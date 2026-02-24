Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Zprávy z firem Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně

Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně

Petr Lněnička při natáčení Metody Markovič
TV Nova - použito se svolením
Stanislav Šulc
sta

Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.

Skupině Nova se daří s českými seriály prorazit do světa. Tituly z produkce Oneplay Originál, první řada série Metoda Markovič: Hojer, obě sezóny ságy Král Šumavy i špionážní thriller Extraktoři, vyrážejí k zahraničním divákům. Práva na jejich vysílání zakoupily televize a platformy v Evropě i v Jižní Americe.

9 fotografií v galerii

Metoda Markovič: Hojer míří k divákům do Polska, Lotyšska a také na Balkán do Makedonie, Albánie a Srbska. Král Šumavy a příběh legendárního převaděče Josefa Hasila uvidí diváci v Polsku, Maďarsku a rovněž v Makedonii, Albánii a Srbsku. Nejdále poputuje špionážní série Extraktoři, která překročí hranice našeho kontinentu. Kromě Gruzie a Uzbekistánu ji uvidí i diváci v Argentině, Uruguayi a Paraguayi.

„Potvrzuje se, že Metoda Markovič: Hojer a Extraktoři jsou skvěle odvyprávěné a pro světové publikum srozumitelné příběhy a že jejich domácí divácké přijetí a ocenění jak od kritiků, tak na filmových festivalech nebylo náhodné,” říká Jan Rudovský, šéf týmu akvizic TV Nova a TV Markíza. „Velkou radost máme také z toho, že diváci z pěti států budou moci podniknout i historický exkurz do převádění za hranici železné opony, a to hned v devíti dílech ságy Krále Šumavy.“

Metoda Markovič: Straka

RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál

Enjoy

Videotéka Oneplay uvedla závěrečnou epizodu druhé řady úspěšné série Metoda Markovič. Kauza Jiřího Straky povýšila tuzemskou televizní tvorbu ještě o něco výš než původní Hojer. A blíží se úrovni standardu Netflixu, jehož Mindhunter od Davida Finchera zjevně platí za hlavní inspirační zdroj české novinky.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Ceny jako brána do světa

Metoda Markovič: Hojer zvítězila v nejprestižnější tuzemské audiovizuální ceně Český lev v roce 2024 kategoriích nejlepší minisérie nebo seriál, nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle (Petr Lněnička) a nejlepší herec v seriálovém díle ve vedlejší roli (Petr Uhlík). Dále pak získala Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino a zásadního úspěchu dosáhla také na festivalu Serial Killer, kde od mezinárodní poroty získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy.

První série Krále Šumavy uspěla na festivalu Finále Plzeň (2023), ze kterého si odnesla hlavní cenu. Se skvělým přijetím se v Záhřebu na prestižních NEM Awards setkali Extraktoři. Ti převzali ocenění za nejlepší dramatický seriál střední a východní Evropy.

Mezinárodní distribuci a prodej formátů na tyto trhy zajišťují přední světoví distributoři ZDF Studios (Král Šumavy, Metoda Markovič) a Keshet International (Extraktoři).

Programový ředitel České televize Milan Fridrich

Šéf programu ČT Fridrich: Docent je hit, už chystáme druhou řadu. Maďaři natočili vlastní Most

Leaders

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Michal Nosek: Zůnova rozpočtová iluze může Česko vyjít draho

Ministr obrany Jaromír Zůna
ČTK
Michal Nosek
Michal Nosek

Ministr obrany Jaromír Zůna tvrdí, že bezpečnost země se neměří procenty HDP. Jenže právě ta procenta jsou měnou důvěry v NATO. V době, kdy si část střední Evropy plete diplomacii s rezignací, je hazard s obranou víc než účetní trik.

Vláda škrtla armádě 21 miliard. Místo 175,79 miliardy podle plánu kabinetu Petra Fialy má mít resort obrany jen 154,79 miliardy. Prezident Petr Pavel to označil za nezodpovědné a chce mluvit s premiérem Andrejem Babišem i ministryní financí Alenou Schillerovou. Má proč.

Ministr Zůna za SPD říká, že modernizační projekty ohroženy nejsou a že rozhodující budou roky 2027–2031. To je nebezpečná iluze. Obrana není sezónní výprodej. Je to kontinuální závazek. Jakmile stát začne rozpočet brát jako politickou harmoniku, dává spojencům i vlastním vojákům jasný signál. Jistota neexistuje.

Dvě procenta HDP nejsou fetiš. Jsou minimem, na kterém stojí alianční solidarita. Kdo je začne relativizovat, relativizuje i vlastní závazky.

Slovenská cesta

Stačí se podívat na Slovensko. Prezident Peter Pellegrini, ministr zahraničí Juraj Blanár i šéf parlamentu Richard Raši při výročí ruské invaze vyzvali k „diplomatickému řešení“ války na Ukrajině. Premiér Robert Fico dlouhodobě mluví podobně. Opozice správně připomíná, že válku může ukončit agresor. Tedy Rusko.

Diplomacie bez síly je jen přání. A síla bez peněz neexistuje. Zůna může mluvit o robotických systémech a digitalizaci velení. Bez stabilního financování zůstanou jen v excelové tabulce. Bez procent nebude obrana. A bez obrany nebude bezpečnost. Bez ohledu na to, jak kreativně to ministr přepočítá.

