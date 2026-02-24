Markovič boduje ve světě. Míří k divákům v Polsku, Lotyšsku i na Balkáně
Originály streamovací služby Oneplay spadající do skupiny Nova se podařilo prodat do televizní distribuce v řadě zemí. Nejdál putují Extraktoři, které uvidí diváci i v Argentině, Uruguayi a Paraguayi, uvedla Nova.
Skupině Nova se daří s českými seriály prorazit do světa. Tituly z produkce Oneplay Originál, první řada série Metoda Markovič: Hojer, obě sezóny ságy Král Šumavy i špionážní thriller Extraktoři, vyrážejí k zahraničním divákům. Práva na jejich vysílání zakoupily televize a platformy v Evropě i v Jižní Americe.
Metoda Markovič: Hojer míří k divákům do Polska, Lotyšska a také na Balkán do Makedonie, Albánie a Srbska. Král Šumavy a příběh legendárního převaděče Josefa Hasila uvidí diváci v Polsku, Maďarsku a rovněž v Makedonii, Albánii a Srbsku. Nejdále poputuje špionážní série Extraktoři, která překročí hranice našeho kontinentu. Kromě Gruzie a Uzbekistánu ji uvidí i diváci v Argentině, Uruguayi a Paraguayi.
„Potvrzuje se, že Metoda Markovič: Hojer a Extraktoři jsou skvěle odvyprávěné a pro světové publikum srozumitelné příběhy a že jejich domácí divácké přijetí a ocenění jak od kritiků, tak na filmových festivalech nebylo náhodné,” říká Jan Rudovský, šéf týmu akvizic TV Nova a TV Markíza. „Velkou radost máme také z toho, že diváci z pěti států budou moci podniknout i historický exkurz do převádění za hranici železné opony, a to hned v devíti dílech ságy Krále Šumavy.“
Videotéka Oneplay uvedla závěrečnou epizodu druhé řady úspěšné série Metoda Markovič. Kauza Jiřího Straky povýšila tuzemskou televizní tvorbu ještě o něco výš než původní Hojer. A blíží se úrovni standardu Netflixu, jehož Mindhunter od Davida Finchera zjevně platí za hlavní inspirační zdroj české novinky.
RECENZE: Je to snadné. Metoda Markovič je nejlepší český seriál
Ceny jako brána do světa
Metoda Markovič: Hojer zvítězila v nejprestižnější tuzemské audiovizuální ceně Český lev v roce 2024 kategoriích nejlepší minisérie nebo seriál, nejlepší herec v hlavní roli v seriálovém díle (Petr Lněnička) a nejlepší herec v seriálovém díle ve vedlejší roli (Petr Uhlík). Dále pak získala Cenu české filmové kritiky v kategorii Mimo kino a zásadního úspěchu dosáhla také na festivalu Serial Killer, kde od mezinárodní poroty získala cenu za nejlepší seriál střední a východní Evropy.
První série Krále Šumavy uspěla na festivalu Finále Plzeň (2023), ze kterého si odnesla hlavní cenu. Se skvělým přijetím se v Záhřebu na prestižních NEM Awards setkali Extraktoři. Ti převzali ocenění za nejlepší dramatický seriál střední a východní Evropy.
Mezinárodní distribuci a prodej formátů na tyto trhy zajišťují přední světoví distributoři ZDF Studios (Král Šumavy, Metoda Markovič) a Keshet International (Extraktoři).
