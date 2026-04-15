Wood & Company šlape do energetiky. Kupuje bateriová úložiště ve Finsku
Investiční skupina Wood & Company rozšiřuje své aktivity v energetice. Ve Finsku koupila dvě připravovaná bateriová úložiště o celkové kapacitě 150 megawatthodin (MWh). Prodávajícím byla další česká skupina BHM Group, cenu transakce firmy nezveřejnily.
Úložiště Laukaa a Äänekoski s instalovanou kapacitou 90 MWh a 60 MWh skupina zařadila do fondu Wood & Co. Renewables. Celkem tak rozšířila portfolio na čtyři zařízení.
Projekty jsou podle firmy připravené k výstavbě. „Spuštění plného komerčního provozu plánujeme ve druhém čtvrtletí roku 2027. Pro úspěšnou realizaci projektů je zásadní lokální expertiza partnerů,“ uvedl investiční ředitel fondu Robert Doucha.
Finsko láká investory
Výběr Finska není náhodný. Země patří podle společnosti mezi nejatraktivnější evropské trhy pro investice do bateriové infrastruktury.
Více než třetinu instalovaného výkonu tam tvoří větrné elektrárny a podíl obnovitelných zdrojů přesahuje 60 procent. Zároveň jde o jednu ze zemí s nejvyšší spotřebou elektřiny v Evropě.
„Vidíme zde velký potenciál v rozvoji obnovitelných zdrojů. To vytváří příležitosti i pro investice do související infrastruktury, jako jsou velká bateriová úložiště,“ uvedl Doucha.
Baterie jako klíč k zelené energetice
Podle firmy hrají bateriová úložiště zásadní roli při vyrovnávání výroby a spotřeby elektřiny. Umožňují tak další rozvoj obnovitelných zdrojů, které jsou závislé na počasí. „Právě baterie pomáhají stabilizovat síť a umožňují další expanzi zelené energetiky,“ dodal Doucha.
Wood & Company sází na další růst obnovitelných zdrojů. Ty jsou podle firmy nejlevnější a nejrychlejší variantou nových zdrojů elektřiny.
„Globálně mohou obnovitelné zdroje pokrýt až dvě třetiny energetického mixu do roku 2050. To pro nás znamená obrovský investiční potenciál,“ uvedl Doucha.
Firma se chce vedle baterií zaměřit i na projekty větrných a solárních elektráren, zejména ty s připraveným povolením a připojením do sítě.
Wood & Company působí na trhu od roku 1991. Zaměřuje se na investiční poradenství, obchodování s cennými papíry a správu aktiv. Její fond Wood & Co. Renewables investuje do projektů obnovitelných zdrojů v Evropě.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.