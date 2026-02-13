Nový magazín právě vychází!

Česko předběhlo část Evropy. Inflace je 12. nejnižší

Inflace v eurozóně zvolnila. V Česku se naopak zvýšila
Česko si v lednu v evropském žebříčku inflace o dvě příčky polepšilo. Ze 41 sledovaných zemí ji mělo 12. nejnižší, zatímco v loni v prosinci byla 14. nejnižší. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu. Podle údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně zvýšily o 1,6 procenta proti prosincovým 2,1 procenta.

Všechny sousední státy měly inflaci vyšší. Na Slovensku činila 3,8 procenta, v Rakousku dvě procenta, v Polsku 2,4 procenta a v Německu 2,1 procenta. Nejvyšší inflaci v Evropě mělo Rumunsko s 9,7 procenta, za kterou následovala Ukrajina se 7,4 procenta a Bělorusko se 6,4 procenta. Nejnižší inflaci mělo Švýcarsko a Lichtenštejnsko, shodně 0,1 procenta.

Meziroční míra inflace v eurozóně v lednu podle Eurostatu klesla na 1,7 procenta ze dvou procent v prosinci 2025. Míra inflace v eurozóně dosáhla v období od roku 1991 do roku 2026 průměrné hodnoty 2,24 procenta, přičemž v říjnu 2022 dosáhla historického maxima 10,6 procenta a v červenci 2009 rekordního minima 0,6 procenta.

Money

Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 procenta, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 procenta zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 procenta hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad.

Lednová data pro inflaci v USA zatím nejsou k dispozici, ale očekává se, že inflace ve Spojených státech pravděpodobně v lednu 2026 zpomalí na 2,5 procenta. To představuje nejnižší úroveň od května, proti 2,7 procenta v každém ze dvou předchozích měsíců.

Roční míra inflace v Číně v lednu 2026 klesla na 0,2 procenta z 0,8 procenta v předchozím měsíci, což představuje nejnižší hodnotu od října 2025. Zmírnění inflace v lednu bylo způsobeno především vysokou srovnávací základnou a výraznějším poklesem cen energií. Čínská vláda pokračuje v podpůrných opatřeních, která mají podpořit domácí ekonomiku. Snaží se tak vyhnout deflaci, za celý rok 2025 se totiž ceny v Číně nezměnily, uvedl analytik Portu Marek Pokorný.

Finanční situace Čechů se zlepšuje, generace padesátníků ale zůstává pod tlakem
Finanční kondice českých domácností se loni třetím rokem v řadě zlepšila a podle nového průzkumu agentury STEM se vrátila na předkrizovou úroveň roku 2017. Více než polovina lidí vychází se svým příjmem bez větších potíží a slábnou i obavy z budoucnosti. Ne všichni se ale z posledních let nejistoty zotavili stejně rychle.

„Převážná část veřejnosti ustála krize posledních let a loni vstoupila do období konsolidace,“ uvádějí autoři průzkumu zpracovaného pro poradenskou společnost KPMG. Index finanční situace domácností se v roce 2024 dostal na stejnou úroveň jako v roce 2017. Výše byl pouze v letech 2018 až 2020, poté prudce propadl a znovu začal růst až v roce 2023.

Přesto zůstává část společnosti pod tlakem. Podle STEM dopady krizí ustupovaly velmi pomalu zhruba pětině až čtvrtině populace. Obtíže přetrvávají zejména u lidí ve věku 45 až 59 let, dělníků a provozních pracovníků.

Většina lidí vychází s příjmem snadno

Se svým příjmem loni vycházelo velmi nebo spíše snadno 57 procent obyvatel. To je jen těsně pod historicky nejlepší hodnotou 61 procent z roku 2021 a patří k nejvyšším výsledkům od začátku sledování v roce 1993. Pozitivní trend se projevil téměř napříč všemi skupinami obyvatel.

Zlepšila se také ekonomická očekávání. Podíl lidí, kteří hodnotili svou finanční situaci jako horší než před rokem, klesl ze 44 na 38 procent. Obavy z dalšího zhoršení letos očekává 23 procent lidí, zatímco o rok dříve to bylo 32 procent. Ubylo i pocitů nejistoty – z 64 na 56 procent – a naopak přibylo těch, kteří hledí do budoucnosti s nadějí.

