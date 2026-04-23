Válka na Blízkém východě dopadá na Čechy. Nejvíc trpí mladí a senioři
Dopady konfliktu na Blízkém východě už zasáhly rozpočty poloviny českých domácností. Nejčastěji je pociťují mladí lidé do 29 let a senioři. Vyplývá to z průzkumu agentury Median, který zveřejnil Český rozhlas.
Hlavním problémem je podle respondentů zdražování, které se v posledních týdnech nejvíce promítlo do cen pohonných hmot. Ty rostly v souvislosti s konfliktem, jenž odstartoval na konci února americko-izraelský útok na Írán.
Důsledky zdražování pociťují zhruba tři pětiny mladých do 29 let, u seniorů je podíl jen o něco nižší. Výrazněji dopadají také na obyvatele měst s 20 až 100 tisíci obyvateli.
Podle Daniela Hůleho z organizace Člověk v tísni se situace nejvíce promítá právě do cen pohonných hmot. „Tam, kde je ježdění každodenní záležitost, byl skok tak rychlý, že to má vliv na podnikání i život lidí,“ uvedl pro Český rozhlas Plus. Na nízkopříjmové domácnosti zatím krize výrazně nedopadá, problém by podle něj nastal v případě zdražení potravin nebo plynu.
Na rostoucí ceny už část domácností reaguje. Necelá třetina dotázaných omezuje jízdu autem a stejný podíl začal šetřit i na potravinách. Podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy se však většina Čechů při nákupech zatím výrazně neomezuje.
Obavy z budoucího vývoje
Obavy z budoucího vývoje jsou ale výrazné. Pokud bude konflikt pokračovat, většina lidí očekává další zdražování. Devět z deseti Čechů předpokládá růst cen pohonných hmot, 88 procent se obává dražších energií a podobný podíl respondentů očekává zdražení potravin.
Průzkum se uskutečnil mezi 14. a 16. dubnem a zúčastnilo se ho 1018 lidí.
