newsletterů

Přihlásit odběr
newstream.cz Money Výrobní inflace jde dolů. Pokles by měl doputovat i na pulty obchodů. Stavebnictví ale trucuje

Výrobní inflace jde dolů. Pokles by měl doputovat i na pulty obchodů. Stavebnictví ale trucuje

Výrobní inflace jde dolů. Pokles by měl doputovat i na pulty obchodů. Stavebnictví ale trucuje
Profimedia
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Ceny výrobců, které do jisté míry předznamenávají, kam půjde spotřebitelská inflace, v lednu podle ve středu zveřejněných dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) pokračovaly v sestupu. Až na ceny stavebních prací a stavebních materiálů a částečně i tržní služby podnikům. Nejvíce šli dolů s cenami farmáři. Průmyslové ceny ovlivnilo převedení poplatků za POZE z firem na stát.

Ceny průmyslových výrobců se v letošním lednu oproti loňskému prosinci snížily o 0,7 procenta, což v meziročním vyjádření znamená pokles o tři procenta. „Jedná se o citelně nižší výsledek, než očekával trh (minus 2,4 procenta) i než jakého bylo dosaženo o měsíc dříve (minus 2,1 procenta),“ hodnotí hlavní ekonom investiční společnosti Investika Vít Hradil.

Zlevní potraviny? To je těžká otázka

Nejvíce šly dolů v meziměsíčním i meziročním srovnání ceny zemědělských výrobců. Ty se z měsíce na měsíc snížily o 1,6 procenta a při srovnání s lednem loňského roku byly nižší o 5,8 procenta. Ve světle toho, že loni v prosinci se farmářské ceny meziročně snížily o 2,7 procenta, to znamená velký pokles. „Potěšující je také další meziměsíční zlevnění v potravinářském sektoru, které pokračuje nepřetržitě již půl roku v řadě a v kombinaci s deflací v zemědělském sektoru dává naději na pokles spotřebitelských cen potravin,“ komentuje Hradil.

Obecně ale stále zůstává v platnosti, že ceny potravin patří k položkám spotřebitelské inflace, které jsou nejvíce volatilní, tedy pohybují se velmi flexibilně nahoru a dolů, aniž by často bylo možné určit nějaký konkrétní důvod a odhadovat další pohyb.

Inflace v eurozóně zvolnila. V Česku se naopak zvýšila

Česko předběhlo část Evropy. Inflace je 12. nejnižší

Money

Česko si v lednu v evropském žebříčku inflace o dvě příčky polepšilo. Ze 41 sledovaných zemí ji mělo 12. nejnižší, zatímco v loni v prosinci byla 14. nejnižší. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu. Podle údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně zvýšily o 1,6 procenta proti prosincovým 2,1 procenta.

ČTK

Přečíst článek

Navíc se ceny ve dvou hlavních sektorech zemědělské výroby chovaly odlišně. V rostlinné výrobě se meziročně snížily o 13,2 procenta, zatímco v živočišné výrobě vzrostly o 2,2 procenta. Z toho ceny vajec o 21,2 procenta. Vejce jsou přitom v současnosti docela významná položka. „Vzhledem k avizované ptačí chřipce ve významném chovu slepic na Královéhradecku a blížícím se Velikonocům, kdy poptávka po vejcích vrcholí, lze předpokládat, že v nadcházejících týdnech mohou ceny vajec opět růst,“ podtrhuje analytička Raiffeisenbank Tereza Krček.

Průmyslové ceny táhla dolů politika

Pokud jde o ceny průmyslových výrobců, největší pohyb směrem dolů z pohledu meziměsíčního (minus 3,6 procenta) i meziročního vývoje (minus 7,4 procenta) zaznamenaly ceny elektřiny, plynu a páry. „Podobně jako ta spotřebitelská, i výrobní inflace byla s příchodem nového roku zkreslena směrem dolů vládní politikou převedení příspěvků na obnovitelné zdroje energie do státního rozpočtu, což opticky snížilo cenu elektřiny. Pomáhaly ovšem i další energetické suroviny, jako ropa a zemní plyn,“ upozorňuje Hradil.

