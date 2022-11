Hypotéky jsou nejdražší za 20 let. Lidé na ně už nemají

Úroky hypoték v říjnu pokračovaly v mírném růstu na nejvyšší úroveň za 20 let. Objemu poskytnutých úvěrů na bydlení se meziročně propadl o 82 procent.

Úroková sazba u nově poskytnutých hypoték v ČR v říjnu mírně vzrostla na 5,86 procenta ze zářijových 5,83 procenta. Průměrná sazba patří k nejvyšším za 20 let. Banky a stavební spořitelny poskytly hypoteční úvěry za 7,2 miliardy korun, meziměsíčně nepatrně více. Meziroční propad podobně jako v září byl 82 procent. Vyplývá to ze statistik České bankovní asociace (ČBA) Hypomonitor. Do něj dodávají data všechny banky a stavební spořitelny poskytující hypotéky na českém trhu.

Z meziměsíčního pohledu podle nich objem poskytnutých hypoték vesměs stagnoval poté, co ve třech předešlých měsících zaznamenal dvouciferný propad. Pokles objemu poskytnutých hypoték je citelný nejen vůči silnému roku 2021, ale i ve srovnání s rokem 2020 je říjnový objem poskytnutých hypoték více než o tři čtvrtiny nižší, ukazují statistiky. Za celý letošní rok, tedy od ledna do října, podle nich propadla aktivita na hypotečním trhu o 60 procent.

„Hypoteční trh pokračuje ve stagnaci a pro další období nelze předpokládat změnu směru,” uvedl manažer hypoték UniCredit Bank Filip Beneš.

Objem skutečně nově poskytnutých hypoték (bez refinancování) v říjnu podle dat stoupl na 6,07 miliardy korun ze zářijových 5,99 miliardy korun. Objem refinancovaných úvěrů činil 1,15 miliardy korun. Počet nově poskytnutých hypoték také stagnoval.

„Objem nově poskytnutých hypoték se tak v říjnu stále pohybuje na nejslabší úrovni od začátku roku 2014. Přitom při zohlednění růstu cen nemovitostí vyžadujících vyšší hypotéku by reálný propad poskytnutých hypoték byl ještě významnější. Příčiny současného stavu od velikosti úrokových sazeb, po regulatorní pravidla či vývoj cen nemovitostí však zatím nenaznačují, že by se měla situace v dohledné době začít zlepšovat,” řekl hlavní ekonom asociace Jakub Seidler.

Průměrná hypoteční sazba se tak nachází na nejvyšších úrovních za posledních dvacet let, v letech 2008 a 2009 se pohybovala také na obdobně vysokých hodnotách.

„Na úrokové sazby hypoték má vliv několik faktorů, nejen základní sazba zveřejňovaná ČNB, která zůstala nyní nezměněna. Bankám rostou náklady na pořízení zdrojů, a to může mít vliv na úrokové sazby pro hypoteční úvěry v následujícím období. Nepředpokládáme však výraznější výkyvy,” uvedla manažerka pro hypoteční úvěry mBank Soňa Holíková.

Průměrná hypotéka klesla v říjnu mírně pod 2,9 milionu korun, kde byla naposledy v závěru roku 2020. S přísnějšími pravidly ze strany ČNB a vysokými úrokovými sazbami zvyšujícími měsíční splátky totiž musely některé domácnosti zamýšlenou hypotéku snížit, uvedla ČBA. Nejvyšší průměrná hypotéka byla loni v listopadu, kdy činila 3,46 milionu korun. Od té doby mírně klesá.

Růst hypotečních sazeb o jeden procentní bod znamená pro průměrnou velikost hypotéky zvýšení měsíční splátky o 1500 korun. Ve srovnání s dvouprocentní úrokovou sazbou, která byla na trhu běžná v dřívějších letech, tak znamená šestiprocentní hypoteční sazba nárůst měsíční splátky u průměrné hypotéky o 6000 až 7000 korun.

