Tučné odškodné pro Trumpa. Meta mu zaplatí 25 milionů dolarů

Internetová společnost Meta zaplatí americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi odškodné ve výši 25 milionů dolarů (602 milionů korun) v rámci urovnání soudního sporu. Píší o tom tiskové agentury a další média. Trump Metu žaloval poté, co mu společnost 7. ledna 2021 zablokovala účty na Facebooku a Instagramu za to, že povzbuzoval své příznivce, kteří den předtím zaútočili na Kapitol ve Washingtonu.

Reklama

Ujednání přichází v době, kdy se Meta a její ředitel Mark Zuckerberg připojili k dalším velkým technologickým společnostem, které se snaží sblížit s novou Trumpovou administrativou.

Z celkové částky odškodnění půjde 22 milionů dolarů (530 milionů korun) na fond pro Trumpovu prezidentskou knihovnu a zbytek na soudní poplatky a ostatním účastníkům sporu, kteří se k Trumpově žalobě připojili, píše deník The Wall Street Journal s odvoláním na zdroje obeznámené s případem. Meta podle nich nepřizná pochybení. Trump dohodu o urovnání již podepsal v Oválné pracovně Bílého domu.

Vážné rozhovory o žalobě, která od podzimu 2023 velmi nepokročila, začaly, když šéf společnosti Zuckerberg v listopadu přiletěl do Trumpovy rezidence Mar-a-Lago na Floridě, aby s ním povečeřel. Setkání bylo jedním z několika pokusů šéfa Mety o zlepšení vztahů s Trumpem a nastupující administrativou. Meta také věnovala milion dolarů (24 milionů korun) Trumpovu inauguračnímu fondu. Trump loni prohlásil, že Zuckerberg by mohl skončit ve vězení, pokud by se pokusil zmanipulovat volby v jeho neprospěch.

Meta před Trumpovou inaugurací rovněž oznámila, že zruší ověřování faktů na svých platformách, což bylo dlouhodobě prioritou Trumpa a jeho spojenců, píše AP.

Reklama

Trump přivítá prvního zahraničního lídra. Míří za ním Netanjahu Politika Americký prezident Donald Trump pozval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua do Bílého domu, setkají se v úterý 4. února. Oznámila to Netanjahuova kancelář. Izraelský premiér je podle agentur prvním zahraničním lídrem, který obdržel pozvání do Bílého domu od začátku Trumpova druhého funkčního období. Americký prezident se mandátu ujal minulý týden. ČTK Přečíst článek