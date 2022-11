ČNB: Přísnější limity u hypoték zůstávají. Nemovitosti jsou nadhodnocené

Finanční sektor v Česku zůstává vysoce odolný vůči zhoršenému ekonomickému vývoji. Banky jsou dostatečně kapitálově vybavené pro absorpci šoků i v případě déletrvajících ekonomických potíží a klimatických šoků. Nebankovní finanční sektor, tedy pojišťovny či penzijní fondy, zůstává rovněž odolný, uvedli po stress testech představitelé ČNB.

Podzimní zpráva ČNB o finanční stabilitě obsahuje rovněž výsledky zátěžového testu bankovního sektoru zohledňujícího klimatická rizika. Výsledek dokladuje jeho schopnost ustát delší období silně negativního vývoje včetně dopadů klimatických rizik a politik, které na ně reagují. Došlo by však podle ní ke značnému nárůstu úvěrových selhání a silnému oslabení ziskovosti.

ČNB také nechala beze změn limity pro poskytování hypoték, které zpřísnila loni v listopadu s platností od letošního dubna. Poměr výše hypotečního úvěru a hodnoty zastavené nemovitosti (LTV) zůstává na 80 procentech. U žadatelů mladších 36 let je možné uplatnit limit 90 procent. Limit ukazatele DTI, tedy celkový dluh žadatele vyjádřený v násobcích jeho čistého ročního příjmu, je od dubna 8,5. Pro mladé do 36 let pak je 9,5. Limit ukazatele DSTI, tedy poměr mezi celkovou výší měsíčních splátek dluhu žadatele o úvěr a jeho čistým měsíčním příjmem, je 45 procent. U mladých do 36 let to aktuálně činí 50 procent.

Nemovitosti zůstávají nadhodnocené

ČNB zároveň konstatovala, že ceny nemovitostí zůstávají nadhodnocené. V letošním pololetí byly podle centrální banky zhruba o 60 procent vyšší, než by odpovídalo úrovni příjmů mediánové domácnosti, a zhruba o 40 procent vyšší, než by odpovídalo požadovaným výnosům z pronájmu nemovitosti.

Bankovní rada České národní banky také ponechala beze změny sazbu takzvané proticyklické kapitálové rezervy na ochranu úvěrového trhu. Aktuálně je sazba 1,5 procenta, k 1. lednu vzroste na dvě procenta a od dubna bude 2,5 procenta.

Bankovní rada v rozhodnutí zohlednila dříve přijatá rizika v bilanci bankovního sektoru, zhoršený výhled vývoje ekonomiky a rychlou dynamiku především u úvěrů v cizí měně, uvedla po jednání rady členka bankovní rady Karina Kubelková. Rada podle ní také přihlédla ke geopolitickým nejistotám a k hrozbě zvýšení systémového rizika kvůli rostoucímu zadlužení vládního sektoru.

„V případě zhoršení ekonomické situace a vzniku významných úvěrových ztrát v domácím bankovním sektoru je ČNB připravena sazbu rezervy snížit, případně rezervu zcela rozpustit s cílem pokrýt vzniklé ztráty a podpořit schopnost bank plynule úvěrovat reálnou ekonomiku,” řekla Kubelková.

Rezervu by měly banky vytvářet v době růstu úvěrů. Naopak při poklesu ekonomické aktivity doprovázené rostoucími úvěrovými ztrátami by měla být využita bankami pro krytí ztrát. Cílem je zabránit přenosu případných problémů finančních institucí do ekonomiky. Efektem může být zpomalení růstu úvěrů.

ČNB stanovuje sazbu této rezervy čtvrtletně, zpravidla s ročním předstihem. Proticyklická kapitálová rezerva je jedním z opatření směrnice EU o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky (CRD IV).

