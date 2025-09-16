V závodu o evropskou AI gigafactory drží Češi žolíky
Česko má šanci získat jednu z pěti evropských AI gigafactory – obřích datových center, která mají posílit konkurenceschopnost Evropy v oblasti umělé inteligence. Praha-Zbraslav patří mezi favorizované lokality. O investici v hodnotě až 90 miliard korun se rozhodne v květnu. Praze by mohla přinést nejen prestiž, ale i strategické využití pro průmysl a obranu.
O případném umístění takzvané AI gigafactory na českém území se rozhodne přibližně v květnu příštího roku. Česko plánuje v lednu podat Evropské komisi žádost, kterou se bude o umístění jednoho z pěti obřích evropských datových center na svém území ucházet. Na dnešním setkání s novináři to uvedl náměstek ministra průmyslu a vládní zmocněnec pro umělou inteligenci Jan Kavalírek.
Česko podalo předběžnou přihlášku Evropské komisi letos v červnu. O umístění AI gigafactory se přihlásilo 60 lokalit v 15 zemích. Podle ministra průmyslu Lukáše Vlčka (STAN) má Česko výhodu díky své geografické poloze uprostřed Evropy a pokročilé přípravě projektu. „Máme unikátní lokalitu a investora, který to myslí vážně. Je málo podobných lokalit v Evropě, které jsou takto připraveny,“ dodal ministr. Výpočetní výkon centra by podle něj bylo možné využít například i pro obranné účely.
Stomiliardový projekt
Ministerstvo pro AI gigafactory počítá s lokalitou Českých Radiokomunikací v Praze na Zbraslavi, které tam minulý týden zahájily výstavbu vlastního datového centra. V případě získání projektu se rozšíří z příkonu 26 megawattů (MW) až na 77 MW. Celková investice je odhadována na 90 miliard korun, z toho by 15 procent hradil stát, zbytek by šel od investora a z evropské podpory.
Před podáním žádosti bude záměr v nejbližší době schvalovat vláda. Česko bude také jednat o spolupráci se sousedním Polskem.
Obrovská počítačová centra mají pomoci posílit pozici EU v globální konkurenci v AI. V rámci iniciativy AI Continent je pro AI gigatovárny vyčleněno až 20 miliard eur (téměř 496 miliard korun), přičemž 65 procent nákladů má pokrýt soukromý investor. Po celé Evropě by mělo vzniknout pět AI gigafactory a několik menších center. O jedno z menších center se už uchází ostravská IT4Innovations, která provozuje dva superpočítače při Vysoké škole báňské.
V příštím týdnu by ministerstvo průmyslu mělo také do meziresortního připomínkového řízení poslat návrh zákona o AI, který do české legislativy adaptuje evropské nařízení AI Act. Podle Kavalírka má norma nepřidávat další byrokratickou zátěž nad rámec evropské směrnice, ale podporovat bezpečný rozvoj odvětví. Česko se pro snížení byrokracie v AI silně angažuje i na úrovni EU.
