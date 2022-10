Vlastní bydlení a žádné půjčky. Desatero správného finančního chování v krizových časech

Nikdo nedokáže zodpovědně předpovědět, jak nás krize zasáhne. Je ale dobré být finančně připraven a mít rozumný plán co kdy dělat. Revizi rodinných financí by tak měla dělat čas od času každá domácnost. Rozhodně se to ale vyplatí v krizových časech, aby se dala složitá doba lépe zvládnout. Samotná revize ale nestačí. Je třeba aktivně udělat i další kroky. Ve spolupráci s odborníky jsme proto připravili desatero správného finančního chování v tak složité době, jakou zažíváme právě nyní.

1. Postarejte se o své staré dluhy

V ekonomicky složitých časech je prozíravé, a to ještě více než kdy jindy, co nejdříve vyřešit nebo alespoň optimalizovat staré dluhy. A týká se to nejen spotřebitelských půjček a leasingu ale i kreditních karet a kontokorentů. I ty dva posledně jmenované jsou totiž úvěrové produkty a jsou velmi drahé, pokud se nesplácí pravidelně v plné výši. Roční úroková sazba u kreditek se totiž obvykle blíží 20 procentům a více. Je tedy třeba při jejím používání hradit splátku vždy v plné výši a v bezúročném období, jinak se kreditka prodraží. V případě kontokorentů to není o moc lepší, protože většina bank má u nich roční úročení 15 a více procent.

V praxi to tedy znamená nejprve si důkladně zrevidovat, co kde dlužím a za jakých podmínek. A následně se s jednotlivými dluhy pokusit vypořádat tak, aby splátky zatěžovaly rodinný rozpočet, co nejméně. V prvé řadě je tedy třeba se zaměřit na splácení dluhů, které mají vysoké úročení a poplatky. Typicky to jsou většinou nesplácené kreditní karty či úvěry nebankovních splátkových společností. Pokud tyto dluhy není možné splatit v krátké době, je třeba důsledně hlídat, aby splátky na ně odcházely z účtu včas a v plné výši. Stojí za to zvážit i konsolidaci úvěrů, tedy převedení několika drahých úvěrů na jiný úvěr za lepších podmínek a s přijatelnější sazbou.

Převodem závazků k jedné bance může domácnost podle Ireny Jandíkové z Max banky ušetřit až desetitisíce korun. U některých bank to jde navíc podle ní vyřídit kompletně po internetu, a to stejně snadno a rychle jako je založení třeba běžného účtu. „Kouzlo refinancování spočívá v tom, že pokud má klient dobrou platební morálku a své závazky dosud splácel včas, banka mu poskytne velice atraktivní úrokovou sazbu,“ konstatuje Jandíková. Orientační představu o tom, kolik se dá konsolidací ušetřit, je možné si ověřit i na kalkulačkách jednotlivých bank.

2. Nepořizujte si další půjčky

Mít půjčku na nový model mobilního telefonu či nejmodernější televizi v době, kdy nikdo neví, nakolik bude mít ještě za pár týdnů či měsíců jistou práci nebo kolik budou stát účty za elektřinu, plyn či benzín, se nemusí vyplatit. A pokud v této době někdo v bance půjčku ani nedostane, znamená to, že banka prověřila jeho možnosti a vzhledem k nedostatečným příjmům takového klienta před půjčkou de facto chrání. O to horší to pak může být, když takový klient vyrazí půjčit si jinam, kde se příliš neprověřuje bonita klienta a kde je dané společnosti jedno, zda na splácení klient vůbec bude mít.

Kdo se ale přesto pro půjčku i v dnešní době rozhodne, měl by si alespoň pečlivě prostudovat všechny parametry finanční služby. „K posouzení výhodnosti nabídky zdaleka nestačí zjistit si jen výši úrokové sazby. Ta udává pouze odměnu věřitele za půjčení peněz, kdežto procentuální výši vyjadřující skutečnou průměrnou cenu za úvěr hledejte pod zkratkou RPSN. Tu si lze jednoduše spočítat a ověřit na našich stránkách na www.dtest.cz/rpsn. Dozvíte se tak, kolik zaplatíte ročně navíc za půjčené peníze,“ radí ředitelka spotřebitelské organizace dTest Eduarda Hekšová.

