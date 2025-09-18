Vyberte si z našich newsletterů

Američtí farmáři se děsí, co ještě přijde. A slíbená vládní pomoc pořád nikde

Americké zemědělství prochází v roce 2025 jedním z nejtěžších období za poslední dekádu
Jiří Frydlewicz
Americké zemědělství letos prochází jedním z nejtěžších období za poslední dekádu. Farmáři čelí kombinaci vysokých nákladů, oslabené poptávky a politické nejistoty ohledně budoucí státní podpory. Zdrojem problémů jsou především ochlazující se obchodní vztahy s Čínou a zavedená cla, která zdražila klíčové komodity - od hnojiv až po zemědělskou techniku.

Podle agentury Bloomberg zůstává obchodní dohoda s Čínou v nedohlednu, což pro americké producenty sóji, kukuřice a dalších plodin znamená ztrátu největšího exportního trhu. Příjmy farmářů jsou navíc ohroženy škrty v programech federální podpory potravin a zemědělství, jako je SNAP (Supplemental Nutrition Assistance Program), který snižuje domácí poptávku. Agentura Bloomberg v této souvislosti uvádí, že farmáři čelí dvojímu úderu: slabším tržbám v zahraničí a nižší poptávce doma.

Přijdou kompenzace?

Na druhé straně vláda Donalda Trumpa zvažuje, jakým způsobem farmáře kompenzovat. Ministryně zemědělství Brooke Rollinsová uvedla, že výnosy z nově zavedených cel by mohly posloužit jako přímý zdroj financování mimořádné pomoci. „Denně sledujeme trh a analyzujeme potřeby sektoru,“ řekla v rozhovoru pro Financial Times. Podle Reuters vláda připravuje rozsáhlý balík, který by měl zmírnit tlak zejména na menší farmy, jež mají omezený přístup k úvěrům.

CNBC upozorňuje, že právě cla, která mají nyní zemědělcům pomoci prostřednictvím možného „bailoutu“, jsou zároveň jedním z hlavních důvodů jejich problémů. Zvýšily totiž ceny dovážených hnojiv, strojů a náhradních dílů. Výrobní náklady tak rostou v době, kdy ceny komodit na trzích stagnují či klesají. Kombinace vysokých vstupů a nízkých výkupních cen podle CNBC ohrožuje ziskovost amerického zemědělství i dlouhodobou konkurenceschopnost.

Jimmy Kimmel
Aktualizováno

Televize ABC kvůli kritickým slovům o Kirkovi a Trumpovi stopla vysílání slavné talkshow

Politika

Americká stanice ABC pozastavila vysílání noční talk show Jimmyho Kimmela poté, co jeho komentáře k vraždě konzervativního aktivisty Charlieho Kirka vyvolaly kritiku, uvedla agentura AP. Krok televize přivítal prezident Spojených států Donald Trump, který Kimmela označil za břídila.

ČTK

Přečíst článek

Varování přichází i od republikánů

Farmářské organizace a někteří republikánští zákonodárci varují, že pokud nebude pomoc schválena rychle, může se sektor ocitnout na pokraji finanční katastrofy. Podle odhadů by příjmy zemědělců v roce 2026 mohly klesnout o desítky miliard dolarů. Kongres přitom musí rozhodnout o prodloužení financování programů, jako je Commodity Credit Corporation, jinak hrozí omezení federálních výplat.

Politická debata se zároveň dotýká odpovědnosti předchozích vlád. Rollinsová kritizovala administrativu Joea Bidena za to, že nedokázala vyjednat nové obchodní dohody, které by zmírnily ztráty způsobené čínskými protiopatřeními. Trumpova administrativa se odvolává na vlastní zkušenosti z let 2018 a 2019, kdy podobný model podpory prostřednictvím cel fungoval, i když se tehdy rovněž stal terčem kritiky kvůli umělému udržování sektoru při životě.

Situace tak vytváří nebezpečný precedens: cla zvyšují náklady, snižují exporty a zároveň se stávají hlavním nástrojem k financování záchranných balíků. Farmáři zůstávají v pasti mezi geopolitikou a domácí politikou, přičemž jejich budoucnost závisí na rychlosti a rozsahu kroků, které vláda přijme. Jak shrnuje Bloomberg, bez dohody s Čínou a bez stabilní federální podpory může být rok 2026 pro americké zemědělství ještě horší než současnost.

