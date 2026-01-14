V ženském empowermentu je i hodně frustrace, ale stojí to za to, říkají Michaela Stachová, Alžběta Králová a Erika Boucharechas

Nový magazín právě vychází!

Jaroslav Kramer
Nejsou to ženy ve financích, ale reprezentují organizace, které mají ve vínku podporu žen, tematiku DEI i udržitelnost. Jak hodnotí dosavadní úspěchy a co dalšího chystají? Hosty prvního letošního podcastu #FinŽeny jsou výkonná ředitelka Business Leaders Forum Michaela Stachová, zakladatelka IPM Consulting a platformy Ženský byznys Alžběta Králová a provozní a komunitní ředitelka Inspire & Impact Network Erika Boucharechas.

Business Leaders Forum (BLF) je dobře známá organizace fungující déle než tři dekády. Za tu dobu se její fokus přirozeně proměňoval, ale tím, co zůstává, je zájem o udržitelnost v soukromém sektoru. „Chceme ukázat, že udržitelnost není jen uhlíková stopa, což stále ne každý ví, ale že tam patří i oblasti S a G, kam spadá i téma různorodosti týmů. Proto jsme již před třinácti lety do Česka přinesli metodiku Lean In a spustili stejnojmenný program, který ženám umožňuje pracovat na rozvojových cílech v malých skupinkách,“ říká Stachová.

Inspire & Impact Network je členská organizace, která se formalizovala v listopadu 2024.Jen v uplynulém roce vyrostla ze 150 na 600 členek, jejichž společným zájmem je vedle podpory žen pracovat na konkurenceschopnějším Česku. „Organizace stojí na dvou pilířích - proto Inspire & Impact - Inspire je komunita pro aktivní ženy, které se chtějí inspirovat, podporovat a vzdělávat, Impact část organizace pracuje na strategických cílech s dopadem na širokou veřejnost,” vysvětluje Boucharechas.

Z líčení Alžběty Králové vyplývá, že zrodu Ženského byznysu předcházela řada peripetií. Myšlenka se zrodila během stáže v USA. „Už předtím jsem založila Institut politického marketingu s cílem profesionalizovat a kultivovat české politické prostředí. Po návratu jsem navrhla projekt politické akademie, která by ženám pomohla s kampaněmi. Když jsem to prezentovala, ukázalo se, že ženy do politiky nechtějí,“ popisuje mírné vystřízlivění.

Uchopila to ale jako příležitost a věc obrátila. Z průzkumu zjistila, že ženám v rozvoji nejvíce brání nedostatek sebevědomí, asertivity, umění prodat své schopnosti. „Začala jsem tedy pracovat na projektu Akademie profesního rozvoje, což měl být půlroční vzdělávací program prezenční formou, a to proto, že další z věcí, které ženám chybí, je schopnost přirozeného networkingu. Jenže přišel covid a musely jsme do online. Výhodou bylo, že místo plánovaných pěti set žen jich prošlo akademií kolem šesti tisíc,“ popisuje komplikovaný zrod platformy, která se podílí i na programu VISA She´s Next.

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Vzájemná inspirace

Přestože zmíněnými organizacemi prošly stovky inspirativních žen, všechny tři účastnice podcastu se shodují, že jim tato aktivita nezevšedněla a stále je na čem pracovat.

„Inspirace je neutuchající. Nápadů je víc, než člověk dokáže realizovat, protože den má stále jen 24 hodin a projektů je více. Člověk musí balancovat, aby také sám přežil. Zároveň jakmile člověk jednou přestane, může mu trochu ujet vlak. A když se přeci jen mně samotné nápady nedostavují, jdu za někým, kdo přemýšlí jinak než já,“ prozrazuje Králová.

Podle Stachové je podstatná relevance. „Spoustu témat v našem programu řešíme každoročně, ale je tomu tak proto, že jsou stále aktuální. U nás to funguje tak, že na úvod si každá skupina sama zvolí témata. Nechceme účastnicím sdělovat, co je trápí, to jistě zažívají jinde. Zajímavé je, že máme asi 400 absolventek, běží to 12 let a vesměs se stále řeší tytéž fenomény. Měli jsme třeba skvělou právničku, která denně úspěšně vyjednává ve prospěch svých klientů, ale vyjednat něco pro sebe jí dělalo stejné obtíže jako ostatním,“ vypráví šéfka BLF.

