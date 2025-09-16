Vyberte si z našich newsletterů

newstream.cz Money V závodu o evropskou AI gigafactory drží Češi žolíky

V závodu o evropskou AI gigafactory drží Češi žolíky

Model budoucího datového centra ČRa ve Zbraslavi
Profimedia
ČTK
ČTK

Česko má šanci získat jednu z pěti evropských AI gigafactory – obřích datových center, která mají posílit konkurenceschopnost Evropy v oblasti umělé inteligence. Praha-Zbraslav patří mezi favorizované lokality. O investici v hodnotě až 90 miliard korun se rozhodne v květnu. Praze by mohla přinést nejen prestiž, ale i strategické využití pro průmysl a obranu.

O případném umístění takzvané AI gigafactory na českém území se rozhodne přibližně v květnu příštího roku. Česko plánuje v lednu podat Evropské komisi žádost, kterou se bude o umístění jednoho z pěti obřích evropských datových center na svém území ucházet. Na dnešním setkání s novináři to uvedl náměstek ministra průmyslu a vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Jan Kavalírek.

Česko podalo předběžnou přihlášku Evropské komisi letos v červnu. O umístění AI gigafactory se přihlásilo 60 lokalit v 15 zemích. Podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) má Česko výhodu díky své geografické poloze uprostřed Evropy a pokročilé přípravě projektu. „Máme unikátní lokalitu a investora, který to myslí vážně. Je málo podobných lokalit v Evropě, které jsou takto připraveny,“ dodal ministr. Výpočetní výkon centra by podle něj bylo možné využít například i pro obranné účely.

Stomiliardový projekt

Ministerstvo pro AI gigafactory počítá s lokalitou Českých Radiokomunikací v Praze na Zbraslavi, které tam minulý týden zahájily výstavbu vlastního datového centra. V případě získání projektu se rozšíří z příkonu 26 megawattů (MW) až na 77 MW. Celková investice je odhadována na 90 miliard korun, z toho by 15 procent hradil stát, zbytek by šel od investora a z evropské podpory.

Před podáním žádosti bude záměr v nejbližší době schvalovat vláda. Česko bude také jednat o spolupráci se sousedním Polskem.

Obrovská počítačová centra mají pomoci posílit pozici EU v globální konkurenci v AI. V rámci iniciativy AI Continent je pro AI gigatovárny vyčleněno až 20 miliard eur (téměř 496 miliard korun), přičemž 65 procent nákladů má pokrýt soukromý investor. Po celé Evropě by mělo vzniknout pět AI gigafactory a několik menších center. O jedno z menších center se už uchází ostravská IT4Innovations, která provozuje dva superpočítače při Vysoké škole báňské.

V příštím týdnu by ministerstvo průmyslu mělo také do meziresortního připomínkového řízení poslat návrh zákona o AI, který do české legislativy adaptuje evropské nařízení AI Act. Podle Kavalírka má norma nepřidávat další byrokratickou zátěž nad rámec evropské směrnice, ale podporovat bezpečný rozvoj odvětví. Česko se pro snížení byrokracie v AI silně angažuje i na úrovni EU.

Americký prezident Donald Trump

Návrat fosilní energetiky. Trump slibuje levnou elektřinu pro datová centra ke zdokonalování AI

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Most na Výtoni stát nakonec nenahradí, ale zrekonstruuje

Most na Výtoni
ČTK
ČTK
ČTK

Státní Správa železnic nebude pokračovat v přípravě nahrazení mostu na pražské Výtoni novou konstrukcí. Vypíše novou mezinárodní architektonickou soutěž na jeho rekonstrukci spolu s dostavbou dalšího mostu se třetí kolejí a na řešení nového přestupního uzlu na výtoňské straně řeky, uvedli to ministr dopravy Martin Kupka (ODS) a ředitel SŽ Jiří Svoboda. Most bude podle Svobody snesen a rekonstruován na břehu, na pilířích ho v době opravy nahradí provizorní jednokolejná konstrukce.

Nahrazení mostu v minulosti kritizovali místní samosprávy, spolky, památkáři a proti se vyjádřil i výbor UNESCO. Vznikla i odborná studie financovaná nadačním fondem pro záchranu mostu, podle které by bylo levnější a praktičtější stávající konstrukci opravit. Podle Kupky pak rekonstrukci doporučila i studie posouzení vlivu na kulturní dědictví (HIA), kterou ministerstvo obdrželo v minulých dnech. „Zhodnocení všech vstupů říká, že se Česká republika má vydat směrem rekonstrukce,“ řekl ministr.

