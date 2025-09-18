Američtí farmáři se děsí, co ještě přijde. A slíbená vládní pomoc pořád nikde
Americké zemědělství letos prochází jedním z nejtěžších období za poslední dekádu. Farmáři čelí kombinaci vysokých nákladů, oslabené poptávky a politické nejistoty ohledně budoucí státní podpory. Zdrojem problémů jsou především ochlazující se obchodní vztahy s Čínou a zavedená cla, která zdražila klíčové komodity - od hnojiv až po zemědělskou techniku.
Podle agentury Bloomberg zůstává obchodní dohoda s Čínou v nedohlednu, což pro americké producenty sóji, kukuřice a dalších plodin znamená ztrátu největšího exportního trhu. Příjmy farmářů jsou navíc ohroženy škrty v programech federální podpory potravin a zemědělství, jako je SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), který snižuje domácí poptávku. Agentura Bloomberg v této souvislosti uvádí, že farmáři čelí dvojímu úderu: slabším tržbám v zahraničí a nižší poptávce doma.
Přijdou kompenzace?
Na druhé straně vláda Donalda Trumpa zvažuje, jakým způsobem farmáře kompenzovat. Ministryně zemědělství Brooke Rollinsová uvedla, že výnosy z nově zavedených cel by mohly posloužit jako přímý zdroj financování mimořádné pomoci. „Denně sledujeme trh a analyzujeme potřeby sektoru,“ řekla v rozhovoru pro Financial Times. Podle Reuters vláda připravuje rozsáhlý balík, který by měl zmírnit tlak zejména na menší farmy, jež mají omezený přístup k úvěrům.
CNBC upozorňuje, že právě cla, která mají nyní zemědělcům pomoci prostřednictvím možného „bailoutu“, jsou zároveň jedním z hlavních důvodů jejich problémů. Zvýšily totiž ceny dovážených hnojiv, strojů a náhradních dílů. Výrobní náklady tak rostou v době, kdy ceny komodit na trzích stagnují či klesají. Kombinace vysokých vstupů a nízkých výkupních cen podle CNBC ohrožuje ziskovost amerického zemědělství i dlouhodobou konkurenceschopnost.
Varování přichází i od republikánů
Farmářské organizace a někteří republikánští zákonodárci varují, že pokud nebude pomoc schválena rychle, může se sektor ocitnout na pokraji finanční katastrofy. Podle odhadů by příjmy zemědělců v roce 2026 mohly klesnout o desítky miliard dolarů. Kongres přitom musí rozhodnout o prodloužení financování programů, jako je Commodity Credit Corporation, jinak hrozí omezení federálních výplat.
Politická debata se zároveň dotýká odpovědnosti předchozích vlád. Rollinsová kritizovala administrativu Joea Bidena za to, že nedokázala vyjednat nové obchodní dohody, které by zmírnily ztráty způsobené čínskými protiopatřeními. Trumpova administrativa se odvolává na vlastní zkušenosti z let 2018 a 2019, kdy podobný model podpory prostřednictvím cel fungoval, i když se tehdy rovněž stal terčem kritiky kvůli umělému udržování sektoru při životě.
Situace tak vytváří nebezpečný precedens: cla zvyšují náklady, snižují exporty a zároveň se stávají hlavním nástrojem k financování záchranných balíků. Farmáři zůstávají v pasti mezi geopolitikou a domácí politikou, přičemž jejich budoucnost závisí na rychlosti a rozsahu kroků, které vláda přijme. Jak shrnuje Bloomberg, bez dohody s Čínou a bez stabilní federální podpory může být rok 2026 pro americké zemědělství ještě horší než současnost.
