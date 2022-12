Ticho před bouří? Češi své dluhy splácí zodpovědně, experti se ale obávají příštího roku

Tři čtvrtiny Čechů má osobní zkušenost s půjčkou a jen zbývající čtvrtina české společnosti si prý na nic nikdy nepůjčuje. Minimálně desetina z půjčujících si lidí se letos zadlužovala rizikově. Vyplývá to z reprezentativního průzkumu České bankovní asociace (ČBA) a výzkumné agentury Ipsos. Experty nejvíce překvapilo, že Češi jsou při zadlužování nyní mnohem více disciplinovaní a zodpovědní, než čekali. Otázkou je, zda se to vlivem složité sociálně-ekonomické situace v příštím roce nezmění.

Pokles rizikového zadlužování Čechů o další procentní bod, půjčky raději u bank než u splátkových společností, neustále se zlepšující platební morálka, minimum nesplácených úvěrů a nižší celková suma, kterou si lidé půjčují. Tak vypadá v kostce současné chování českých domácností ohledně půjček.

Experti z České bankovní asociace (ČBA) i z výzkumné agentury Ipsos to sice pozitivně kvitují, upozorňují však, že se může jednat o „ticho před bouří“. Podle nich je dokonce reálné, že zadlužením a problémovým splácením dluhů může být v příštím roce ohroženo mnohem více lidí včetně rodin ze střední třídy.

Zatím je to dobré, dluhy se splácí

Celkový objem úvěrů českým domácnostem se zvýšil ke konci října o sedm miliard korun na dva biliony a 131 miliard korun, přičemž podíl těch nevýkonných (tedy nesplácených) úvěrů v nominálním vyjádření stagnoval na 27 miliardách a v relativním vyjádření tak klesnul na 1,2 procenta.

U hypoték je podíl nesplácených úvěrů ještě o něco nižší a činí 0,58 procenta, což je stejné číslo jako v září, kdy šlo i o historické minimum. V tom si Česká republika v evropském srovnání stojí velice dobře, upozornili autoři průzkumu.

Podle průzkumu to s českými dlužníky zatím nevypadá vůbec špatně. Téměř polovina Čechů, kteří si někdy v minulosti vzali půjčku, v současnosti už nic nesplácí. A ti, kdo dluží, mají většinou úvěr na větší věci pro každodenní využití, jako je auto, motorka, rekonstrukce vlastního bytu, elektronika či spotřebiče do domácnosti.

Schopnost dlužníků splácet úvěry je nyní na dobré úrovni a podle výzkumníků se dokonce říci, že platební morálka se i v současné ekonomicky nejisté době s vysokou inflací paradoxně zlepšuje. Podle indexu rizikového zadlužování, který od loňska klesl o další procentní bod na současných deset procent, se zatím nejrizikověji chovají především lidé s nižším vzděláním, obyvatelé Moravy a mladí lidé ve věku od 18 do 26 let.

Domácnosti mají více naspořeno než dluhů

Na to, že ekonomika podle všeho vstoupila do recese, jsou zlepšující se čísla ohledně přístupu Čechů k půjčkám podle ČBA velmi dobrou zprávou. „Souhrnné statistiky sice neposkytují plastický pohled na finanční pozici jednotlivých domácností, nicméně nadále platí, že domácnosti mají v bankách uloženo více prostředků, než kolik jim dluží, a nadále velmi dobře splácejí,“ konstatuje Filip Hanzlík, právní specialista a náměstek výkonné ředitelky ČBA.

Definičním znakem dneška je ale podle něj nejistota. „Data z našeho každoročního výzkumu o Češích a úvěrech na rizikové zadlužování vypadají letos sice překvapivě pozitivně, může se to ale začít lámat třeba s předpisy na energie. Pro příští rok tedy nemůžeme vyloučit nějaký zlom v chování českých domácností,“ upozorňuje Hanzlík.

Jak a na co si Češi nejvíce půjčují

Ze všech možných typů půjček Češi nejčastěji využívají kontokorent, díky kterému mohou přečerpat svůj běžný účet a platit z něj, i když na něm nemají vlastní finanční prostředky. Mohou tak na svém účtu opakovaně „jít do minusu“ a stačí jim jen alespoň jednou ročně dluh vyrovnat na nulu.

S kontokorentem má zkušenost největší procento lidí, a to 31 procent. Na druhém místě figuruje 29 procent Čechů, kteří si vyzkoušeli nákupy na splátky, a 28 procent mělo někdy jiný typ spotřebitelského úvěru. Jen čtvrtina Čechů pak platí své nákupy kreditní kartou a jen 22 procent hradí hypoteční splátky a 18 procent úvěr ze stavebka.