Ministerstvo zveřejnilo předběžný harmonogram dalšího postupu, podle kterého by měla provizorní konstrukce nahradit tu stávající na přelomu let 2027 a 2028. Práce na opravě snesené konstrukce, stavbě nového mostu s třetí kolejí a vybudování zastávky na výtoňské straně Vltavy by pak měly začít na konci roku 2029 a být dokončeny na konci roku 2032.

Posudek HIA podle ministra přišel s podobnými závěry jako výbor UNESCO. „Podobně ukazuje, že nejvyšší hodnotou mostu je právě pozice původní konstrukce v daném místě,“ řekl. Původní plán byl takový, že by původní konstrukce sloužila proti proudu Vltavy jako lávka pro pěší mezi Velkou Chuchlí a Modřany.

Novou architektonickou soutěž plánuje SŽ vypsat na konci příštího roku a výsledek mít do konce roku 2027. Na jejím zadání bude státní organizace spolupracovat s hlavním městem a Národním památkovým ústavem, jehož ředitelka Naděžda Goryczková se tiskové konference také zúčastnila a změnu přístupu k mostu uvítala. 

Životnost sto let

Při přípravě zadání se bude řešit i přesné umístění nové stavby se třetí kolejí nebo zastávka na výtoňské straně, která by se mohla posunout z Výtoně směrem k bývalému vyšehradskému nádraží. Hlavní město nicméně preferuje její ponechání v nyní plánovaném místě u nábřeží. V plánu je podle SŽ také zvednutí mostu na Výtoni, kde nízko umístěná mostovka způsobuje problémy v tramvajovém provozu. Životnost opraveného mostu má být dalších 100 let, dodal Svoboda.

Po snesení konstrukce podle Svobody SŽ prověří i případné nutné opravy pilířů. Ředitelův náměstek Mojmír Nejezchleba k plánované provizorní konstrukci řekl, že její umístění bude možné až po přemístění inženýrských sítí, které mostem vedou. Budou vést pod Vltavou.

Současný most bude podle náměstka možné do snesení zajistit v nynějším provozu, kdy je rychlost omezena na 20 kilometrů v hodině a pouze pro jeden vlak v jednu chvíli, s pomocí takzvaného bandážování. „Tato opatření by měla spolehlivě ty konstrukce udržet v tom stavu, v jakém jsou teď,“ řekl. Dodal, že na jednokolejném provizoriu bude pravděpodobně možné rychlost zvýšit na 40 kilometrů v hodině.

Železniční most na Výtoni byl zprovozněn 15. srpna 1872, tehdy byl jednokolejný. Na přelomu 19. a 20. století ho nahradil dvoukolejný most. Se svou historickou nýtovanou konstrukcí představuje podle odborníků významnou technickou kulturní památku v pražské památkové rezervaci. Kvůli špatnému stavu je provoz vlaků na mostě několikátým rokem výrazně omezen, SŽ považovala za nutné ho nahradit kvůli výrazné korozi.

Martina Šmuková už 25 let přináší radost do života dětí s rakovinou

Martina Šmuková už 25 let přináší radost do života dětí s rakovinou
Martina Šmuková, užito se svolením
nst
nst

Martina Šmuková zasvětila posledních deset let životní misi, která začala přátelstvím s onkologicky nemocnou dívkou. Založila nadaci Pink Bubble, která pomáhá dospívajícím a mladým dospělým překlenout nejtěžší období léčby rakoviny i návratu do běžného života. Pomáhá najít ztracenou sebedůvěru, splnit si sen nebo se znovu zasmát. Letos se za svůj dlouhodobý přínos stala finalistkou Impakt Awards.

Co považujete za svůj největší osobní úspěch a naopak, co byly nejobtížnější chvíle a jak jste je překonali? 

Podpoře dětí a mladých dospělých, kterým život zkomplikovalo onkologické onemocnění, se věnuji už 25 let. Potkala jsem díky tomu úžasně silné lidi a byla svědkem části jejich příběhů. 

Za úspěch Pink Bubble považuji, že se ty jednotlivé osamělé příběhy u nás propojují, že se slečny a kluci – říkáme jim Bublinky - díky našim pobytům začnou potkávat a už napořád ví, že v tom nejsou sami.  

A nejobtížnější? Asi přijmout fakt, že některé z těch stovek příběhů skončí smutně. A že s tím jako obyčejný člověk nic nezmůžu. Tak si aspoň neustále dokola opakuji, jak moc důležitý je každý hezký okamžik, který prožijeme a který si uložíme do srdce. 

