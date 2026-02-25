Dalibor Martínek: Diplomatické embryo Macinka se nemělo stát ministrem zahraničí
Petr Macinka by jistě chtěl být důležitým člověkem. Ambice má viditelné, povzbudilo ho k takovému náhledu sama sebe necelých sedm procent hlasů voličů v posledních parlamentních volbách. Nyní jako mocipán tu svými úšklebky provokuje názorové oponenty, jindy školí bývalou ministryni zahraničí Spojených států. Otázkou je, zda jen provokuje, nebo se svým způsobem snaží prosadit nějaký myšlenkový koncept.
Macinkovým hlavním problémem je, že žádný ucelený myšlenkový koncept této společnosti nenabízí. Bojuje proti klimatickému dogmatu, proti zkostnatělé Evropské unii. Umí si najít spoustu cílů, proti kterým bojovat. Prostředkem je mu sarkasmus, ironizování, přehlížení jiných názorů, arogance. Projev pubescenta.
Je to záměr, takto působit? Má to nějaký strategický cíl, víc voličů? Nebo takový prostě Macinka je, nevyspělý, mladicky drzý a nevycválaný. Umí sarkasticky negovat oponenty, umí vytvářet společenský rozruch. Povýšeností v debatě s Hillary Clintonovou si vysloužil světovou pozornost, pochvalu od Donalda Trumpa. Zda si takovou pochvalu přičítat k dobru, je na zvážení, Macinka hýkal nadšením.
Možná si Macinka chce sám sobě nějakým způsobem dokázat, že není jen mluvčím Václava Klause. Že je autonomní jednotkou, která dokáže přemýšlet a nastavovat témata. Nelze se vyhnout pocitu, že veškeré dění kolem poměrně mladého vicepremiéra je jen jeho snaha o vlastní emancipaci. Už chce být dospělý.
Pro českou diplomacii je to rébus. Macinka jeden den vyplísní na mezinárodní konferenci bývalou kandidátku na amerického prezidenta Clintonovou, o pár dní později přednese na fóru OSN takřka filozofický projev na téma válka na Ukrajině. Jistě mu ho někdo sepsal, tak je to obvyklé. Za to nelze Macinku potahovat.
Je to ten stejný Macinka?
Přesto zůstává záhadou, jak jeden a týž člověk, který zastupuje Česko na mezinárodním poli, může nejdříve říct, že za válku na Ukrajině de facto může západní svět svým příklonem k liberálním hodnotám, a po pár dnech před zástupci zemí celého světa téměř filozoficky medituje, že „můžete sice dobýt území, ale budoucnost nemůžete dobýt.“ Je to ten stejný Macinka? Kdo mu to napsal? Kdo je vlastně Macinka?
Je smutné sledovat šéfa české diplomacie, jak se v přímém přenosu profiluje. Na takovém postu by přece měl stát člověk již vyprofilovaný. Vůbec nejde o to, co kdy Macinka řekne v nějakém projevu. Ten před valným shromážděním se mu možná celkem povedl. Ale jiná vystoupení zase ne. Má si ministr zahraničí při zastupování České republiky zkoušet, jak mu to bude nejlépe slušet? Diplomatické embryo se nemělo stát šéfem české diplomacie.