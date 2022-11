Jana Brodani: Pravidelné investování učí Čechy nepanikařit, když se fondům nedaří

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, letos od ledna do konce září klesl v důsledku vývoje na trzích o tři miliardy na 705 miliard korun, uvedla Jana Brodani, šéfka Asociace pro kapitálový trh.

Majetek, který mají Češi uložený v podílových fondech, letos od ledna do konce září klesl o tři miliardy na 705 miliard korun. Největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené, naopak největší nárůst fondy dluhopisové. Ve třetím čtvrtletí ale majetek začal opět růst. Uvedla to Asociace pro kapitálový trh (AKAT). Loni majetek uložený ve fondech za celý rok stoupl o 118 miliard korun na 708 miliard korun.

„V důsledku vývoje na trzích poklesl majetek ve fondech kolektivního investování od začátku letošního roku o 0,43 procenta na 705 miliard korun . Ve třetím kvartálu však majetek ve fondech začal opět růst ze 688 miliard na konci června,” uvedla výkonná ředitelka asociace Jana Brodani. Investoři se tak podle ní i díky pravidelným investicím naučili své dlouhodobé investice nepřizpůsobovat krátkodobým tržním korekcím.

Největší nárůst zaznamenaly fondy peněžní a především dluhopisové. V návaznosti na úrokovou normalizaci dluhopisové fondy již od počátku letošního roku suverénně vítězí z pohledu nákupů investorů. Naopak největší pokles majetku zaznamenaly fondy smíšené a strukturované, upozornila Brodani.

„Třetí čtvrtletí se stalo prodejně nejsilnějším obdobím v letošním roce, když čisté prodeje podílových fondů přesáhly 19 miliard korun. Domácnosti směřovaly své nové investice opět hlavně do dluhopisových fondů, v menší míře i do nemovitostních a akciových fondů,” doplnil předseda AKAT Martin Řezáč.

Naopak pokračovalo podle něj stahování peněz ze smíšených fondů. „Inflace a současné nominální úrokové sazby tak nadále fungují jako katalyzátor ochrany úspor obyvatelstva. Očekáváme, že se letošní rok nakonec zapíše do dějin nárůstem objemu majetku, a to i navzdory předchozím korekcím na kapitálových trzích,” podotkl Řezáč.

Nejvíce peněz bylo koncem září ve smíšených fondech (251,7 miliardy korun), dluhopisových fondech (197 miliard korun) a akciových fondech (173 miliard korun).

Mezi největší zprostředkovatele domácích a zahraničních fondů kolektivního investování v České republice patří Česká spořitelna (175,2 miliardy korun), ČSOB Asset management (172,5 miliardy korun), Komerční banka (82,5 miliardy korun), Conseq Investment Management (60,8 miliardy korun) a Raiffeisenbank (40,9 miliardy korun).