Po Agrofertu chceme vrátit přes sedm miliard, uvedl ministr Výborný

Ministr zemědělství Marek Výborný
ČTK
ČTK
ČTK

Částka, kterou bude ministerstvo zemědělství vymáhat po firmách z holdingu Agrofert, bude přesahovat sedm miliard korun. Jsou to dotace poskytnuté v letech 2017 až 2021 navzdory střetu zájmů majitele firmy, šéfa hnutí ANO a tehdejšího premiéra Andreje Babiše, uvedl ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL). Ministr původně odhadoval částku 5,1 miliardy, v sumě ale nebyly započítány dotace spravované přímo ministerstvem. Agrofert tvrdí, že k navrácení není důvod, věc vnímá jako kampaň před říjnovými volbami do Sněmovny.

Přesnou částku Výborný dosud nezná, úředníci ministerstva pracují na vyčíslení. Stanovení jasné sumy komplikuje i to, že nejde jen o zemědělské farmy, ale i potravinářské podniky.

Podle Výborného by bylo ideální, kdyby firmy uznaly právní stav a dotace vrátily, pak by byl proces rychlý. Podniky se ale mohou odvolat a následně dát věc k soudu. „Netušíme, jak dlouho budou soudy rozhodovat, čili bude to opravdu běh na dlouhou trať,“ řekl ministr. Ředitel Agrofertu Josef Mráz už dříve avizoval, že holding se bude bránit právní cestou.

V původním odhadu částky Výborný nepracoval s dotacemi vyplácenými přímo resortem, které firmy z holdingu pobíraly. Jednalo se mimo jiné o kompenzace za extrémní sucho. „Samozřejmě, že se (kompenzace) poskytovaly i akciovým společnostem, kde koncovým vlastníkem v té době byl člen vlády. No a i na ně a na tyto dotace to dopadá. A to bylo jenom v letech 2017 až 2018, my musíme tohle všechno posčítat,“ uvedl ministr

Úředníci musí dále zjistit, kolik dotací a v jaké výši obdržely potravinářské podniky v letech, kdy byl koncový vlastník holdingu Andrej Babiš podle Výborného ve střetu zájmů. Agrofert by měl podle resortu vracet nejen národní dotace, ale i takzvané nárokové dotace na plochu z evropských fondů, které se vrací zpět do unijního rozpočtu.

Šéf ANO Andrej Babiš

PROFIL: Babiš, miliardář, kterému už byl Agrofert malý

Názory

Když byl Andrej Babiš v letech 2014 až 2017 ministrem financí v Sobotkově vládě, na jeho poradách bývalo takové ticho, že by byl slyšet i pád špendlíku. Babišův občasný řev byl ovšem slyšet až za dveře. Řídit stát jako firmu, to je Babišův narativ. Newstream přináší sérii profilů lídrů stran kandidujících v říjnových volbách. První je favorit voleb, Andrej Babiš. Následovat ho bude již zítra Petr Fiala a další šéfové stran zase příští víkend.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Jakmile bude mít ministerstvo vše spočítané, začne Státní zemědělský intervenční fond zahajovat správní řízení o navrácení dotací vůči jednotlivým podnikům, kterých je až 90 bez započítání potravinářských firem. Fond by měl řízení zahajovat v příštích týdnech až měsících, řekl Výborný.

Rozhodnutí soudu

Ministr své rozhodnutí o navrácení opírá o rozhodnutí soudů, nově o další rozsudek Nejvyššího správního soudu. „Máme tady další rozsudek, respektive odmítnutí kasační stížnosti, kde v odůvodnění se opět Nejvyšší správní soud zabývá touto problematikou a opět je to vodítko k odůvodnění správných řízení,“ řekl Výborný. Ministr zopakoval, že navrácení dotací nesouvisí s volbami, s výzvou čekal, až bude mít rozhodnutí soudu.

Ministerstvo si podle Výborného aktuálně nechává zpracovat další analýzu, která má vyhodnotit, zda se zákon o střetu zájmů týká i veřejných zakázek.