3. Vyřešte si vlastní bydlení

Dobře si propočítejte, jak vysoké výdaje na bydlení máte právě tam, kde nyní bydlíte a zda se vám vyplatí bydlet ve svém, v nájmu nebo případně sdílet byt s někým dalším v rámci spolubydlení. V dnešní době je možné díky moderní technice a internetu celou řadu pracovních úkolů, někdy i kompletně celou práci, dělat i online a je tak možné bydlet i jinde než jen ve velkých městech s drahými byty.

O úvěrech na bydlení se sice často hovoří jako o těch, které mají smysl. V krizových časech s růstem sazeb hypoték, cen bytů i cen energií a stavebních materiálů je ještě aktuálnější důkladně zvážit, za jakých okolností se vyplatí se takto dlouhodobě zadlužit a zda vůbec půjde i s úvěrem dosáhnout na cenu vysněného bytu. Podle odborníků nestačí mít jen na splátku bytu, je třeba platit na něj i pojistky a tvořit finanční rezervy na jeho údržbu a opravy. Všichni, kdo se pro hypoteční úvěr nakonec rozhodnou i ti, které v nejbližší době čeká konec fixace, měli by pak řešit především dvě věci. „Měli by řešit konec fixace úvěrů v dlouhodobém horizontu a zároveň by měli mít i obecné povědomí o vývoji úrokových sazeb,“ konstatuje hlavní analytik Broker Consulting Martin Novák.

4. Vytvořte si provozní rezervu

Pro běžné výdaje domácnosti je třeba myslet na takzvanou provozní finanční rezervu, která je dostupná téměř okamžitě. Neměla by proto ležet na účtech s delší výpovědní dobou v řádu týdnů či měsíců. A jako rezerva by neměla ve větších částkách sloužit ani kreditka, u které může být komplikované ji v krizové době splatit v plné výši v rámci bezúročného období (viz bod 1).

5. Udělejte si pořádek v příjmech, výdajích a prioritách

Nestačí ale zbavit se dluhů a mít rezervu. Je třeba znát a mít pod kontrolou celý rodinný rozpočet. Finanční zabezpečení domácnosti je potřeba vytvářet dopředu a dlouhodobě, a to i podle toho, jaké výdaje jsou v rámci měsíčního rozpočtu zbytné a jaké nezbytné. „Je potřeba přitom řešit jak příjmovou, tak výdajovou stránkou měsíčních rozpočtů. Prakticky hned můžeme omezit zbytné výdaje, které k životu nepotřebujeme. O něco složitější je operativní navýšení příjmů, pokud se nemůžeme spolehnout na našetřené rezervy, lze jich dosáhnout například prostřednictvím dočasného přivýdělku,“ poznamenává Martin Novák.

Odborníci navíc doporučují celkově přehodnotit své finanční cíle a udělat si i vlastní plán na zvládnutí krize. Cíle, které se nyní vyřadí či přesunou, mohou být v lepších časech zase do cílů a plánu zařazeny.

6. Vytvářejte si i dostatečnou dlouhodobou rezervu na správném místě

V rámci finančního zdraví by měla mít podle expertů z Broker Consulting každá domácnost stranou dostatečně vysokou dlouhodobou finanční rezervu. Ta by jí měla pomáhat pokrývat pravidelné výdaje v době, kdy se sníží nebo zcela vypadnou její příjmy na delší dobu. Každá domácnost by měla mít pro tento případ odloženo stranou minimálně tolik peněz, kolik běžně utratí za čtvrt až půl roku. „Finanční rezervu ideálně ve výši šestinásobku měsíčních výdajů domácnosti bychom měli skutečně mít vybudovanou. Musí však jít o naše peníze, nikoliv o úvěr.“ zdůrazňuje Eduarda Hekšová. Ještě lepší je však mít naspořenou sumu nejen na nezbytné výdaje na půl roku, ale mít rezervu ve výši spíš 3 až 6měsíčních příjmů, aby rozpočet při ztrátě výdělku, ať už kvůli výpovědi, nemoci či jiné nečekané situaci nebyl na doraz.

Nestačí ovšem mít rezervu na termínovaném účtu nebo dokonce na stavebním spoření. Tam jsou peníze na několik měsíců či let blokované a při vyzvednutím před stanovenou dobou se platí sankce. Je třeba mít peníze na rezervu dostupnější, třeba i po částech, ale tak, aby, když je bude člověk potřebovat, aby na ně dosáhl. Část pro okamžité využití je možné mít třeba na spořicím účtu, část na krátkodobém termínovaném vkladu s výpovědí jeden či dva měsíce atd. Určitě by ale nemělo příliš volných peněz ležet na běžných účtech, které nejsou obvykle vůbec úročené.

