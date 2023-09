Navrátil: Finanční stres může postihnout každého. Na inteligenci nezáleží

Každý druhý Čech má půjčku, každý čtvrtý jich má více než tři. Česká míra zadluženosti je sice v rámci Evropské unie desátá nejnižší, přesto pětina populace má už i osobní zkušenost s problémovým splácením či exekucí v rámci rodiny. Od letošního března roste ale i počet Čechů, kteří mají finanční problémy či odkládají splátky. To vše způsobuje mimo jiné také finanční stres, který zúčastněným vše komplikuje. Neměli bychom tak určitě usínat na vavřínech, že jsme v půlce žebříčku. Máme na to být lepší, uvedl mimo jiné v rozhovoru pro newstream.cz hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Strach o to, jak zaplatím každý měsíc splátky, nejistá výše pravidelných příjmů či nečekaně vysoké výdaje způsobují lidem finanční stres, který je ochromuje v efektivním řešení jejich situace. Mnohem hůře se pak lidé v takovém období rozhodují, zda a kde si vzít půjčku či jak nejlépe splácet dluhy. „Dokáží se soustředit jen na tu jednu věc – jak přežít jeden den – a nejsou schopni dělat dlouhodobé plány a ani mít nadhled, jak svou situaci vyřešit,“ vysvětluje David Navrátil z České spořitelny.

Finanční stres způsobuje hloupnutí každému

Mezinárodní studie navíc podle něj uvádí, že když se člověk dostane do finančního stresu, tak bez ohledu na to, jak inteligentní byl před tím, tak vlastně tak trochu „zhloupne“ a zhorší se mu kognitivní schopnosti a jeho IQ klesne o 13 až 14 procent. To vše podle Navrátila nakonec ovlivní, jak se lidé s takovou složitou situací popasují a jaké mají možnosti i schopnosti ji vůbec vyřešit. A o to důležitější podle něj je mít v takovém okamžiku dobrého finančního poradce, který je schopen člověka tou situací provést.

Díky covidu je to lepší

Paradoxně dobrý vliv na zlepšení situace lidí ve finančních problémech mělo období covidu. V době pandemie totiž počet domácností, které měly bankovní účet, a tedy přístup k finančnímu poradci vzrostl z 80 na 95 procent. Což se před tím podle Navrátila dařilo zvyšovat jen pomalu. Do pandemie část lidí stále fungovala jen s hotovostí, a to jim vyhovovalo. V době covidu, ale všichni chtěli najednou platit bezhotovostně a online, tak potřebovali mít účet a kartu, aby takto mohli platit. „Pamatuji si, že jsme měli dokonce speciální tým, který takové lidi objížděl a vyřizoval jim účty, protože pobočky byly zavřené. A díky tomu se finanční poradenství zpřístupnilo mnohem většímu množství lidí než dříve.

Kamarádi nemusí radit dobře

Zároveň data Světové banky podle Navrátila ukazují, že když se dostanou Češi do finančního problému, tak se primárně obracejí na přátele. Ti ale nejsou vždy schopni je upozornit, že se rozhodují špatně nebo, že si berou úvěr, který není pro ně vhodný anebo že třeba mají nárok na sociální dávky. Pokud by totiž chodili lidé více do bank ke svým poradcům, jako to dělají třeba v Německu, Rakousku nebo Dánsku, dostávaly by se české domácnosti podle Navrátila mnohem méně do finančních trablů.

„Když v našich datech vidíme, že by klient mohl mít nárok na příspěvek na bydlení nebo platí vysoké faktury za telefon, tak ho na to upozorníme. On je v takové situaci ve finančním stresu, nemá peníze, žije od výplaty k výplatě a současně kvůli administrativní složitosti neví, že má ještě na nějaké peníze nárok, co by mu mohlo pomoci. A to je role našich finančních poradců,“ říká Navrátil a dodává „Jsme schopni udělat srovnání s vám podobnými lidmi, kolik utrácíte a zda třeba nemáte příliš drahé telekomunikační výdaje. „Možná máte jen špatný tarif, který když se sníží o pár stovek měsíčně, protože přeplácíte, už to spoustě domácností pomůže.“ Díky srovnání mohou pak klienti činit na své operátory třeba nátlak, protože telekomunikační služby máme jedny z nejvyšších v Evropě.

