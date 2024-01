Potraviny ani benzín v nejbližší době nezdraží. Signalizují to ceny výrobců

Čerstvé statistiky cen výrobců vyznívají poměrně pozitivně. Jasně totiž signalizují konec inflační vlny v Česku. „Hlavním rizikem pro další vývoj výrobní inflace nadále zůstávají ceny energií,“ komentuje data Českého statistického úřadu hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Ceny průmyslových výrobců v Česku loni meziročně stouply o pět procent. Stavební práce zdražily o šest procent a tržní služby pro podniky o 5,6 procenta. Naopak ceny zemědělských výrobců loni klesly, a to o šest procent. Vyplývá to z dat ČSÚ.

V samotném prosinci loňského roku klesly ceny v zemědělství meziročně o 19 procent. Dolů mířily osmý měsíc v řadě.

Dobrá zpráva pro spotřebitele

„To je rozhodně pozitivní zpráva s ohledem na velké obavy o další vývoj cen potravin. Ostatně s cenami šel dolů i potravinářský průmysl, i když zatím v průměru jen o 4,1 procenta. Za tímto číslem se nicméně skrývá i zlevnění o čtvrtinu v případě olejů a téměř o pětinu u mlýnských výrobků. V každém případě ceny v zemědělství vytvářejí velký prostor k tomu, aby potraviny v ČR v nejbližší době nezdražovaly,“ komentuje čerstvé statistiky hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

„K tomu ještě došlo k poklesu sazby DPH na potraviny. To vše tak vytváří prostor pro snižování cen potravin v obchodech,“ doplňuje hlavní ekonom BHS Štěpán Křeček.

Hlavní ekonom Trinity Bank poukazuje na to, že zlevnění na pultech řetězců zatím úplně znát není. „Výše citované pohyby se týkají cen, za něž zemědělci a potravináři dodávají svoji produkci do obchodní sítě. Jenže potraviny v obchodech v prosinci meziročně sice zlevňovaly, ale jen o 0,3 procenta, tedy prakticky neznatelně. Ceny v obchodech tudíž v podstatě stagnují, zatímco zemědělci o celou pětinu zlevňují,“ uvádí Kovanda.

Na potravinářů jsou podle Kovandy ceny nejvíce strnulé, protože trh je méně konkurenční, což „obchodníkům vytváří relativně největší prostor ke svévolnému navyšování si vlastních marží, alespoň tedy na přechodnou dobu, a současně k úpravám marží a cen dle momentálních potřeb, například marketingově motivovaných.“

„Ceny průmyslových výrobců byly v prosinci meziročně vyšší o 1,4 procenta. V porovnání s listopadem ale ceny v průmyslu klesly o půl procenta, a to především zásluhou snížení cen pohonných hmot, což motoristé velmi záhy viděli na stojanech čerpacích stanic. „Vzhledem k tomu, jak aktuálně vypadají komoditní trhy, nemusí se kupující obávat, že by si museli za naftu a benzín v brzké době nějak extra připlácet,“ dodal Dufek.

„Ceny stavebních prací se v prosinci meziročně dle odhadů zvýšily o 2,6 procenta a ceny tržních služeb pro podniky o 4,4 procenta,“ uvedl vedoucí oddělení statistiky cen průmyslu a zahraničního obchodu ČSÚ Vladimír Klimeš.

Z citlivějších položek v rámci průmyslových cen stojí za zmínku ještě ceny stavebních materiálů. Vzhledem k situaci ve stavebnictví je jejich produkce v těžké recesi, jejich ceny nicméně meziročně vzrostly o 5,4 procenta. Zatímco cihly zlevnily o necelých 11 procent, cement a spol. šly nahoru o skoro 17 procent. „Zde budou nové lednové ceníky hodně sledované, protože ovlivní ochotu stavět či rekonstruovat,“ uzavřel Dufek.