Donald Trump

Je zlatý věk Ameriky opravdu za rohem? Trump promluví v době rostoucích problémů

Politika

Americký prezident Donald Trump před oběma komorami Kongresu přednese tradiční projev o stavu unie. Projev pro něj představuje největší příležitost přesvědčit skeptické Američany, že jeho politika funguje a že slibovaný ekonomický zlatý věk je hned za rohem, poznamenala k tomu zpravodajská televize CNN. Trump totiž každoroční řeč shrnující dosavadní úspěchy i nejbližší plány administrativy přednese v době, kdy klesá jeho popularita, rostou obavy z konfliktu s Íránem a Američané se potýkají s rostoucími životními náklady. Někteří opoziční demokraté předem ohlásili, že budou Trumpův projev bojkotovat.

ČTK

Přečíst článek

Aero L-159
Aktualizováno

Vládní koalice zastavila prodej letounů L-159 Ukrajině. Armáda je potřebuje, uvedl Babiš

Politika

ČTK

Přečíst článek

Tesla v Evropě dál krvácí. Prodeje klesají třináctý měsíc v řadě, mohutně posiluje čínský BYD

Tesla
ČTK
nst
nst

Prodeje amerického výrobce elektromobilů Tesla v Evropě v lednu klesly již třináctý měsíc po sobě. Registrace nových vozů se meziročně snížily o 17 procent na 8 075 automobilů, vyplývá z údajů Evropského sdružení výrobců automobilů (ACEA).

Tržní podíl Tesly v Evropské unii, Británii, Švýcarsku, Norsku a na Islandu klesl na 0,8 procenta z loňského jednoho procenta. Podle analytiků, které cituje server CNBC, jde o další velmi slabý vstup společnosti do nového roku.

Tesla čelí silné konkurenci, zejména ze strany čínských značek, a zároveň širší nabídce cenově dostupnějších elektromobilů na evropském trhu. Firmě navíc chybí nové modely a podle expertů může hrát roli i její zaměření na autonomní řízení místo rozšiřování masové nabídky vozů.

Další tlak přichází z trhu ojetin. Do prodeje se vrací velké množství prvních generací vozů Tesla po skončení leasingů, což tlačí ceny dolů a zvyšuje nabídku cenově konkurenceschopných ojetých aut.

Xiaomi YU7

Tesla je v Číně pod tlakem. Vedení přebírá Xiaomi

Zprávy z firem

Čínská společnost Xiaomi zaznamenala výrazný úspěch na domácím automobilovém trhu. Její SUV YU7 se v lednu stalo nejprodávanějším vozem v Číně a předstihlo i dosavadního lídra, americkou Tesla.

nst

Přečíst článek

Společnost se zároveň potýká s reputačními dopady spojenými s veřejným vystupováním Elona Muska a jeho vztahem k administrativě prezidenta Donalda Trumpa. V době jeho úzké spolupráce s Bílým domem se před prodejnami Tesly v Evropě konaly protesty.

Akcie Tesly v úterním předobchodním obchodování oslabily o 0,5 procenta a od začátku roku ztrácejí přibližně 11 procenta.

BYD přidává trojciferný růst

Zatímco Tesla oslabuje, čínský výrobce elektromobilů BYD v Evropě výrazně posiluje. Registrace jeho nových vozů v lednu meziročně vzrostly o 165 procent na 18 242 automobilů.

Tržní podíl BYD se více než zdvojnásobil na 1,9 procenta z loňských 0,7 procenta. Vstupu společnosti na americký trh přitom brání vysoká cla, včetně stoprocentního dovozního cla na čínské elektromobily.

Podle analytiků mají čínské automobilky výraznou nákladovou výhodu, která je dána mimo jiné nižšími náklady na pracovní sílu. Tento rozdíl se sice postupně snižuje, zcela se však v dohledné době nevymaže.

Elon Musk
Aktualizováno

Musk uzavřel rekordní fúzi. SpaceX kupuje xAI za 250 miliard dolarů

Zprávy z firem

Americká vesmírná společnost SpaceX miliardáře Elona Muska koupila další Muskovu firmu xAI, která se zabývá vývojem umělé inteligence, píše agentura AP s odvoláním na pondělní prohlášení SpaceX. Musk tímto krokem propojí několik ze svých služeb, včetně chatbota umělé inteligence (AI) Grok, sociální sítě X či satelitního internetového systému Starlink.

ČTK

Přečíst článek

Trh jako celek klesá

Celkové prodeje automobilů v Evropské unii, Británii a zemích Evropského sdružení volného obchodu (EFTA) se v lednu snížily o 3,5 procenta na 961 382 vozů.

Zatímco registrace benzinových aut meziročně propadly zhruba o 26 procent, elektromobily a hybridní vozy posílily. Registrace bateriových elektromobilů vzrostly téměř o 14 procent, plug-in hybridů o 32 procent a hybridních vozů o 6 procent.

BYD

Glosa Zdeňka Pečeného: Je to čínské a přijelo si to pro vás aneb jak BYD vystrnadil Teslu

Názory

Zdeněk Pečený

Přečíst článek