V ceně průmyslových výrobců se podle ekonomů projevilo hlavně to, že nová vláda rozhodla o přesunu poplatků za obnovitelné zdroje z podniků (a domácností) na stát. Ale nebyl to jediný důvod. „Své ceny výrobků totiž snižovaly i firmy ve zpracovatelském průmyslu, včetně toho potravinářského a automobilového. Důvodem je nejenom snížení některých nákladů na vstupy včetně energií, ale i tlak ze strany poptávky,“ upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Stavebnictví trucuje, služby také

Vzestupného cenového trendu se naopak tvrdošíjně drží stavebnictví. Meziměsíčně se ceny stavebních prací podle odhadu ČSÚ zvýšily o 0,3 procenta a ceny stavebních materiálů a výrobků spotřebovávaných ve stavebnictví o 0,7 procenta. Meziročně šly nahoru ceny stavebních prací o 2,7 procenta a ceny stavebnin o 1,5 procenta.

Zdražování je důsledkem kombinace vysokých cen energií, cen vstupních surovin, jako jsou dřevo, ocel či izolační materiál, ale i nedostatku kvalifikovaných zaměstnanců a obecně také vyšší inflace a velkého převisu poptávky nad nabídkou.

Ceny tržních služeb pro podniky se chovaly velmi diferencovaně. Meziměsíčně celkově klesly o rovné procento, meziročně stouply o 3,6 procenta. Druhý největší meziměsíční pokles zaznamenaly reklamní služby a průzkum trhu (minus 21,7 procenta), v meziročním srovnání ale tyto služby naopak podražily o 17,1 procenta.

video

Za zdražování výstavby nemůže cena stavebních materiálů, říká Jaroslav Koutňák z PSP Engineering

Reality

Rozhodně by bylo potřeba otevřít nové lomy na stavební suroviny, domnívá se Jaroslav Koutňák, generální ředitel strojírenské společnosti PSP Engineering. Ta dodává stroje, zařízení, technologické linky a investiční celky pro výrobu cementu a vápna, zpracování rud, lomového kamene, písku, štěrkopísku, uhlí a ostatních materiálů. Za posledních čtyřicet let nebyl v Česku otevřen žádný nový lom.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Co z poklesu výrobní inflace vyvodí centrální banka?

„Výrobní ceny aktuálně působí jasně protiinflačně, čehož si nepochybně všimne i centrální banka,“ nadhazuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek potenciální možný směr pohybu základních úrokových sazeb České národní banky. Čtrnáctidenní repo sazba, hlavní nástroj české centrální banky k usměrňování inflace, totiž po sérii snižování v poslední době i přes pokles tempa růstu spotřebitelských cen – a očekávání ekonomů – zůstává na nezměněné úrovni.

Podobným směrem jako Dufek uvažuje také hlavní ekonom Investiky Vít Hradil. „Podobně jako v loňském roce i v tom letošním zřejmě bude pokračovat trend velmi umírněné průmyslové inflace, která bude nyní dále tlumena vládními dotacemi cen elektřiny a patrně i zlevňováním v potravinovém řetězci. Navzdory pokračujícím cenovým tlakům v sektoru služeb tak letos spotřebitelská inflace velmi pravděpodobně míří pod dvouprocentní cíl centrální banky,“ podotkl Hradil.

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Money

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČTK

Přečíst článek

ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofa Tomáše Sedláčka. 

O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Související

Stanislav Šulc: Snížení trestní odpovědnosti je nebezpečná Pandořina skříňka. Vyletět z ní může cokoli a hezké to nebude

Stanislav Šulc: Snížení trestní odpovědnosti je nebezpečná Pandořina skříňka. Vyletět z ní může cokoli a hezké to nebude
iStock
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Ministr spravedlnosti Jeroným Tejc potvrdil jeden z klíčových cílů této vlády ve změně trestního zákoníku. Je jím snížení trestní odpovědnosti, a to až ke 13 letům. Takový krok sice je plně v souladu s populistickým charakterem aktuální vlády, pokud k tomuto prolomení dekády platného tabu skutečně dojde, mohou nastat poměrně netušené, a dost nepříjemné vedlejší efekty, zejména dlouhodobé.

Vypadá to jako logický krok. Lidé páchají trestné činy bez ohledu na věk, proč se tedy státní moc drží hranice 15 let trestní odpovědnosti? Jestli o tom není alespoň sto podcastů, rozhodně by měly být, protože jde o názor, u něhož si zamudruje téměř každý. A skoro každý s tím bude souhlasit.

