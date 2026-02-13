Česko předběhlo část Evropy. Inflace je 12. nejnižší
Česko si v lednu v evropském žebříčku inflace o dvě příčky polepšilo. Ze 41 sledovaných zemí ji mělo 12. nejnižší, zatímco v loni v prosinci byla 14. nejnižší. Vyplývá to z analýzy investiční platformy Portu. Podle údajů Českého statistického úřadu se spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně zvýšily o 1,6 procenta proti prosincovým 2,1 procenta.
Všechny sousední státy měly inflaci vyšší. Na Slovensku činila 3,8 procenta, v Rakousku dvě procenta, v Polsku 2,4 procenta a v Německu 2,1 procenta. Nejvyšší inflaci v Evropě mělo Rumunsko s 9,7 procenta, za kterou následovala Ukrajina se 7,4 procenta a Bělorusko se 6,4 procenta. Nejnižší inflaci mělo Švýcarsko a Lichtenštejnsko, shodně 0,1 procenta.
Meziroční míra inflace v eurozóně v lednu podle Eurostatu klesla na 1,7 procenta ze dvou procent v prosinci 2025. Míra inflace v eurozóně dosáhla v období od roku 1991 do roku 2026 průměrné hodnoty 2,24 procenta, přičemž v říjnu 2022 dosáhla historického maxima 10,6 procenta a v červenci 2009 rekordního minima 0,6 procenta.
Spotřebitelské ceny v Česku v lednu meziročně stouply o 1,6 procenta, což je nejnižší růst od listopadu 2016. Inflace tak zpomalila z prosincových 2,1 procenta zejména vlivem převedení plateb za obnovitelné zdroje energie ze spotřebitelů na stát. Proti prosinci se spotřebitelské ceny v lednu zvýšily o 0,9 procenta hlavně kvůli zdražení potravin, nápojů a tabáku. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu, který potvrdil svůj předběžný odhad.
Lednová data pro inflaci v USA zatím nejsou k dispozici, ale očekává se, že inflace ve Spojených státech pravděpodobně v lednu 2026 zpomalí na 2,5 procenta. To představuje nejnižší úroveň od května, proti 2,7 procenta v každém ze dvou předchozích měsíců.
Roční míra inflace v Číně v lednu 2026 klesla na 0,2 procenta z 0,8 procenta v předchozím měsíci, což představuje nejnižší hodnotu od října 2025. Zmírnění inflace v lednu bylo způsobeno především vysokou srovnávací základnou a výraznějším poklesem cen energií. Čínská vláda pokračuje v podpůrných opatřeních, která mají podpořit domácí ekonomiku. Snaží se tak vyhnout deflaci, za celý rok 2025 se totiž ceny v Číně nezměnily, uvedl analytik Portu Marek Pokorný.