Martina Šmuková je finalistkou ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ji svým hlasem.

Jakými hodnotami se řídíte? 

Laskavost a soucit je největší síla člověka. Ať je situace jakákoli, můžete s druhým vždycky jednat tak, aby měl šanci zachovat si důstojnost. Nesoudím, nemám ráda lži a věřím v sílu odpuštění. 

Je nějaká osobnost nebo příběh, který vás inspiruje? 

Patří k nim jeho svátost Dalajláma, Václav Havel, ale třeba i topmodelka Christy Turlington, nádherná žena, která se věnuje dobročinnosti. A mnoho našich Bublin. 

Co vás v nejbližší době čeká? A jaké jsou dlouhodobé plány? 

S kolegyněmi z nadace se moc těšíme na dva podzimní víkendové pobyty. Jeden je pro pacienty a jejich sourozence v Praze. Druhý, tentokrát pro celé rodiny onkologických pacientů, bude na horách v penzionu Modřín. Co se týká dlouhodobých projektů, snažíme se poslední dobou ještě víc věnovat psychické kondici našich Bublinek. Aby si pacienti nejen během léčby, ale hlavně dlouhodobě poté, co už se jako zdraví vrací zpět do společnosti, cítili silní. Jedna věc je totiž vyléčit se, druhá, nečekaně intenzivní disciplína, je znovu najít sebedůvěru a stabilitu v každodenním životě. 

Na jaké bariéry nejčastěji narážíte, co by vám pomohlo? 

Přijde mi šílené, že je ve společnosti stále ještě dost lidí, kteří si myslí, že onkologické onemocnění je nakažlivé. Že jsou učitelé ve školách, kteří se vědomě nepostarají o to, aby se třída stmelila a podpořila onkologicky léčeného spolužáka. Ale zároveň, a to je důležité, je opravdu čím dál víc těch, kteří si všímají, zajímají se a pomáhají.  

Kdo je váš největší fanoušek, podporovatel? Odkud přichází největší pomoc? 

Nejde to takto říct. My si stejně vážíme stokoruny, kterou posílá paní v důchodu pravidelně každý měsíc, jako významného daru od velké firmy. Největší fanoušek je pro nás každý, kdo věří, že práce Pink Bubble má smysl. 

Hlasujte pro svého favorita v ocenění Impakt Awards by newstream

Když léčba nestačí. Lékařka Kateřina Rusinová mění způsob, jakým mluvíme o konci života

Filantropie

Lékařka, která vrací lidskost do medicíny. Kateřina Rusinová je jednou z klíčových osobností české paliativní péče – oboru, který nestaví na technologiích, ale na porozumění, komunikaci a důstojnosti. Svým přístupem otevírá společenskou debatu o smrti a umírání, školí zdravotníky, pracuje s rodinami pacientů a ukazuje, že i konec života může být provázený úctou a klidem. Letos se stala finalistkou Impakt Awards.

nst

Přečíst článek

Věznice bez dozorců. Gabriela Kabátová přepisuje pravidla české justice

Filantropie

Věří, že důvěra může proměnit i místa, kde jsme zvyklí spíše trestat. Gabriela Kabátová, finalistka Impakt Awards, se svým týmem realizuje unikátní projekt přímo uvnitř věznice a mění pohled společnosti na děti odsouzených i na samotné vězně.

nst

Přečíst článek

Nesoudíme, pomáháme, říkají zakladatelky Fandi mámám

Filantropie

Petra Květová Pšeničná a Žaneta Slámová, finalistky Impakt Awards 2025, vedou projekt Fandi mámám, který už od roku 2016 pomáhá stovkám samoživitelek a jejich dětem. Z nápadu dvou kamarádek vznikla funkční nezisková organizace, která dnes provozuje i udržitelnou aplikaci FandiMat na darování věcí. Obě finalistky otevřeně mluví o těžkých začátcích, předsudcích i rostoucím tlaku na tým – a zároveň dokazují, že když za prací stojí skutečné odhodlání a lidskost, může mít pomoc obrovský dopad. „Nesoudíme, pomáháme,“ říkají. A inspirují další.