Vzhledem k tomu, že aktuální vláda na podobné výkřiky ráda reflektuje, bude to podle ministra spravedlnosti právě minimální věk trestní odpovědnosti se možná stane tématem příští novely trestního zákoníku.

A pojďme se podívat, proč to je opravdu prozatím úplně nejhorší nápad, se kterým vláda Andreje Babiše přišla.

Metoda Markovič: Straka

RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál

Enjoy

Videotéka Oneplay uvedla závěrečnou epizodu druhé řady úspěšné série Metoda Markovič. Kauza Jiřího Straky povýšila tuzemskou televizní tvorbu ještě o něco výš než původní Hojer. A blíží se úrovni standardu Netflixu, jehož Mindhunter od Davida Finchera zjevně platí za hlavní inspirační zdroj české novinky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Děti jsou pořád děti

Předně stačí to, že se mění dlouhodobá praxe. Ta není spojená s žádnou aktuálně kritizovanou částí historie, jde o obecný konsensus nad tím, že děti si prostě nejsou schopny někdy plně uvědomit dopady svých činů. I proto se k nim společnost chová jinak a existuje celá řada zákonů, která děti chrání, ale také třeba zákony, které jim zakazují dělat věci, které jinak mohou dospělí dělat dle vlastního uvážení.

Snížení trestní odpovědnosti tak v podstatě nemá moc žádnou skutečnou motivaci – původní teze totiž platit nepřestala. A ani nepřestane. Děti se nestávají dospělými rychleji, ačkoli možná nějaké projevy by tomu mohly nasvědčovat.

Ale odborníci na dětskou psychiku rozhodně nikdy nepřišly s převratnou studií, že děti jsou nově dospělé od 14, 13 ani 12 let. Nic takového není.

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič

Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně

Zprávy z firem

Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.

sta

Přečíst článek

Neumíme to řešit jinak

Pro snížení odpovědnosti tak hovoří jen praxe, respektive neschopnost společnosti jako celku bránit zločinům. Co jde v totalitě, případně to lze ututlat, zkrátka v demokraciích možné není, zvýšená míra kriminality tak je vedlejší produkt svobody. Dětskou kriminalitu nevyjímaje.

Moderní zejména komunikační prostředky pak vytvářejí dojem, že v podstatě všechny děti jsou monstra, která vraždí, šikanují ostatní, okrádají seniory a bůhví co ještě. A určitě i takové děti existují, stejně jako existovaly před stovkami, tisíci, ale i desítkami let. Doposud jsme se snažili konkrétní případy řešit na úrovni jednotlivce. A ano, je to těžké. Je málo institucí, které by dětské zločince dokázaly funkčně vyčlenit ze společnosti a snažily se jim humánně vštípit lidskost, již mladí ztratili, nebo nikdy neměli. Je málo lidí, kteří by se v takových institucích pracovali. A nedostatek peněz v tom systému je již pouhá příslovečná třešnička na tom shnilém dortu.

Index prosperity: Čísla teď vypadají dobře, ale budoucí růst na nich nestojí

Money

Česko se podle nového Indexu prosperity zařadilo na osmé místo mezi ekonomikami EU. Vyniká robotizací i relativně nízkým zadlužením. Slabinou ale zůstává nízká přidaná hodnota a struktura investic. Analytici varují, že bez změny strategie může země ztratit tempo.

ČTK

Přečíst článek

Pásová výroba recidivistů

A tak jsme se zhlédli v praxi jiných zemí, kde již rezignovali. Snížili trestní sazbu… a hádejte co, kupodivu se problému nezbavili. Mladí páchají stejné zločiny dál. Důsledkem toho je pouze to, že se o několik let dříve dostávají do vězeňského systému, kde zcela jistě nepochytí nic dobrého, co neuměli, to se doučí od zkušenějších, a následně roste podíl recidivistů, kteří jsou častěji za mřížemi než na svobodě.

Možná je právě tohle cíl nové vlády a ano, byť pro někoho může být ten cíl chorý, pořád to je alespoň cíl, s nímž pravděpodobně vláda počítá. Protože jestli ne, tak už jde o vyloženou zhůvěřilost, nad níž se nikdo ani nezamyslel.