S dávkami to každý poradce neumí

Ani jedna ze dvou velkých tuzemských sítí poradců se ale podobnému typu poradenství nevěnuje. Poradci Partners obecně umí klientovi doporučit, že má nárok na tyto dávky, pokud by to vyplývalo z jeho příjmu. Uvádějí, že se s tímto typem klientů příliš často nesetkávají.

Konzultace k nárokům na sociální dávky nejsou součástí portfolia oficiálních služeb ani u Broker Consulting. Ti s klienty probírají především jejich finanční situaci a změny, ke kterým v jejich rozpočtech průběžně dochází. Diskutují také především dlouhodobé budování majetku, vytváření pasivního příjmu či v případě potřeby zvýšení příjmu formou přivýdělku. Klientům doporučují podle Michalely Sahulové z Broker Consulting ale i to, jak mohou omezit některé zbytné výdaje tak, aby harmonizovali své domácí rozpočty.

Jak je to se zadlužením Čechů

Podle Indexu prosperity a finančního zdraví, který s Českou spořitelnou letos realizoval datový portál Evropa v datech a Sociologický ústav Akademie věd ČR nějaký úvěr, hypotéku, půjčku, kontokorent nebo nedoplatek přiznává téměř každý druhý, v eurounijním srovnání však Česko mírou své zadluženosti stojí na desáté nejnižší pozici v EU. A také podíl úvěrů na HDP podle údajů Eurostatu z roku 2021 představuje zhruba třetinu hrubého domácího produktu, zatímco průměr EU je téměř jednou tolik a kupříkladu Kanada má zadluženost mnohonásobně vyšší a blíží 90 procentům. V Evropě si pak nejvíce půjčují obyvatelé Lucemburska, kde nějakou půjčku přiznává 79,1 procent obyvatel, v Německu to pak je 66,4 procent. Nejčastěji se v Česku lidé zadlužují s úvěry na bydlení a se spotřebitelskými úvěry. Více dluhů má celá čtvrtina dlužníků. Přímou zkušenost s exekucí pak má minimálně pětina Čechů a z těch, kteří mají nějakou půjčku jich je pak 26 procent.

Zatímco na začátku roku mírně klesl podíl Čechů s finančními problémy, od března opět narůstá. „V dubnu i v červnu vzrostl podíl Čechů, kteří vycházejí se svým příjmem s obtížemi. Klesl také podíl lidí, kteří jsou schopni na konci měsíce něco ušetřit, a naopak narostl podíl těch, kteří musejí sahat do úspor,“ podotkla Kamila Fialová ze Sociologického ústavu AV ČR. Nyní s penězi nevychází 60 procent Čechů, což je o pět procentních bodů více než v březnu, dodala.

Ohledně své finanční situace jsou lidé podle autorů indexu nicméně optimističtější. Zatímco v dubnu 35 procent Čechů předpokládalo, že se jejich ekonomická situace zhorší, v červnu tento podíl klesl na 29 procent. Naopak mírně narostl počet těch, kteří vyhlížejí zlepšení. Na tom má v 80 procentech případů vidina zvýšení příjmů. Pětina z těch, kteří očekávají zlepšení, pak v dohledné době splatí úvěr či hypotéku, což jim pomůže zlepšit současnou finanční situaci. Průměrná pozice nás nezachrání.

Ani uvedená pozice uprostřed žebříčku a desáté místo od konce by nás ale neměly podle Navrátila nechat usnout na vavřínech. My bychom totiž neměli podle něj mít ambice být uprostřed, ale být výrazně lepší. Uprostřed žebříčku v minulosti bylo například Španělsko, Řecko, Portugalsko. Ale protože usnuli na vavřínech a vykašlali se na to, dostali se hluboko pod pozici České republiky. „My jsme tak přerostli tyto země ne díky svým schopnostem a že bychom rostli extrémně rychle, ale díky tomu, že oni klesli pod nás,“ podotýká Navrátil a dodává, že „naše nízké ambice, makroekonomické chyby, strukturální problémy i to že se neinvestuje, mohou vést ve finále k tomu, že nás naše průměrná pozice pošle dozadu.“

