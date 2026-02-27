Lukáš Kovanda: Čínské zboží si cestu do světa vždycky najde. Ať se Trump třeba staví na hlavu
Export do USA sice drtivě propadl, ale Čína už našla „zadní vrátka“, zjišťuje nová studie Evropské centrální banky.
Americká cla sice zasadila čínskému exportu do USA tvrdý úder, ale rozhodně ho neposlala k zemi. Podle analýzy Evropské centrální banky (ECB) se čínský vývozní sektor ukazuje jako překvapivě odolný. Zatímco Washington slaví částečný úspěch v omezování přímého dovozu, Čína své obchodní trasy bleskově transformuje a zboží do světa tlačí jinudy, často skrze své sousedy.
Čínský vývoz do USA loni sice meziročně odepsal pětinu své hodnoty (pokles o 104 miliard dolarů), ale model ECB ukazuje zajímavý detail: obchodní odklon má jen omezenou roli v nedávné čínské exportní dynamice, přičemž další faktory hrají výraznější roli. Zbytek jde na vrub slabší americké poptávky, nejistotě firem a faktu, že se mnozí američtí dovozci předzásobili ještě předtím, než cla začala platit.
Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).
České „mozky na kolejích“ válcují světovou konkurenci. Tramvaj 52T je naše technologická vizitka, říká Ignačák ze Škody Group
Zprávy z firem
Výroba kolejových vozidel zůstává klíčovým oborem pro českou ekonomiku a export. Podmínkou je, že Česko udrží kvalitní výzkum a vývoj, který propojí tradiční české produkty s moderními technologiemi. „Do našich vlaků a tramvají přidáváme velmi inovativní prvky. Troufnu si říct, že naše nová tramvaj 52T pro Prahu je jednou z nejlepších na světě,“ řekl v rozhovoru pro Export.cz místopředseda představenstva Škody Group Tomáš Ignačák, který je také předsedou předsednictva Asociace českého železničního průmyslu (ACRI).
Čína si našla nové trhy
Navzdory tomuto americkému „zaškrcení“ však celkový čínský export v roce 2025 vzrostl o 5,5 procenta. To je dokonce lepší výsledek než v roce 2024. Jak je to možné? Čína totiž dokázala ztráty v USA více než vykompenzovat jinde. Export do Sdružení národů jihovýchodní Asie (ASEAN) vyskočil o 13 procent, v Africe zaznamenala Čína nárůst o 26 procent a v plusu zůstala i eurozóna se solidním osmiprocentním růstem.
Zadní vrátka přes ASEAN?
Data naznačují, že část obchodu může být přesměrovávána přes země ASEAN. Z Číny tam proudí rekordní objemy meziproduktů, které jsou dále zpracovávány či montovány, přičemž nelze vyloučit, že část této produkce následně směřuje do USA. ASEAN je navíc jediným regionem, který loni dokázal svůj vývoz do USA reálně zvýšit. Tyto skutečnosti však zatím představují pouze předběžné indicie.
Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.
Dominik Stroukal: Reformy bez kontinuity jsou jen drahé experimenty. Růst nepřinesou
Money
Česko není zemí bez strategií, ale bez kontinuity. Jedna vláda reformu prosadí, druhá ji zruší, aby si připsala politické body. Dopad to má na důchody, daně i podnikatelské prostředí. Bez stability pravidel se investovat nedá. Růst podkopávají politická diskontinuita a krátkodobé myšlení, říká v rozhovoru ekonom Dominik Stroukal.
Cenová ofenziva místo ústupu
Za odolností Číny nestojí jen logistické kličky, ale i cenová politika. Kvůli slabé domácí poptávce v Číně tamní firmy doslova vyvážejí svou nadbytečnou kapacitu do světa pod cenou. Exportní ceny čínského zboží v klíčových sektorech klesají, což z nich dělá neodolatelné lákadlo pro rozvíjející se trhy v Africe či Latinské Americe.