Další změny budou následovat

Horší je ale něco jiného. Každý akt má vedle efektů, tedy záměrných krátkodobých cílů, také dopady nezáměrné a pak taky dopady dlouhodobé. A tady lze pustit fantazii na poměrně dlouhý špacír. Tím že společnost uzná 13leté v podstatě za dospělé, tak dříve či později k té vysněné trestní odpovědnosti bude muset přidat i práva. Takže se lze „těšit“ na snížení věku sexuální dospělosti a také třeba na možnost volit a být volen.

Ústavní soud by k té disparitě mezi povinnostmi a právy zcela jistě měl co říct. Chce tohle všechno společnost? Chtějí to voliči dnešních vládních stran, z nichž velká část nesouhlasí s emancipací dětí jako takovou? Touto změnou by ji v podstatě uzákonili, tak je dobré si předem ujasnit, co vlastně chceme.

video

Úspěch vyžaduje odvahu, houževnatost a otevřenost, říkají Lucie Simpartlová, Lada Kičmerová a Jitka Lucbauerová z Partners

Money

Proč setrvávají skoro dvě dekády v jedné firmě? Díky čemu v ní uspěly? A čím je umí překvapit zástupci nastupující generace? Pozvání do podcastu #FinŽeny přijala trojice úspěšných dam z finanční skupiny Partners, a to partnerka Jitka Lucbauerová, zástupkyně CEO Lada Kičmerová a ředitelka Partners investiční společnosti a Partners Securities Lucie Simpartlová.

Jaroslav Kramer

Přečíst článek

Petr Macinka

Dalibor Martínek: Diplomatické embryo Macinka se nemělo stát ministrem zahraničí

Názory

Petr Macinka by jistě chtěl být důležitým člověkem. Ambice má viditelné, povzbudilo ho k takovému náhledu sama sebe necelých sedm procent hlasů voličů v posledních parlamentních volbách. Nyní jako mocipán tu svými úšklebky provokuje názorové oponenty, jindy školí bývalou ministryni zahraničí Spojených států. Otázkou je, zda jen provokuje, nebo se svým způsobem snaží prosadit nějaký myšlenkový koncept.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Andrej Babiš má vládu nachystanou

Stanislav Šulc: Tahá v kauze Babišova střetu zájmů za kratší konec prezident, nebo šéf ANO?

Názory

sta

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Dluh není všechno. A možná ani to hlavní

Lukáš Kovanda: Dluh není všechno. A možná ani to hlavní
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko je méně zadlužené než Německo či Polsko, přesto doma propadáme skepsi. Schodek rozpočtu se stal politickým symbolem, který překrývá širší souvislosti. Německo mezitím masivně dotuje svůj průmysl. A česká debata se tváří, jako by šlo jen o číslo na konci tabulky.

Debata ohledně ekonomické kondice Česka se stáčí k jedinému číslu – schodku státního rozpočtu. Důležitý je však také kontext této kolize příjmů a výdajů. Například kontext mezinárodní.

Tempo zadlužování Česka má být letos i po navýšení schodku méně než poloviční v porovnání s průměrem sousedních zemí. Zatímco deficit veřejných financí Česka má podle prognózy Mezinárodního měnového fondu činit 2,3 % HDP, v Německu by to měla být rovná 4 %, v Rakousku 4,1 %, na Slovensku 4,4 % a konečně v Polsku dokonce 6,5 % HDP. Česko by tak společně s Německem mělo v rámci této skupiny zemí vykazovat letos i napřesrok nejnižší náklady na obsluhu dluhu v poměru k HDP.

V Německu mají letos i příští rok činit 1,2 % HDP, v Česku v obou letech 1,3 %. V Rakousku však příští rok dle stejného zdroje – Evropské komise – vystoupají na 1,9 % HDP, stejně jako na Slovensku. V Polsku by měly být více než dvojnásobné v porovnání s ČR, a to 2,8 % HDP.

Petr Dufek: Babišova vláda jde v ekonomice jiným směrem než předchozí kabinet pouze v důchodech

Petr Dufek: Babišova vláda jde v ekonomice jiným směrem než předchozí kabinet pouze v důchodech

Money

Nové ekonomické strategii, kterou schválila vláda před týdnem, lze vytknout snad jen jedno: že se všechno nedá během krátkého volebního období stihnout. Vláda má na uskutečnění změn první dva roky, upozorňuje hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.  

