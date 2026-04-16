Hodinářský butik Tudor sází na zážitek, exkluzivitu i české pivo
Vítězem únorového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal butik Tudor – Hodinářství Bechyně na Staroměstském náměstí v Praze. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, společnosti Visa a obchodních i mediálních partnerů, nechyběli Petr Hauba ze společnosti Visa, Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay ani Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.
Butik Tudor představuje prémiový retailový koncept, který staví na kombinaci švýcarské hodinářské tradice a osobitého zákaznického zážitku. Nabízí nejen široké portfolio modelů této ikonické značky, ale také exkluzivní butikové edice, které zákazníci v běžných multibrandových prodejnách nenajdou. Důraz je kladen na individuální přístup, detailní prezentaci produktů a celkovou atmosféru odpovídající charakteru značky.
„Porota u butiku Tudor ocenila kombinaci exkluzivní nabídky, přehledného prostoru a individuálního přístupu k zákazníkovi. Výrazným prvkem je také interiér laděný do ikonických červeno-černých tónů značky, který podtrhuje vizuální koncept prodejny a dodává prostoru jasnou identitu“, doplnila Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.
Získané ocenění má pro tým prodejny i symbolický rozměr. „Velmi si tohoto ocenění vážíme, je pro nás velkou ctí. O to více nás těší, že přichází právě v únoru, kdy značka TUDOR slaví 100 let od svého založení,“ uvedl Josef Šimon, vedoucí butiku Tudor – Hodinářství Bechyně.
Luxus s českým prvkem
Prodejna se snaží zákazníkům nabídnout něco navíc i mimo samotný produkt. „Naším cílem je představit klientům nejen exkluzivní modely, ale také vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně. Možná i proto jsme přišli s netradičním prvkem, kde jako jediný butik na světě nabízíme zákazníkům čepované pivo. Je to způsob, jak propojit švýcarskou preciznost s českou pohostinností,“ doplnil Josef Šimon.
Zapojení moderních platebních řešení vyzdvihl také Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay: „Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto unikátního konceptu. Naším cílem je přizpůsobit platební řešení tak, aby podporovalo celkový zákaznický zážitek a zároveň podtrhovalo značku Hodinářství Bechyně.“
Gratulaci vítězi připojil i Petr Hauba ze společnosti Visa: „Butik Tudor si vítězství v únorovém kole plně zaslouží. Značka je navíc zajímavá i tím, že dlouhodobě podporuje různé sportovní oblasti, a to od cyklistiky přes fotbal až po potápění nebo surfování, takže si zde na své přijdou skutečně všichni.“
Díky vítězství v únorovém kole se Tudor – Hodinářství Bechyně zařazuje mezi finalisty soutěže Visa Czech Top Shop 2026, ze kterých vzejde celkový vítěz během slavnostního finále.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.