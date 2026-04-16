newstream.cz Money Hodinářský butik Tudor sází na zážitek, exkluzivitu i české pivo

Hodinářský butik Tudor sází na zážitek, exkluzivitu i české pivo

Vítězem únorového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal butik Tudor – Hodinářství Bechyně na Staroměstském náměstí v Praze. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, společnosti Visa a obchodních i mediálních partnerů, nechyběli Petr Hauba ze společnosti Visa, Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay ani Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Butik Tudor představuje prémiový retailový koncept, který staví na kombinaci švýcarské hodinářské tradice a osobitého zákaznického zážitku. Nabízí nejen široké portfolio modelů této ikonické značky, ale také exkluzivní butikové edice, které zákazníci v běžných multibrandových prodejnách nenajdou. Důraz je kladen na individuální přístup, detailní prezentaci produktů a celkovou atmosféru odpovídající charakteru značky.

„Porota u butiku Tudor ocenila kombinaci exkluzivní nabídky, přehledného prostoru a individuálního přístupu k zákazníkovi. Výrazným prvkem je také interiér laděný do ikonických červeno-černých tónů značky, který podtrhuje vizuální koncept prodejny a dodává prostoru jasnou identitu“, doplnila Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Získané ocenění má pro tým prodejny i symbolický rozměr. „Velmi si tohoto ocenění vážíme, je pro nás velkou ctí. O to více nás těší, že přichází právě v únoru, kdy značka TUDOR slaví 100 let od svého založení,“ uvedl Josef Šimon, vedoucí butiku Tudor – Hodinářství Bechyně.

Luxus s českým prvkem

Prodejna se snaží zákazníkům nabídnout něco navíc i mimo samotný produkt. „Naším cílem je představit klientům nejen exkluzivní modely, ale také vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně. Možná i proto jsme přišli s netradičním prvkem, kde jako jediný butik na světě nabízíme zákazníkům čepované pivo. Je to způsob, jak propojit švýcarskou preciznost s českou pohostinností,“ doplnil Josef Šimon.

Zapojení moderních platebních řešení vyzdvihl také Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay: „Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto unikátního konceptu. Naším cílem je přizpůsobit platební řešení tak, aby podporovalo celkový zákaznický zážitek a zároveň podtrhovalo značku Hodinářství Bechyně.“

Gratulaci vítězi připojil i Petr Hauba ze společnosti Visa: „Butik Tudor si vítězství v únorovém kole plně zaslouží. Značka je navíc zajímavá i tím, že dlouhodobě podporuje různé sportovní oblasti, a to od cyklistiky přes fotbal až po potápění nebo surfování, takže si zde na své přijdou skutečně všichni.“

Díky vítězství v únorovém kole se Tudor – Hodinářství Bechyně zařazuje mezi finalisty soutěže Visa Czech Top Shop 2026, ze kterých vzejde celkový vítěz během slavnostního finále.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Kijonková prodala pozemky v Praze. Kupuje je Logport s J&T

Kijonková prodala pozemky v Praze. Kupuje je Logport s J&T
Pozemky v širším centru Prahy mění majitele. Investiční společnost Simony Kijonkové je prodala developerovi Logport, který je chce dále rozvíjet společně s J&T Real Estate.

Investiční společnost JSK Investments podnikatelky Simony Kijonkové prodala firmu Lusima AD Property, která vlastní pozemky v širším centru Prahy. Novým majitelem se stala společnost spojená s developerem Logport a investiční skupinou J&T Real Estate. Cenu transakce firmy nezveřejnily.

Společnost Lusima AD Property měla JSK Investments v portfoliu od roku 2023. Vlastní areál v širším centru metropole, který má podle prodávajících výrazný rozvojový potenciál.

„Tato lokalita má obrovský potenciál a jsme rádi, že se dostává do rukou investora, který ho dokáže naplno rozvíjet i do budoucna,“ uvedla šéfka JSK Investments Simona Kijonková.

Areál má průmyslovou historii. Od 70. let zde působilo Autodružstvo Praha, později také autorizovaný dealer vozů Škoda. V současnosti jsou nemovitosti pronajímány.

Logport posiluje v Praze

Kupujícím je společnost spoluvlastněná Logport Development a J&T Real Estate. Obě firmy tak rozšiřují své aktivity na pražském realitním trhu.