Přestože Boucharechas je v branži spíše nováčkem, s historií vzletů a pádů ženského „empowermentu“ je dobře obeznámena skrze výkonnou radu Inspire & Impact, v níž zasedají Renata Mrázová, Dana Bérová, Dita Formánková či Petra Lovčinská. „Díky těmto dámám, které podporují ženy desítky let, poznávám neuvěřitelné příběhy, ale také jsou to někdy příběhy plné frustrace, jak jde vše pomalu. Proto chceme nabídnout trochu jiný pohled. V říjnu 2025 jsme měli výroční konferenci Inspire to Impact, která se zaměřovala na to, co můžeme změnit tím, že začneme u sebe, a tou změnou pak měnit okolí. Dlouhodobým plánem je pak vytvořit pracovní skupinu na téma předsudky, která by měla mít sílu pracovat s českou společností,“ přibližuje Boucharechas.

Aktuální epizoda podcastu #FinŽeny se spouští v úvodu tohoto článku. Najdete ji i na Spotify či Apple Podcasts. 

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Jaroslav Kramer

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Dnes na burzách klesají aktiva spjatá s USA; dolar, americké dluhopisy či americké akcie. Hantýrkou investorů, mezinárodní investoři „prodávají Ameriku“. Děje se tak za časného asijského obchodování, leč též v rámci obchodování a termínovými kontrakty na americké akcie. Burzy v USA se teprve otevřou, stejně jako ty evropské.

Důvodem rozprodeje amerických aktiv je bezprecedentní útok administrativy amerického prezidenta Donalda Trumpa na šéfa americké centrální banky (Fedu) Jeroma Powella. Americké ministerstvo spravedlnosti totiž včera zahájilo vyšetřování předsedy Fedu kvůli sporné rekonstrukci washingtonské budovy centrální banky.

To, co trhy otřáslo zejména, je však Powellova odezva, že údajná spornost rekonstrukce a jejích nákladů je jen zástupným důvodem a že administrativě, ale zejména Trumpovi samotnému, jde o uzpůsobení měnové politiky USA obrazu svému. Pokud by Trump získal pod svoji kontrolu měnovou politiku USA, jednalo by se vskutku o bezprecedentní vývoj ve více než 110leté historii Fedu, kterou charakterizuje naopak postupné upevňování jeho nezávislosti na politické moci.

Nezávislost centrálních bank na politicích je obecně považována za klíčový zdroj vzestupu prosperity zejména západního světa v celém období pod druhé světové válce. Nezávislost zabraňuje například tomu, aby v ekonomice přetrvávaly příliš nízké úrokové sazby, které sice může vítat ten či onen politik, protože krátkodobě mohou činit dostupnějšími úvěry, třeba ty firemní na investice nebo hypotéky. Jenže dlouhodobě – často však již za horizontem politikova mandátu – způsobují nárůst inflačních očekávání i inflace samotné, jež znehodnocuje měnu, tedy i úspory a mzdy lidí, přičemž podvazuje jejich celkovou důvěru nejen v měnu samotnou, leč v celou ekonomiku.

Pokud do konání centrální banky zasahuje politik v rozvojové zemi nebo i zemi typu Turecka, berou to mezinárodní investoři jako sice varovný, ale ne úplně nepředpokládatelný vývoj. Proto také rozdělují trhy a ekonomiky na vyspělé a rozvíjející. Ty rozvíjející, jako je Turecko, vykazují méně vyspělý institucionální rámec, tedy i větší riziko ztráty nezávislosti centrální banky, pokud tedy ta ji vůbec kdy měla. Jenže v institucionálně vyspělých ekonomikách je nezávislost centrální banky brána jako základní a nezpochybnitelný pilíř chodu celého hospodářství. A Spojené státy mají mezi vyspělými ekonomikami vůdčí postavení; už jen kvůli tomu, že americký dolar je bezkonkurenčně světovou rezervní a transakční měnou číslo jedna.