7. Dobře a levně pojistěte rodinu a majetek

Stejně jako u nových bankovních produktů také u pojištění se může podle expertů vyplatit využívání inovativních produktů a jejich sjednávání online. Při revizi domácího rozpočtu by se tak nemělo zapomínat ani na platby za pojištění, ať už se jedná o povinné ručení nebo pojištění domácnosti. Na internetu už přitom řadu let existují srovnávače, které mohou náklady na pojištění optimalizovat a které pomáhají se mezi jednotlivými pojistkami zorientovat. U pojištění vozidla se jedná například o pojištění s cenou podle najetých kilometrů. Mnoho pojišťoven nabízí navíc slevy za online sjednání. Díky samostatnosti se může ušetřit až 20 procent z ceny povinného ručení či cestovního pojištění, a ještě se ušetří čas za cestu na pobočku.

Inflace přináší v případě pojištění ještě další problém: podpojištění. To znamená, že jsou dům, byt či chalupa pojištěny na částku nižší, než jaká je hodnota dané nemovitosti pro účely jejího znovupořízení či rekonstrukce. Při neštěstí pak pojišťovna kvůli tomu vyplácí mnohem méně peněz než je na opravu nemovitosti třeba. „Klienti pojišťoven by si měli v dnešní době zkontrolovat své smlouvy a případně je aktualizovat tak, aby u majetkového pojištění odpovídaly zvýšeným cenám nemovitostí a stavebních materiálů,“ upozorňuje Jan Marek z Generali Česká pojišťovna.

8. Drže se svého investičního plánu a nespekulujte

Ačkoliv finanční trhy jsou v této době nestabilní a plné výkyvů, je třeba udržet své emoce na uzdě a nejednat impulsivně a nečinit rozhodnutí v panice nebo ve strachu. Investování je dlouhodobá záležitost a mělo by se investovat podle vlastního investičního plánu nikoliv podle senzačních titulků v médiích. Pokud svůj investiční plán ještě nemáte, je nejvyšší čas jej se spolehlivým investičním poradcem udělat podle situace a cílů rodiny.

Základem investování je navíc diverzifikace. Tedy nemít všechna vejce v jednom košíku, jak se říká. Znamená to mít investováno do různých nástrojů od dluhopisů a akcií až po nemovitostní fondy, a to nejen v jedné lokalitě a jen přes jednu instituci.

Další pravidlo pro krizové časy je podle odborníků udržování vysoké likvidity díky kombinaci různých produktů a to tak, abyste měli peníze v době nouze k dispozici, kdykoliv je budete potřebovat. To se týká především financí určených pro rezervy domácnosti. Kombinovat je přitom možné od běžných a spořicích účtů přes účty peněžního trhu až po vkladové certifikáty bank, protože tyto produkty nejsou narozdíl od akcií a podílových akciových fondů obvykle ovlivněné tím, co se děje v zemi.

9. Mějte vedlejší zdroj příjmů

Diverzifikace ale není nutná jen u rozdělování investic a majetku, vyplatí se ji dodržovat v krizových časech i pro příjmy. Spoléhat se pouze na jeden jediný zdroj příjmů může být ošemetné. Praktické proto je, získat vedle hlavního příjmu i další stabilní formy vedlejších příjmů. To mohou být nejen krátkodobé brigády či pronájmy nemovitostí, ale třeba také působení ve svém oboru i na volné noze, prodej přebytků ze zahrádky, doučování, online podnikání či pravidelné výnosy z investic.

10. Optimalizujte tarify mobilních operátorů

Podobný přístup jako v případě pojištění – tedy průzkum možností a jejich srovnání – se vyplatí také v případě telekomunikačních operátorů, kteří vám dodávají internet, televizi nebo mobilní tarify. Pokud máte smlouvu už nějakou dobu, zkuste svého poskytovatele služeb oslovit, jestli pro vás nemá lepší nabídku. Někteří operátoři přicházejí před Vánoci se zvýhodněnými tarify. Cestou, jak znatelně ulevit rodinnému rozpočtu, je také spojení služeb, tedy převedení mobilního tarifu, internetu a televize pod jednoho operátora. „Spojením služeb mohou zákazníci ušetřit stovky korun měsíčně, a dokonce i získat lepší služby, například větší objem dat k mobilnímu tarifu nebo rychlejší internet.,“ radí Kateřina Šantorová, mluvčí společnosti Vodafone.