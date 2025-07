Železniční most zachovejte a mrakodrapy nestavějte. UNESCO vystavilo účet Praze

Nejenom zachování Vyšehradského mostu, UNESCO varuje Prahu i před výstavbou dalších výškových budov na Pankráci.

„Žádáme Česko, aby zachovalo a obnovilo Vyšehradský železniční most na jeho současném místě,“ uvádí v rozhodnutí výbor s odkazem na závěry poradní mise z prosince 2024. Dále vyzývá ke zvážení dalších doporučení mise týkající se mostu a jeho okolí. Experti tehdy potvrdili jednak, že most opravit lze a zároveň to Praze i doporučili.

Jak by mohl most vypadat po rekonstrukci? Podívejte se zde.

Železniční most na Výtoni musí Praha zachovat

„Skutečně není jiná možnost než Vyšehradský most opravit na stávajícím místě. Tímto jsou vyloučeny varianty stavby nového mostu i přesun současného na jiné místo, pokud Česká republika nehodlá riskovat problémy se zápisem Prahy v UNESCO,“ uvedl Martin Horáček, prezident ČNK ICOMOS.

O osudu mostu mezi Smíchovem a Výtoní se debatuje dlouhé roky. Uvažovalo se o jeho záchraně a posléze zbourání, kvůli špatnému technickému stavu nebo nedostatečné kapacitě. Projekt, se začal připravovat už před 14 lety.

V roce 2022 SŽ představila výsledky mezinárodní architektonické soutěže, ve které uspěl projekt počítající se zachováním pouze spodní části mostu s pilíři a nahrazením historické vrchní nýtované konstrukce novou. Proti čemuž se tehdy zvedla vlna odporu mezi místními obyvateli, komunálními politiky či památkáři.

Do zachování mostu se zapojila i skupina miliardářů, kteří nechali vypracovat nezávislou studii. „Nechceme diktovat, co se má a nemá dělat, my prostě nabízíme možnost,“ řekl za Nadační fond pro záchranu Vyšehradského mostu Tomáš Bistřický, někdejší spolumajitel nápojářské firmy Toma. Spolu s ním je ve fondu majitel logistické firmy Eurowag Martin Vohánka a finančník Jan Barta.

UNESCO nechce v Praze mrakodrapy

Výbor UNESCO se ve zprávě Česku zaměřil například i na výstavbu v centru Prahy. V Pražské památkové rezervaci se podle dokumentu staví totiž nevhodně, dochází jednak k narušování urbanistických struktur a historických fasád. Stejně tak mezinárodní organizace vymezila proti výstavbě výškových budov na pražské Pankráci. „Výbor vzal se znepokojením na vědomí, že tři schválené výškové budovy Rezidence park Kavčí Hory zhorší kumulativní dopady na pohledový horizont Pankráce a že se připravuje další výšková výstavba v zadní části pankrácké pláně a v jihovýchodním pohledovém horizontu,“ uvádí rozhodnutí.

„Je znepokojivé, že Český stát ignoroval předchozí žádosti výboru, aby byl zastaven projekt Rezidence park Kavčí hory a byly dodržovány výškové limity pro oblast Pankrácké pláně,“ dodal prezident Horáček.

Zpráva řeší i návrh Vltavské filharmonie. Žádá, aby byl podroben důkladnému hodnocení vlivu na kulturní dědictví (HIA). A tento požadavek navrhuje výbor vetknout i do tuzemského právního řádu.