Ivana Pečinková

Přečíst článek

To, že Česko letos na úrocích z dluhu zaplatí přes 100 miliard korun, není nic, čemu lze tleskat. Ale pokud by čelilo procentuálně stejným nákladům na obsluhu dluhu jako Polsko, platilo by letos na úrocích nějakých 240 miliard. Polsko sice zbrojí jako žádná jiná země v EU, ale také za to, respektive za související půjčování, platí citelný úrok.

Obrana, nebo povolenky?

Obranné výdaje mají být v dnešním světě prioritou nejen v Polsku, ale i v Česku. Po desetiletí soustavného poddimenzování obranných výdajů a vzhledem k napjaté geopolitické situaci o tom lze těžko pochybovat.

Česká vláda přitom v novém návrhu rozpočtu obranné výdaje snižuje, byť stále zůstávají nad úrovní 2 % HDP. Do roku 2035 by však měly činit 5 % HDP, jak zní závazek vůči NATO. Jenže podstatná část těchto výdajů půjde nyní nikoli na zbraně a munici, ale na emisní povolenky a drahé energie. A ty nikoho neodstraší.

Je tedy prozíravější nejprve se zasadit o zkrocení cen povolenek, ba o jejich pozastavení, zlevnit tak průmyslovou výrobu včetně té zbrojní, a tedy i příslušné státní zakázky, a teprve následně navyšovat postupně výdaje na úroveň oněch 5 % HDP. Za stejné peníze bude pak více muziky.

Ministryně financí Alena Schillerová představuje EET

Karel Pučelík: Neřešme pořád jen deficit. Je čas zamyslet se nad rozpočtem hlouběji

Názory

Malý deficit – úspěšná politika. Velký deficit – apokalypsa za dveřmi? Zvykli jsme si na to, že ministři financí jsou spíše účetní než stratégové. Od rozpočtové debaty bychom však měli chtít víc než jen jednoduché „má dáti – dal“.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Macron i Merz mění tón

Jestliže nyní již povolenky tepou jak Německo, tak Francie, šance na zkrocení jejich cen – a levnější odstrašení zemí typu Ruska – dosud zřejmě nebyla větší.

Že se pohled na povolenky mění, dokazují i aktuální slova francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. Ten dosud povolenky neochvějně podporoval. Nyní však nově kritizuje jejich příliš vysokou cenu, která podle něj poškozuje země typu Česka, jež jsou stále závislé na fosilních energiích.

Proti povolenkám se teď nezvykle ostře vyjádřil také německý kancléř Friedrich Merz, načež se jejich burzovní cena propadla nejvýrazněji od roku 2022. Merz však posléze svá slova mírnil, přestože německý průmysl zjevně poškozují.

Německý dotační doping

Německo svému průmyslu – ale i domácnostem – od drahých energií masivně ulevuje už nyní. Letos dá z veřejných rozpočtů na levnější elektřinu průmyslu i domácnostem rekordních 29,5 miliardy eur, v přepočtu 715 miliard korun.

Vzhledem k velikosti německé ekonomiky a lidnatosti země je to, jako kdyby Česká republika na dotace elektřiny dala v roce 2026 přibližně 53 miliard korun. Česká úleva v podobě převedení poplatku za obnovitelné zdroje na státní rozpočet letos vyjde na 17 miliard korun.

Německo je přitom už nyní v poměru k HDP přibližně o 40 % zadluženější než Česko. Veřejný dluh Česka činí zhruba 44 % HDP, zatímco ten německý zhruba 62 % HDP.

Další komentáře ekonoma Lukáše Kovandy

Související

Americká EPA chce zrušit omezení emisí skleníkových plynů

Lukáš Kovanda: Bruselský „strop“ na povolenky je jako náplast na zlomeninu: hezky vypadá, ale nic neřeší

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Bolest jako nástroj změny. Emisní povolenka za méně než 250 eur je k ničemu

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Sousední vlády hledají způsoby, jak ulevit lidem od drahých energií. Fialova vláda hledá důvody, proč to nejde

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Doporučujeme