Transakci na straně prodávajícího zajišťovala poradenská společnost Colliers spolu s několika advokátními kancelářemi.

Prodej zapadá do širšího trendu rostoucího zájmu investorů o rozvojové pozemky v Praze, kde je dlouhodobě nedostatek vhodných lokalit pro výstavbu.

Luxusní sektor se dostává do dalšího tlaku. Po akciích LVMH začal padat také doposud neotřesitelný král Hermès. Důvod je ale totožný: investoři se začínají obávat dopadu situace na Blízkém východě na nejprestižnější zboží světa, jako jsou Birkinky. Paradoxně pád akcií přichází v době, kdy se potvrzuje růst tržeb společnosti.

Král padá. Tak by bylo možné označit aktuální situaci společnosti Hermès. Ještě před několika týdny investoři věřili, že producent nejluxusnějšího zboží světa zvládne překonat současné geopolitické otřesy a jako jednoho z mála se jej nedotknou problémy na Blízkém východě. Na rozdíl od konkurentů v čele s LVMH, kteří se potýkají s problémy již delší měsíce.

Nyní ale výrobce kultovních Birkinek a dalších proslulých módních doplňků vydala data o prodejích za první kvartál roku. A investory čekalo nepříjemné překvapení: ačkoli tržby Hermès nadále rostly, meziročně si připsaly „jen“ růst o 5,6 procenta, zatímco trh očekával růst o dva procentní body vyšší.

„Společnost zaznamenala relativně slabý začátek roku, a to i vzhledem k již poněkud revidovaným očekáváním,“ cituje agentura Bloomberg analytičku Zuzannu Pusz z UBS Europe.

Akcie společnosti na zprávu o hospodaření reagovaly prudkým propadem až o 14 procent, později ale propad zmírnily a aktuálně představuje propad zhruba deset procent.

Problémy na Blízkém východě

Klíčovým problémem je podle Bloombergu propad prodejů na některých klíčových trzích. Největší ztrátu si Hermès připsal přirozeně v regionu, do nějž spadá i Blízký východ, konkrétně tu tržby propadly o 5,9 procenta. Ale nižší tržby společnost zaznamenala také na domácím francouzském trhu, dále v Británii či ve Švýcarsku.

Podle finančního ředitele Erica du Halgoueta tyto trhy zasáhla nižší návštěvnost turistů právě z Blízkého východu. „Naopak italský trh se ukázal jako odolnější,“ dodal manažer.

Problémy v regionu pak podle něj přetrvávají i v prvních týdnech aktuálního čtvrtletí, lze tedy očekávat, že negativní dopad geopolitické situace na tržby bude přetrvávat. Blízký východ přitom představuje přímo zhruba čtyři procenta veškerých tržeb společnosti, omezení cestování se pak projevuje na tržbách i v dalších zemích.

Propad luxusu přetrvává

Problémy v segmentu luxusního zboží přetrvávají již déle než rok a souvisejí s nejistotami v geopolitice i na trzích. Problémy odstartovaly před rokem, když Donald Trump vyhlásil takzvaný Den osvobození, během nějž zavedl drakonická cla na veškerý dovoz do USA a pro některé země byla cla ještě vyšší, nač doplatilo zejména Švýcarsko s tamním hodinářským průmyslem.

Problémy s americkými cly a následně různými geopolitickými otřesy se pak přidaly k napjaté situaci v Číně, která déle než dekádu patřila ke klíčovému odbytišti luxusního zboží, ale v posledních letech tento trend značně oslabil.

Problémy s americkými cly a následně různými geopolitickými otřesy se pak přidaly k napjaté situaci v Číně, která déle než dekádu patřila ke klíčovému odbytišti luxusního zboží, ale v posledních letech tento trend značně oslabil.

To se podepsalo zejména na výkonu značek spadajících do impéria LVMH, ale také konglomerátu Kering, kam spadá zejména značka Gucci. Kering aktuálně vydal výsledky, v nichž přiznává propad tržeb o osm procent.

Problémy se však doposud vyhýbali ultraluxusním značkám, na jejichž zboží jsou dlouhodobé pořadníky, tedy zejména Hermès. I ten ale nyní čelí potížím. V důsledku toho nelze očekávat, že by druhá polovina roku 2026 přinesla tomuto sektoru kýžené oživení, s čímž firmy ve svých výročních zprávách často počítaly.