Babiš vlastnil holding do února 2017, pak jej kvůli novele zákona o střetu zájmů vložil do svěřenských fondů. Podle českého rejstříku je ovšem Babiš evidován jako skutečný majitel Agrofertu.

Z celkových tržeb Agrofertu tvoří dotace zhruba jedno procento. Zisk holdingu loni meziročně vzrostl o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun.

Aktualizováno

Kolik má vrátit Agrofert na dotacích? Piráti požadují deset miliard, Výborný chce přes pět

Politika

ČTK

Přečíst článek

Čuprova Rohlik Group zvýšila zisk o 38 procent

Zakladatel on-line supermarketu Rohlik.cz Tomáš Čupr
ČTK
ČTK
ČTK

Ředitel a zakladatel Rohlik Group Tomáš Čupr představil výsledky společnosti, která ve finančním roce od loňského 1. května do konce letošního dubna zvýšila zisk i tržby.

Hrubý zisk společnosti dosáhl 389,4 milionu eur (zhruba 9,47 miliardy korun) a meziročně narostl o 38 procent. Obrat skupina zvýšila o 34,2 procenta na 1,1 miliardy eur (víc než 27 miliard korun). Skupina také snížila svou provozní ztrátu před mimořádnými výdaji, a to ze 77 milionů eur (1,87 miliardy korun) v uplynulém období, které skončilo 30. dubna 2024, na ztrátu 63,47 milionu eur (1,54 miliardy korun).

Provozní zisk EBITDA v České republice činil 58 milionů eur (zhruba 1,41 miliardy korun). Provozní ztráta na jednu objednávku podle skupiny klesla o 39 procent.

„Každé euro, které vyděláme nebo získáme, jde tam, kde se zhodnocuje - do rozšiřování technologie a zvyšování dosahu našich zákazníků. Každé euro tak snižuje náklady na každou další dodávku a urychluje náš růst,“ uvádí skupina v účetní uzávěrce.

Čupr očekává, že skupina bude příští rok již zisková. „Příští rok porosteme o 35 až 40 procent. Kdybychom nerostli tak rychle, jsme profitabilní dřív,“ řekl. Pokud by například Rohlik v Německu přestal růst, skupině by podle něj klesla ztráta až o 1,5 milionu eur měsíčně. Rohlik chce ale růst, dodal Čupr.

Čuprův Rohlík založil novou firmu. Chce prodávat své know-how jiným

Zprávy z firem

Skupina Rohlík podnikatele Tomáše Čupra chce svou e-commerce platformu nabízet ke koupi i ostatním obchodníkům. I menší obchody s tím zvládnout okamžité doručení, uvádí firma.

nst

Přečíst článek

Úspěšný koncept

Zvýšení zisku a tržeb skupiny podle Čupra souvisí s úspěšným konceptem, který umožnil v loňském roce uskutečnit 17,5 milionu objednávek, což představuje 35procentní nárůst. Zdrojem růstu jsou podle Čupra i plně automatizované sklady, kterých měla skupina ke konci uplynulého fiskálního roku šest z celkových 11. Nasazení skladového systému s umělou inteligencí vedlo podle Čupra ke zvýšení efektivity až o 30 procent v západní Evropě. „Rohlik je jediný on-line supermarket na světě, který od covidu kontinuálně roste díky bezprecedentní zákaznické propozici,“ řekl Čupr.

Skupina navíc nedávno založila technologickou firmu Veloq, která bude prodávat operační systém na doručování potravin objednaných on-line. Díky tomu je skupina konkurenceschopná na trhu obchodních řetězců, například v Praze nakoupí přes Rohlík alespoň jednou měsíčně zhruba pětina domácností, řekl Čupr.

Společnost Rohlik Group, která byla založena v roce 2014, je jednou z předních evropských doručovacích služeb potravin objednaných on-line. Stala se prvním českým podnikem, který dosáhl takzvaného statusu jednorožce, tedy firmou s hodnotou přes miliardu amerických dolarů. Aktuální hodnota podle Čupra odpovídá dvěma jednorožcům. On-line supermarket Rohlik Group provozuje vedle ČR ještě v Maďarsku, Rakousku, Německu a Rumunsku.

