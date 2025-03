České stavebnictví „je na koni“, průmysl ovšem stále klopýtá

Stavební výroba v Česku v lednu rostla o solidních 8,2 procenta, zatímco průmyslová výroba mírně klesla. Lednová statistika tak potvrzuje již déle platný obrázek celkem příznivě se vyvíjejícího tuzemského stavebnictví a současně chabého výkonu průmyslu, komentuje čerstvá data ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Reklama

Stavební výroba v Česku v lednu pokračovala v růstu už třetí měsíc v řadě, meziročně s zvýšila o 8,2 procenta, uvedl Český statistický úřad (ČSÚ). Stavební výroba v lednu rostla díky vzestupu jak pozemního, tak inženýrského stavitelství.

V lednu posílila produkce v pozemním stavitelství, což je stavba bytových i nebytových budov, meziročně o 8,7 procenta a produkce inženýrského stavitelství, tedy budování cest nebo telekomunikačních a energetických sítí, vzrostla o 6,9 procenta. Meziměsíčně v lednu stavební výroba o 1,2 procenta klesla, uvedli statistici.

„Pozemnímu stavitelství se daří díky postupnému poklesu úrokových sazeb v ČR, které činí dostupnějšími hypotéky, takže podporují poptávku i po nové výstavbě. Zároveň nadále rostou reálné příjmy obyvatelstva, které se tak osměluje uskutečňovat vyšší výdaje i za bydlení a vlastní nemovitost,“ komentuje Kovanda.

Zdražení nemovitostí podle něj zatím není takové, aby poptávku tlumilo. Z veřejných peněz jsou pak zhusta financovány projekty zejména v inženýrském stavitelství.

Reklama

Dalibor Martínek: Nekonečné kulhání v bytové výstavbě. Tato vláda už neudělá nic Reality Ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek oznámil, že koncem března by se měly propojit počítačové systémy pro povolování staveb. Ten nový a nefunkční z dílny bývalého ministra Ivana Bartoše s tím původním, „předbartošovským“, s kterým úředníci stavebních úřadů pracovali do poloviny loňského roku. Nazývá se to „technologický bypass“ a ministerstvu trvala jeho příprava půl roku. Dalibor Martínek Přečíst článek

Fiasko jménem digitalizace

Orientační hodnota staveb, na které bylo v lednu vydáno stavební povolení, dosáhla podle ČSÚ 28,7 miliardy korun a meziročně klesla o 28,7 procenta. „Pokles orientační hodnoty v lednu byl důsledkem vydání nízkého počtu stavebních povolení,“ dodali statistici.

V lednu se začalo stavět 2553 bytů, což bylo proti loňskému prvnímu měsíci o 27 procent méně. Meziroční pokles evidoval ČSÚ i u dokončených bytů, letos v lednu jich bylo dostavěno 1260, což je o 41 procent méně.

„Pokles počtu zahájených bytů částečně souvisí s loňským fiaskem spuštění digitalizace stavebního řízení. Méně zahájených a dokončovaných bytů, jde-li o trvalejší trend, značí silnější tlak na růst cen nemovitostí v budoucnu. I kvůli těmto poklesům by mělo letos stavebnictví růst, protože 'má proč'. Za celý rok by mělo přidat 2,1 procenta,“ doplnil Kovanda.

Stavební úřady jsou v troskách. Systémy nefungují, nestaví se byty, a úředníci prchají Reality Půl roku po konci ministra Ivana Bartoše a půl roku před volbami, stavební řízení v Česku stále nefunguje. Byty se nestaví a bydlení zdražuje. Situace se pod novými ministrem pro místní rozvoj Petrem Kulhánkem nezlepšila, naopak, dochází k další erozi klíčového systému, povolování staveb, na kterém záleží výstavba v Česku. Jednotlivé programy spolu stále nekomunikují, úředníci stavebních úřadů odcházejí. Na situaci si stěžují jak stavitelé, tak obce. Ministerstvo problémy také vnímá, řešení stále nemá. Dalibor Martínek, Petra Nehasilová Přečíst článek

Průměrný evidenční počet zaměstnanců ve stavebnictví se v lednu meziročně zvýšil o 0,2 procenta, jejich průměrná hrubá měsíční mzda proti loňskému lednu vzrostla o 5,9 procenta.

Kulhající průmysl

V průmyslu je situaci odlišná. Průmyslová výroba v Česku v lednu zpomalila svůj meziroční pokles na 0,6 procenta z prosincových revidovaných 2,7 procenta. Výsledek ovlivnil především autoprůmysl. Meziměsíčně byla podle ČSÚ průmyslová produkce v lednu nižší o 0,3 procenta.

„Průmysl doplácí na mdlou kondici zejména německé ekonomiky, nadále poměrně drahé energie, ale také stupňující se světovou obchodní válku. Českým průmyslníkům chybí zakázky jak domácí, tak zahraniční provenience. Musí se dokonce uchylovat ke snižování stavů zaměstnanců, takže míra nezaměstnanosti je nyní nejvyšší za takřka osm let, byť z určité části kvůli obvyklé sezónnosti. Průmysl letos celoročně klesne, nejspíše o 1,5 procenta,“ doplnil Kovanda.

V Porsche nezůstává kámen na kameni. Horší výsledky startují změny Zprávy z firem Porsche má za sebou „turbulentní týdny“. Horší finanční výsledky startují velké změny. Automobilka mění strategii i členy správní rady. A propouští. ČTK Přečíst článek

Hodnota nových zakázek v českém průmyslu v lednu meziročně klesla o jedno procento. Objednávky ze zahraničí se snížily o 1,3 procenta, tuzemské zakázky klesly o 0,4 procenta. Ve srovnání s prosincem byla hodnota nových zakázek nižší o 2,3 procenta.

„Pokles hodnoty nově uzavřených průmyslových zakázek ovlivnila zejména výroba motorových vozidel. K poklesu zakázek přispěl i chemický průmysl nebo výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství,“ uvedla Veronika Doležalová z ČSÚ.

Průměrný evidenční počet zaměstnanců v průmyslu se v lednu meziročně snížil o 2,1 procenta. Jejich průměrná hrubá mzda stoupla o necelých šest procent.