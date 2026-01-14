V ženském empowermentu je i hodně frustrace, ale stojí to za to, říkají Michaela Stachová, Alžběta Králová a Erika Boucharechas
Nejsou to ženy ve financích, ale reprezentují organizace, které mají ve vínku podporu žen, tematiku DEI i udržitelnost. Jak hodnotí dosavadní úspěchy a co dalšího chystají? Hosty prvního letošního podcastu #FinŽeny jsou výkonná ředitelka Business Leaders Forum Michaela Stachová, zakladatelka IPM Consulting a platformy Ženský byznys Alžběta Králová a provozní a komunitní ředitelka Inspire & Impact Network Erika Boucharechas.
Business Leaders Forum (BLF) je dobře známá organizace fungující déle než tři dekády. Za tu dobu se její fokus přirozeně proměňoval, ale tím, co zůstává, je zájem o udržitelnost v soukromém sektoru. „Chceme ukázat, že udržitelnost není jen uhlíková stopa, což stále ne každý ví, ale že tam patří i oblasti S a G, kam spadá i téma různorodosti týmů. Proto jsme již před třinácti lety do Česka přinesli metodiku Lean In a spustili stejnojmenný program, který ženám umožňuje pracovat na rozvojových cílech v malých skupinkách,“ říká Stachová.
Inspire & Impact Network je členská organizace, která se formalizovala v listopadu 2024.Jen v uplynulém roce vyrostla ze 150 na 600 členek, jejichž společným zájmem je vedle podpory žen pracovat na konkurenceschopnějším Česku. „Organizace stojí na dvou pilířích - proto Inspire & Impact - Inspire je komunita pro aktivní ženy, které se chtějí inspirovat, podporovat a vzdělávat, Impact část organizace pracuje na strategických cílech s dopadem na širokou veřejnost,” vysvětluje Boucharechas.
Z líčení Alžběty Králové vyplývá, že zrodu Ženského byznysu předcházela řada peripetií. Myšlenka se zrodila během stáže v USA. „Už předtím jsem založila Institut politického marketingu s cílem profesionalizovat a kultivovat české politické prostředí. Po návratu jsem navrhla projekt politické akademie, která by ženám pomohla s kampaněmi. Když jsem to prezentovala, ukázalo se, že ženy do politiky nechtějí,“ popisuje mírné vystřízlivění.
Uchopila to ale jako příležitost a věc obrátila. Z průzkumu zjistila, že ženám v rozvoji nejvíce brání nedostatek sebevědomí, asertivity, umění prodat své schopnosti. „Začala jsem tedy pracovat na projektu Akademie profesního rozvoje, což měl být půlroční vzdělávací program prezenční formou, a to proto, že další z věcí, které ženám chybí, je schopnost přirozeného networkingu. Jenže přišel covid a musely jsme do online. Výhodou bylo, že místo plánovaných pěti set žen jich prošlo akademií kolem šesti tisíc,“ popisuje komplikovaný zrod platformy, která se podílí i na programu VISA She´s Next.
Vzájemná inspirace
Přestože zmíněnými organizacemi prošly stovky inspirativních žen, všechny tři účastnice podcastu se shodují, že jim tato aktivita nezevšedněla a stále je na čem pracovat.
„Inspirace je neutuchající. Nápadů je víc, než člověk dokáže realizovat, protože den má stále jen 24 hodin a projektů je více. Člověk musí balancovat, aby také sám přežil. Zároveň jakmile člověk jednou přestane, může mu trochu ujet vlak. A když se přeci jen mně samotné nápady nedostavují, jdu za někým, kdo přemýšlí jinak než já,“ prozrazuje Králová.
Podle Stachové je podstatná relevance. „Spoustu témat v našem programu řešíme každoročně, ale je tomu tak proto, že jsou stále aktuální. U nás to funguje tak, že na úvod si každá skupina sama zvolí témata. Nechceme účastnicím sdělovat, co je trápí, to jistě zažívají jinde. Zajímavé je, že máme asi 400 absolventek, běží to 12 let a vesměs se stále řeší tytéž fenomény. Měli jsme třeba skvělou právničku, která denně úspěšně vyjednává ve prospěch svých klientů, ale vyjednat něco pro sebe jí dělalo stejné obtíže jako ostatním,“ vypráví šéfka BLF.
Přestože Boucharechas je v branži spíše nováčkem, s historií vzletů a pádů ženského „empowermentu“ je dobře obeznámena skrze výkonnou radu Inspire & Impact, v níž zasedají Renata Mrázová, Dana Bérová, Dita Formánková či Petra Lovčinská. „Díky těmto dámám, které podporují ženy desítky let, poznávám neuvěřitelné příběhy, ale také jsou to někdy příběhy plné frustrace, jak jde vše pomalu. Proto chceme nabídnout trochu jiný pohled. V říjnu 2025 jsme měli výroční konferenci Inspire to Impact, která se zaměřovala na to, co můžeme změnit tím, že začneme u sebe, a tou změnou pak měnit okolí. Dlouhodobým plánem je pak vytvořit pracovní skupinu na téma předsudky, která by měla mít sílu pracovat s českou společností,“ přibližuje Boucharechas.
Aktuální epizoda podcastu #FinŽeny se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na Spotify či Apple Podcasts.