Trumpův útok na Powella je tedy vlastně útokem na celé poválečné uspořádání ekonomicky vyspělého světa, jehož je centrální banka USA jakýmsi středobodem, kvůli svému vlivu na dolar či americké úrokové sazby, potažmo i ty světové, a zároveň etalonem z hlediska institucionálního rámce, v němž funguje.

Zahájené vyšetřování Powella se jeví být součástí stupňujícího se Trumpova tlaku na něj. Powell sice končí v čele Fedu letos v květnu, ale poté má zůstat v jeho nejužším vedení, až do roku 2028. Trump by zjevně rád, aby skončil letos v květnu ve vedení Fedu úplně, tedy aby se uvolnilo křeslo, které připadne někomu, kdo bude povolnější a ochotnější plnit Trumpovo přání nižších úrokových sazeb. Trump opakovaně hlásí, že by úrokové sazby USA měly být citelně nižší. Měnověpolitické zasedání Fedu koncem tohoto měsíce má ovšem vést k ponechání základní sazby na stávající úrovni, alespoň podle předpokladu trhu. To samozřejmě jde proti Trumpovu přání.

Bezprecedentní zesílení tlaku na Powella tak dnes znejišťuje trhy, které se tudíž amerických aktiv zbavují. Pokud by totiž – například – byly v USA výsledkem systematicky nižší úrokové sazby, než jaké mají být podle apolitického klíče, znamená to slabší dolar. Protože nižší úrokové sazby jej v očích mezinárodních investorů zneatraktivňují. Kvůli zesílení nejistoty stran nezávislosti Fedu by navíc dolar ztratil alespoň část své atraktivity také coby takzvaného bezpečného útočiště v čase otřesů na světových trzích. To, že stále ještě bezpečné útočiště představuje, odráží totiž nejen víru mezinárodních investorů v sílu americké ekonomiky, ale také v pevný související institucionální rámec, do něhož je vsazen a jehož je nezávislost centrální banky alfou a omegou.

Systematicky nižší úrokové sazby by ovšem ve výhledu způsobily silnější inflační tlaky, které nahlodávají výnosy amerických dluhopisů, ale také ziskovost tamních firem, což tedy oboje vede k tomu, že dnes investoři vskutku „prodávají Ameriku“ – a zbavují se nejen dolaru, ale i amerických dluhopisů a akcií. Vodou na mlýn je celá situace alternativním bezpečným útočištím typu zlata (či částečně stříbra), která mohou dolar do značné míry zastoupit.

Muskův Neuralink dostává soupeře. Čínská BrainCo míří mezi burzovní elitu

BrainCo
ČTK
nst
nst

Čínská technologická společnost BrainCo podala žádost o vstup na burzu v Hongkongu, čímž by se mohla stát první veřejně obchodovanou firmou ze skupiny takzvané „chang-čouské šestky“ (neformální označení pro šestici rychle rostoucích technologických startupů z města Chang-čou zaměřených na strategické technologie, jako je umělá inteligence či rozhraní mozek–počítač - pozn. red.). Uvedla agentura Bloomberg.

Firma spolupracuje na plánované primární veřejné nabídce akcií s investičními bankami China International Capital Corp. a UBS. Podle zdrojů by BrainCo mohla získat několik stovek milionů dolarů, konečné parametry transakce se ale stále projednávají.

Čínská konkurence pro Muska

BrainCo se řadí mezi čínské technologické firmy, které se snaží konkurovat americkým lídrům v oblasti mozko-počítačových rozhraní, především společnosti Neuralink miliardáře Elona Muska. Na rozdíl od ní se však BrainCo zaměřuje na neinvazivní technologie a vývoj bionických protéz.

BrainCo ČTK

Technologie propojující lidský mozek s počítači se stává novým bojištěm technologického soupeření mezi Čínou a Spojenými státy. Peking v posledních letech výrazně podporuje domácí firmy v citlivých oblastech, které považuje za klíčové pro národní bezpečnost a technologickou soběstačnost.

Podle čínských médií BrainCo nedávno uzavřela investiční kolo v objemu dvou miliard jüanů, na němž se podílely mimo jiné fondy IDG Capital a Walden International. Analytici očekávají, že čínský trh s technologiemi mozko-počítačového rozhraní poroste v následujících letech tempem kolem 20 procent ročně.

Grok

