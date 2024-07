Výprodej nádraží. Stojí na strategických místech, ale jsou to riuny

Stojí na strategických místech v souvislosti s modernizací železniční tratě na mnoha místech v Česku, ale už ztrácí na významu. Většinou jsou budovy bývalých nádraží či drážních domků navíc ve velmi špatném stavu a potřebují generální rekonstrukci.

Aktuálně je hned několik nádražních budov k dispozici, Správa železnic je prostřednictvím Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZVMP) nabízí k prodeji.

Na všechny aktuálně nabízené nádražní objekty se podívejte do následující galerie.

Jednou z nich je výjimečná budova v Jablonci nad Nisou. Dokončená byla v roce 1889, ale účelům, pro něž byla postavena, neslouží už dlouho. Právě proto ji Správa železnic chce prodat, a to více než za dva miliony. V minulosti měla o nádražní objekt, který stojí na pozemku o rozloze 600 metrů čtverečních, zájem jablonecká radnice. Kvůli velmi špatnému technickému stavu budovy ale nakonec ze svého záměrů někdejší nádraží přebudovat na spolkový dům ustoupila.

Budova má vysokou historickou a architektonickou hodnotu. Podle expertů, šoutošů, je výjimečná svým umístěním. Leží ve svahu mezi tramvajovou a vlakovou tratí. Kdysi v ní fungovala vyhlášená restaurace, možná by v budoucnu mohl někdo na tuto historii navázat.

Případů, kdy se podařilo chátrající nádraží zachránit a najít mu novou náplň, jsou desítky. Například v Říčanech u Prahy místo lístků servírují jídlo a brzy se otevře i zrekonstruované nádraží v Bubenči. To ale mělo štěstí, je kulturní památkou.