nst

Přečíst článek

Lu Gregorová, užito se svolením

Menstruace není volba, nesmí tak být tabu, říká průkopnice osvěty Lu Gregorová

Filantropie

Spoluzakladatelka neziskovky Sola Pomáhá Lu Gregorová se svým týmem dokázala to, co se zdálo být nemožné – dostat téma menstruace do veřejného prostoru, změnit vyhlášky a zajistit, aby vložky byly dostupné ve školách. V rozhovoru mluví o laskavosti jako o nejdůležitější životní hodnotě, o malých hrdinstvích, která mění svět, i o tom, proč je pro neziskové projekty těžké přežít bez stabilního financování. Lu Gregorová je jednou z desítky finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ji svým hlasem.

nst

Přečíst článek

Michal Tůma, iniciátor smíření

Svoboda není samozřejmostí. Dělat něco navíc pro společnost je nezbytné, říká záchrance odkazu sudetských Němců

Filantropie

Michal Tůma je nastavením věčný optimista. Věří, že poctivost a pracovitost mají vždy navrch. Že základem osobního štěstí je rodina, přátelé a společenství. A na těchto vztazích je třeba pracovat. V Horním Maxově, bývalé německé osadě v Sudetech, kde nikdo z místních nemá kořeny, Michal Tůma iniciuje řadu nezištných projektů. Začalo to obnovou místního hřbitova. „Žijeme v domech po Němcích, máme tak povinnost postarat se o jejich hroby,“ říká Tůma, který nyní shání prostředky na další projekt, kterým je obnova Kaple smíření. Díky jeho nadšení a nasazení vznikla také Stezka svobody, která spojuje tři obce, jež byly historicky součástí jednoho města. „To nebyl jen můj úspěch, nýbrž dílo celé komunity,“ zdůrazňuje Michal Tůma, který je mezi desítkou finalistů ocenění Impakt Awards by newstream. Podpořte ho i vy svým hlasem.

nst

Přečíst článek

Mění přístup Čechů k prevenci. A zachraňuje životy. Příběh Kateřiny Šédové

Filantropie

Kateřina Šédová ví, jak křehké je zdraví. Ve dvaadvaceti jí lékaři diagnostikovali zhoubný nádor. Díky tomu, že poslouchala své tělo, přežila – a od té doby inspiruje ostatní, aby prevenci nepodceňovali. Založila organizaci Loono, která už pomohla desítkám lidí zachytit vážnou nemoc včas. „Kdyby naše práce pomohla jen jednomu člověku, stálo to za to,“ říká Kateřina Šédová, která je jednou z desítky osobností nominovaných na ocenění Impakt Awards by newstream.

nst

Přečíst článek

Pavlousková z Oděvní banky: Každý rok zachráníme tuny oblečení, které by jinak skončilo na skládce

Filantropie

Češi ročně vyhodí kolem 180 tun oblečení jen pro to, že už z něj vyrostli, vyšlo z módy nebo se jim prostě okoukalo. A pak jsou rodiny, které na takovou rozmařilost, jakou je móda, nemají prostředky. Jsou to například svobodné matky, které otáčejí každou korunu, a na každoroční nákup nové zimní bundy pro své rychle rostoucí dítě jednoduše nemají peníze. A právě těm a třeba i seniorům chce životní situaci usnadnit Dana Pavlousková, která svým projektem Oděvní banky propojuje sociální pomoc s principy udržitelnosti. Ročně Oděvní banka zachrání desítky tun oblečení, které rozdá potřebným. „Věřím v sílu propojení lidí, kteří chtějí věci dělat poctivě, efektivně a s chutí. Oděvní banka stojí na synergiích – mezi firmami, neziskem, dobrovolníky i samotnými příjemci pomoci. Každý z nich je součástí toho, co děláme. A i když pracujeme s „obyčejným“ oblečením, věříme, že i to může sehrát neobyčejně důležitou roli,“ říká Dana Pavlousková, která je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Award by Newstream.

nst

Přečíst článek

Důstojně až do konce. Plníme lidem přání zemřít doma, říká ředitelka hospice v Chebu

Filantropie

Za největší úspěch Alena Votavová nepovažuje ocenění ani kariérní milníky, ale možnost změnit tvář umírání v regionu. Díky ní a jejímu týmu mohou lidé v Karlovarském kraji odcházet ze života doma, obklopeni blízkými. V rozhovoru mluví nejen o těžkostech s financováním a systémovou podporou, ale i o osobních hodnotách, inspiracích a vděčnosti za běžné každodenní okamžiky. Alena Votavová, ředitelka Hospice Sv. Jiří v Chebu je jednou z nominovaných na ocenění Impakt Awards by Newstream.

nst

Přečíst článek