Všechny uvedené typy úvěrů si o něco častěji berou muži než ženy, a s tím pravděpodobně souvisí i účel, pro který si půjčují. Zadlužit se kvůli autu či motorce chce totiž také více mužů než žen. V případě rekonstrukce bytu nehraje významnou roli pohlaví, ale spíše věk.

Ti, kdo si chtějí upravovat bydlení, jsou věkem nejčastěji v rozmezí patnácti let před důchodem. Naopak na vybavení domácnosti a spotřebiče si vloni nejčastěji půjčovali mladí lidé ve věku 18 až 26 let. Nejstarší respondenti nad 66 let věku, kteří si někdy v minulosti půjčku vzali, si vloni nepůjčovali nic. „Obezřetnost už mezi lidmi viditelně nastupuje a jen málokdo už je ochoten si půjčovat na zbytné věci, jako je dovolená či sportovní vybavení,“ poznamenává Michal Straka z agentury Ipsos.

Důvěřuj, ale prověřuj…

Ti, kdo si někdy půjčili na něco peníze, v polovině případů kvůli tomu zamířili do banky a jen ve 28 procentech ke splátkové společnosti. To je podle expertů také docela pozitivní. Horší ovšem je, že jen menšina lidí si při půjčování mimo banku ověřuje, kdo je poskytovatelem úvěru a zda má daná společnost k tomuto licenci od ČNB. Více si vše prověřují mladí lidé do 26 let a spíše muži než ženy.

Dalším vysoce rizikovým chováním je, když si někdo bere půjčku, aby tím splatil tu předchozí. Nemyslí se tím ovšem konsolidace či refinancování hypotéky, což jsou smysluplné nástroje, které pomáhají zlepšit situaci dlužníka. Myslí se tím situace, kdy si někdo sjedná půjčku jen proto, aby splatil splátku jiné půjčky.

A takových lidí je v Česku zhruba devět procent. „Přitom právě sjednání půjčky pro splátku jiné půjčky patří mezi velmi rizikové chování. O svůj příjem můžeme přijít ze dne na den, například kvůli zranění. Pak nejsme schopni splácet své závazky a dostáváme se do takzvané dluhové spirály. Je tedy důležité i nadále posilovat finanční gramotnost české společnosti“, dodává Straka.

Minimálně třetina dlužníků už nějaké povědomí o tom ale přece jenom má a v průzkumu prohlásila, že by v případě neschopnosti splácet vyrazili za poskytovatelem půjčky vyjednávat o odkladu splátek. Čtvrtina by se pokusila si vypůjčit od příbuzných.

Půjčka na pár kliků…

Jeden z dalších výrazných trendů, který lze vysledovat nejen z průzkumu, je zvyšující se počet lidí, kteří se zadlužují půjčkami sjednanými online. Souvisí to podle Straky i s chováním bank, které takovéto půjčky lidem nabízí už jako předschválené přímo v bankovní aplikaci nebo v internetovém bankovnictví.

DESATERO BEZPEČNÉHO ZADLUŽOVÁNÍ

Nepůjčovat si na zbytečnosti. Půjčujte si jen na věci, které nutně potřebujete. Nepřeplácet životnost. Nebudete rok splácet čtrnáctidenní dovolenou nebo dárek k Vánocům. Neriskovat, že se dostanete do insolvence. Bankrot není procházka růžovou zahradou, vždy si nejprve zjistěte, kolik peněz si můžete dovolit splácet. Myslete přitom i na zadní vrátka a horší časy. Nedůvěřovat všem. Prověřujte si každého, kdo úvěr nabízí (zda-li má licenci ČNB). Být trpělivý. Nabídky porovnávejte a zvažujte, která půjčka je ta nejlepší. Neporovnávat jen úroky, ale i RPSN a celkovou částku, kterou máte splatit – tak zjistíte o kolik navíc zaplatíte. Nepodepisovat nic, čemu nerozumíte. Vždy si na prostudování podmínek udělejte čas a klidně se raději poraďte s odborníky. Závazky řádně splácejte. V případě potřeby se pojistěte proti neschopnosti splácet je v budoucnu. Nepůjčovat si další peníze na vyrovnání předchozího dluhu. Pokud se dostanete do potíží, snažte se nejprve domluvit na řešení přímo s věřitelem. Nevěřit na zázraky. Pokud banky vaše žádosti o úvěr odmítnou, je to poměrně jasné znamení. Snažte se vyřešit vaši stávající ekonomickou situaci jinak než půjčkou u neseriózních poskytovatelů.

zdroj: ČBA

