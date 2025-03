Konec paniky na trzích. Americké akcie už zase letí vzhůru. Nakupují hlavně drobasové

Situace na akciových trzích od začátku roku připomíná houpačku. Nadšení z nástupu Donalda Trumpa vystřídaly obavy nejprve z čínského start-upu DeepSeek, následně z dopadů Trumpovy ekonomické politiky. V důsledku toho americké akcie výrazně propadaly. Nyní se však situace uklidňuje a akcie se opět vydávají vzhůru. Důvod? Spousta lidí začala nakupovat populární akcie „se slevou“.

Akcie Tesly od začátku roku oslabily o téměř 30 procent. Kdo tohoto propadu využil a dokoupil podíl v nejhodnotnější automobilce světa, udělal dobře. Za posledních pět dní totiž akcie posílily již o 17 procent. Důvod? Situace na akciových trzích se dostává do investorům příznivé fáze. A zejména americké akcie, které za letošek zatím ztrácely, se opět vzmáhají.

„Akciové trhy se skutečně uklidňují. Americký index S&P 500 je od svého dna výše o přibližně 5,3 procenta, technologický index NASDAQ 100 dokonce o 5,7 procenta. Důvodem návratu investorů do akcií je převážně dynamika propadů, kterých alespoň někteří využili,“ vysvětluje pro newstream.cz analytik XTB Tomáš Cverna. „Americké akciové indexy se během velmi krátkého období dostaly do korekce. Prudké propady stáhly valuační násobky, které byly pod krátkodobými průměry, a tak i toto do jisté míry způsobilo poptávku po akciích,“ dodává analytik.

Nakupují drobasové

Deník The Financial Times pak upozorňuje, že slevy na akciích využívají především retailoví investoři. Ti od začátku roku jen do amerických akcií nalily 67 miliard dolarů, což je podle FT.com jen o čtyři miliardy méně než v posledním kvartálu roku 2024.

„Drobní investoři koupily jen za poslední týden akcie Tesly za 3,2 miliardy dolarů a akcie Nvidie za 1,9 miliardy dolarů,“ cituje George Steer z Financial Times data investiční banky JPMorgan Chase.

Podle Tomáše Cverny to však neznamená, že by institucionální investoři měli obavy z nadcházejícího vývoje.

„Hlavním důvodem vyčkávání s nákupy ze strany institucionálních investorů je za mě jejich velká zainvestovanost v trhu. Peněžní pozice fondů jsou na historicky nízké úrovni, protože nikdo nechce v době rostoucích trhů přicházet o výnosy,“ připomíná analytik XTB.

Faktor Trump a čekání na výsledky

Aktuální situaci zklidnění odpovídá také populární index volatility VIX, kterému se také přezdívá index strachu. Ten 10. března vystoupal na letošní rekordní úroveň a dosáhl druhé nejvyšší hodnoty za uplynulých 12 měsíců. Nyní se však pohybuje v relativně nízkých úrovních.

I tak ale může jít také o pověstný klid před bouří. V nadcházejících týdnech totiž dojde ke dvěma významným událostem, které mohou mít vliv na akcie firem. První souvisí s politikou Donalda Trumpa, protože, jak upozorňuje Tomáš Cverna, se do cen začnou opravdu propisovat již uvalená cla. „Pokud by mělo dojít k cenovým nárůstům nad očekávání centrální banky, s velkou pravděpodobností budou propady akcií pokračovat,“ vysvětluje analytik.

Vliv pak bude také hrát výsledková sezona za první čtvrtletí letošního roku. V té se totiž také projeví jednak nová cla, ale také pozměněná očekávání například v segmentu umělé inteligence v souvislosti s čínským start-upem DeepSeek. Podle Tomáše Cverny z XTB však případné negativní dopady již trh do cen akcií nacenil.

„Start výsledkové sezony na nižších valuačních násobcích by nemusel přinést tak dynamické pohyby na technologických firmách v případě nesplnění očekávání, jako tomu bylo v době, kdy byly akcie těchto firem na historických maximech,“ uzavírá analytik.