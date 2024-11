Miliardáři tlačí na stát, aby zachránil železniční most na Výtoni

Železniční most na Výtoni není nutné bourat. Stačí ho zrekonstruovat a dostavět třetí kolej. Bude to levnější. A také rychlejší. Ukazuje projekt zadaný Nadačním fondem pro záchranu Vyšehradského železničního mostu.

O osudu mostu mezi Smíchovem a Výtoní se debatuje dlouhé roky. Uvažovalo se o jeho záchraně a posléze zbourání, právě kvůli špatnému technickému stavu nebo nedostatečné kapacitě. Projekt, který se začal připravovat už před 14 lety, potřebuje navíc získat souhlas památkářů. A poněkud nepřehledná kauza se dostala mnohokrát i za hranice Česka.

Rozhodnutí most zbourat přirovnávala britská média k likvidaci Eiffelovy věže a jeho budoucnost se řeší i v samotné francouzské metropoli, kde sídlí UNESCO. Právě i na vyjádření jeho zástupců se v Česku čeká.

„Dopravní rozvoj Výtoně nesmí ohrozit zápis Prahy na seznamu světového kulturního dědictví UNESCO,“ zdůrazňoval v minulosti ministr dopravy Martin Kupka. Ten s ohledem na stav mostu a nutnost jeho rozšíření o třetí kolej dosud zastával postoj, že nejlepším řešením bude postavit most nový, ten starý pak přesunout do Modřan. Ostatně stejně jako Jiří Svoboda, ředitel Správy železnic (SŽ), která nadále pokračuje v hledání projektantů nové konstrukce.

Jejich postoj by ale mohla změnit nová studie, kterou na zadání Nadačního fondu pro záchranu Vyšehradského mostu zpracovali špičkoví odborníci. Po jejím představení se oba nechali slyšet, že se jí budou zabývat. „Nechceme diktovat, co se má a nemá dělat, my prostě nabízíme možnost,“ řekl za nadační fond Tomáš Bistřický, někdejší spolumajitel nápojářské firmy Toma. Spolu s ním je ve fondu majitel logistické firmy Eurowag Martin Vohánka a finančník Jan Barta.

Nebourat a natřít

Projekt přichází s opravou mostu, vybudováním třetí koleje i návrhem bezpostředního okolí. Práce i s přípravou by mohly trvat čtyři roky a navíc s minimálním omezením provozu.

Výměnu podle autorů projektu potřebuje jen 15 procent oceli mostu a i s přístavbou třetí koleje, úpravami okolí a novou zastávkou na Vyšehradě by práce vyšly asi na 2,5 miliardy korun. Tedy levněji. Dráhy totitž počítají pro výstavbu mostu nového s rozpočtem 3,4 miliardy korun.

„I když je naše varianta levnější, nepoužívejme cenu jako parametr, který by měl rozhodovat, zda se budou opravovat nebo bourat naše zákonem chráněné vzácné památky. Pokud přistoupíme na takové hodnocení, mohli bychom zanedlouho třeba řešit, zda se vyplatí opravit nebo zbourat Národní divadlo, Petřínskou rozhlednu či Karlštejn,“ řekl Bistřický.

Výtoňský most na tom není špatně

Studii zpracoval britsko-švýcarsko-český tým odborníků, kteří mají zkušenosti s desítkami podobných staveb po celém světě, a to jak se záchranou historických mostů, tak s nejnáročnějšími novostavbami. Rekonstrukci samotnou řešil tým z Velké Británie, mezi jehož reference patří například sanace slavného Tower Bridge, společně s expertem na strukturální analýzy Andreasem Galmarinim ze Švýcarska. Projekt třetí koleje se svým týmem zpracoval Petr Tej, autor oceňované Štvanické lávky. Urbanistické řešení navrhl Marek Kopeć, který se touto problematikou v Praze dlouhodobě zabývá.

„Tento případ není v žádném případě výjimečný, viděl jsem mnoho mostů v mnohem horším stavu, které šlo zachránit,“ komentoval stav mostu mostní inženýr Ian Firth. Galmarini dodal, že podle průzkumu z místa je velká část ocelové konstrukce v dobrém stavu a výrazná koroze se nachází jen na konkrétních místech.

Návrh by podle autorů studie zachoval původní podobu mostu, pouze by rozšířil lávky pro pěší a cyklisty a upravil odvodnění. Rekonstrukce by přinesla minimální omezení provozu na mostu, protože dělníci by každý ze tří segmentů mostu postupně k opravám snesli na břeh a nahradili provizorní konstrukcí, což by vždy zabralo jen několik dní. Po zbytek času by po mostu mohly jezdit vlaky.

