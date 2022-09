Část Čechů přestává kvůli drtivé inflaci spořit. Raději investují

Léta si spoří třeba na vlastní bydlení, lepší vybavení domácnosti, na auto či na vysněnou letní dovolenou. Teď se Čechům tato přání vzdalují, protože úspory se jim před očima smrskávají vlivem inflace a s ní souvisejícího všeobecného zdražování. A jen asi čtvrtina populace se tuto situaci snaží řešit investováním.

Znehodnocení úspor se obává většina Čechů. Větší část z nich s tím ale pořád ještě nic nedělá a peníze se jim „válí“ na běžných účtech, kde se jejich hodnota jen snižuje. Nepomohou jim ani spořicí účty, protože jejich zhodnocení je mnohem nižší než inflace. A situaci nezlepší asi ani utahování opasků, ke kterému se chystá 9 z 10 Čechů. Aspoň čtvrtina oslovených lidí se tak aspoň snaží „vyrovnávat“ ztráty vlastním investováním, a to především do podílových fondů, říkají výsledky srpnového reprezentativního průzkumu napříč českou populací.

Úspory Čechů se rozpouštějí v rostoucích cenách. Zdražuje vše od základních potravin, pohonných hmot, plynu či elektřiny až po luxusnější zboží a služby. A není to už možné přehlédnout. Představuje to zátěž pro výraznou většinu našich spoluobčanů. Všeobecné zdražování pociťuje 94 procent tuzemské populace, více než třetina z nich dokonce velmi silně. „Tuto situaci pociťuje velmi silně na hospodaření domácnosti 42 procent respondentů, více jak polovina (52 procent) ji pak pociťuje občas u některých z výdajů,“ uvádí zpráva z rozsáhlého průzkumu mezi Čechy staršími 18 let, který ve spolupráci s výzkumnou agenturou Median realizovala v srpnu společnost Brokers Consulting na reprezentativním vzorku 1022 respondentů.

Utahování opasků zatím moc nepomáhá

Podle výzkumníků se už více jak polovina české populace rozhodla omezit své výdaje, aby zlepšili svou zhoršující se finanční situaci. Dokonce devět z deseti Čechů předpokládá, že si kvůli inflaci budou muset utáhnout opasky ještě více než dosud. První, k čemu tuzemské domácnosti nejčastěji prý sáhnou, aby ušetřily, je vyhledávání slev v obchodech a omezení výdajů, které nejsou nezbytně nutné pro každodenní provoz domácnosti, práci či studium. K tomu patří například méně časté či nižší útraty v restauracích, které zmiňuje třetina dotazovaných. Minimálně čtvrtina lidí si chce odpustit i cestování nebo výdaje na kino, divadlo a koncerty. Část respondentů přitom doufá, že jim takovéto úsporné chování pomůže vyrovnat zvýšené náklady na energie.

Komu už příjmy nestačí

Ještě další výrazné omezování výdajů domácnosti proto nyní kvůli zdražování plánuje více jak třetina obyvatel. A minimálně 14 procent Čechů přiznává, že jim příjmy na jejich běžné měsíční výdaje už ani nestačí. Třetina dalších respondentů je s příjmy na hraně. To, co si vydělají, je přibližně na stejné úrovni jako jejich výdaje. Pokud se inflační spirála bude roztáčet dál, v ohrožení je pak dalších více jak 30 procent obyvatel.

„Inflace není ze své povahy spravedlivá. Dopadá především na domácnosti s nízkými příjmy, které zároveň mají, pokud vůbec nějaké, tak malé úspory. Tato skupina domácností už musela omezit své výdaje nebo hledat další zdroje svých příjmů. Ti, co úspory teprve plánují, patří spíše k domácnostem s vyššími příjmy,“ poznamenává hlavní ekonomka Raiffeisenbank Helena Horská.

Skoro polovina domácností nemá finanční rezervu

Ačkoliv větší část Čechů už omezuje své výdaje, aby vyšli, mají stále ještě prý nějaké vlastní úspory. Podle průzkumu je průměrná výše úspor mezi Čechy mezi 100 až 300 tisíci korunami, přičemž 13 procent lidí se přiznalo, že má našetřeno méně než deset tisíc a třináct procent naopak více jak tři sta tisíc korun. „Aktuální data ukazují, že 40 procent domácností nemá finanční rezervu, která by pokryla jejich měsíční výdaje. Sedm procent nemá dokonce žádnou rezervu a třetině domácností by rezerva vystačila na méně než jeden měsíc. Domácnost je obvykle označena za finančně zdravou, když má rezervu alespoň na tři měsíce. To v ČR nesplňuje 55 procent domácností. Naopak, rezervu vyšší, než šestinásobek měsíčních výdajů má třetina domácností,“ říká hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Jak se mění spořicí chování Čechů

Někteří Češi už tak aspoň začali více promýšlet, jak ochránit své úspory. Většina nicméně ještě ponechává ležet své peníze ladem na běžných účtech, případně je přesouvá na ve srovnání s inflací stále nízkoúročené spořicí účty. Podle průzkumu má své úspory na běžném účtu 64 procent dotázaných a na spořicích účtech 65 procent respondentů. Na dalším místě je pak v oblibě spoření na důchodové či stavební spoření a teprve na třetím místě z hlediska podílu uložených úspor jsou podle průzkumu investice ve fondech. Celkově do nich spořící Češi přesunuli 15 procent z celkového objemu úspor.

Spořílci-investoři, kteří se etablují zvláště z generace třicátníků a čtyřicátníků, začali letos více směrovat své peníze do investičních nástrojů především v jarních a letních měsících. Nejvíce finančních přesunů se však odehrálo v květnu. Alespoň část svých investic mají pak v akciových a smíšených fondech a z třetiny i v dluhopisových fondech, které podle expertů nabízejí lepší zhodnocení než v předchozích deseti letech. Nadpoloviční většina oslovených také dává přednost investicím se střednědobou návratností. K přesunu úspor do investičních nástrojů se přiznává podle průzkumu jen menšina Čechů, přitom až 38 procent ze všech dotázaných s úsporami si ale uvědomuje, že nejlepší je investovat pravidelně.

Podle průzkumu dále platí, že 47 procent respondentů počítá, že provede změny v rámci finanční rezervy na stáří, v menší míře pak přehodnotí finance plánované na rekonstrukci či na nákup dovolené a automobilu. Nejčastěji tyto změny chystají lidé s vysokoškolským vzděláním (30 procent) nebo ti, kdo mají úspory do 50 tisíc korun (44 procent) či závazek ve formě dlouhodobého dluhu, tedy například hypotéky či úvěru ze stavebního spoření.

Úspory českých domácností zatím podle Heleny Horské stále zůstávají nad hranicí 220 miliard korun, a to i přes setrvalý růst životních nákladů. Většina těchto úspor totiž podle ní totiž připadá na domácnosti s vyššími příjmy, které těžily ze zrušení superhrubé mzdy a které se snadněji vyrovnají s pádivou inflací.