Polovina domácností dokáže spořit

Schopnost vytvářet úspory se po krizových letech stabilizovala. Přibližně polovina domácností dokázala v posledních třech měsících odložit část peněz stranou. Ubylo také těch, kteří se považují za chudé – z 32 na 29 procent – i těch, kteří by si při nečekaném výdaji 50 tisíc korun museli vzít půjčku, a to z 21 na 17 procent. Vysoká zůstává důvěra v banky, kterou vyjádřilo 81 procent respondentů.

Průzkum probíhal mezi 6. a 14. listopadem 2024 a zúčastnilo se ho 1355 lidí starších 18 let.

Stabilizace i mezi firmami

Pozitivní vývoj zaznamenaly podle KPMG také firmy. Nefinanční podniky si stále častěji berou úvěry na dlouhodobé investice místo krátkodobého provozního financování. Investice směřují především do energetické efektivity, digitalizace a automatizace výroby, což má posilovat jejich konkurenceschopnost.

Rok 2024 byl obdobím konsolidace i pro většinu rodinných firem. Ty podle KPMG reagují na ekonomické výkyvy obvykle konzervativněji a méně se zadlužují. Stabilnější ziskovost vykazují zejména podniky s vícegeneračním řízením a jasně nastavenými pravidly správy. Výhled do letošního roku je podle odborníků umírněně pozitivní, rizikem však u části rodinných firem zůstává nevyřešené nástupnictví.

Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (ANO)
Poslanci napříč koalicí i opozicí ve zrychleném řízení schválili hned dvě novely ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky (ANO), které odkládají vyplácení takzvané superdávky i úpravy životního minima. Důvodem je především náročnost přepočtu dávek a snaha snížit administrativní zátěž úřadů práce. Obě předlohy nyní posoudí Senát.

Superdávka, která od loňského října nahradila příspěvky a doplatky na bydlení, příspěvky na živobytí a dětské přídavky, měla být dosavadním příjemcům vyplácena od května. Nově se počítá s posunem o čtvrt roku, tedy na srpen. Úřad práce eviduje zhruba 333 500 žádostí od stávajících příjemců a dalších přibližně 79 600 nových žádostí. Podle podkladů k návrhu je vyřizování nové dávky výrazně náročnější, než se původně předpokládalo.

Juchelka zároveň prosadil souběžnou novelu, která posouvá změny životního minima z května na červenec. V další předloze pak navrhl ještě výraznější odklad – až na říjen. Pokud by se ale ukázalo, že úřady práce zvládnou přepočet včas, ministr by podle svých slov další novelu nepodporoval a nechal ji zamítnout.

Jak se zvýší životní minimum?

Životní minimum se má podle platného zákona zvýšit pro samotného dospělého z 4860 na 5500 korun a pro prvního dospělého v domácnosti z 4470 na 5000 korun. Naopak u dalšího dospělého člena rodiny má částka klesnout z 4040 na 3750 korun. Superdávka by tak mohla být pro malé domácnosti výhodnější a lépe odrážet jejich situaci.

Ministr zdůvodnil odklad potřebou zjednodušit administrativní proces. Pokud by se částky měnily dříve, musely by se upravovat informační systémy, hrozily by chyby a klientům by se ztížila orientace. Posun má podle něj zajistit efektivnější přepočet dávek a snížit zátěž úřadů práce. Podle jeho předchůdce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) je posun logický a zabrání dvojímu přepočtu.

Navýšení životního minima ovlivní například pěstounské dávky a další podpory. Naopak se nedotkne humanitární dávky pro uprchlíky z Ukrajiny s dočasnou ochranou, která bude i nadále vycházet ze současných částek. Pětiměsíční odklad zvýšení minima zároveň znamená úsporu státních výdajů.

Schválená novela rovněž stanoví, že dávka státní sociální pomoci se nebude považovat za započitatelný příjem. Změny v posuzování nároku na superdávku se mají zavést až od června 2028 místo letošního července, a to kvůli nutným úpravám informačních systémů. Nově se už nemá hodnotit okruh společně posuzovaných osob, ale členové domácnosti. Tato pravidla se využívají například i při poskytování mimořádné okamžité pomoci nebo příspěvku na zvláštní pomůcku pro lidi se zdravotním postižením.

Odložit by se měla také povinnost úřadů sestavovat příjemcům podpory na živobytí plán kroků ke zlepšení jejich situace, a to o tři měsíce do konce letošního roku.

Podle vyjádření poslanců napříč politickým spektrem je odklad nutný kvůli organizační náročnosti přechodu na novou dávku. Změny tak naberou zpoždění, které má úřadům poskytnout potřebný čas na zvládnutí rozsáhlé administrativní operace.

