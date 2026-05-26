Nejen oblečení, ale zážitek. Gentleman Store postupuje do finále retailové soutěže
Pánská móda, značky s příběhem a důraz na osobní přístup. Gentleman Store zvítězil v březnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop a zařadil se mezi dvanáct finalistů letošního ročníku.
Vítězem březnového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal Gentleman Store v pražském Karlíně. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže i partnerů projektu, progratulovat přišla Kateřina Pauzarová ze společnosti Visa, Markéta Němcová, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, a samozřejmě nechyběli ani zástupci oceněné prodejny v čele s Janem Moravčíkem a Ivanem Slipetsem z Gentleman Store.
Karlínská prodejna Gentleman Store sídlí v historickém domě z roku 1848 a dlouhodobě staví na kombinaci prémiového sortimentu, osobního přístupu a důrazu na zákaznický servis. Sortiment tvoří pečlivě vybrané módní a lifestyle značky, které často nejsou na českém trhu běžně dostupné. Charakteristická je také atmosféra prodejny a vysoká odbornost personálu.
Porotu přesvědčil hlavně servis
Právě zákaznický servis a práce týmu byly jedním z důvodů, proč si prodejna odnesla prvenství v březnovém kole soutěže. „Velmi oceňujeme přístup personálu, který je odborný, přirozený a zákazníkům se skutečně věnuje. I díky tomu se sem lidé rádi vracejí,“ uvedla Kateřina Pauzarová, Senior Account Manager společnosti Visa.
Podle Markéty Němcové, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, zaujala prodejna porotu především svou autenticitou a konzistentním zákaznickým zážitkem. „Gentleman Store dlouhodobě dokazuje, že kvalitní retail není jen o produktu, ale především o práci s atmosférou, službou a důvěrou zákazníka. I díky tomu si prodejna zajistila postup do finálové dvanáctky soutěže Visa Czech Top Shop 2026,“ doplnila.
Za úspěchem stojí tým
Velkou roli v úspěchu sehrál samotný tým prodejny. „Máme obrovskou radost, že jsme získali toto ocenění a zařadili se mezi top české prodejny. Už dvanáct let se snažíme přinášet značky s unikátním příběhem, které zákazníci jinde nenajdou. Klíčovou roli v tom ale hraje náš tým v Karlíně, který se stará o zákaznickou zkušenost a o to, aby vše fungovalo perfektně,“ uvedl Jan Moravčík, Co-owner & Managing Director Gentleman Store.
Na týmovou práci navázal také manažer prodejny Ivan Slipets. „To, co nás odlišuje, je přístup lidí. K práci nepřistupujeme jen jako k zaměstnání – produkty, které prodáváme, sami nosíme a používáme. Díky tomu dokážeme zákazníkům poradit autenticky a přirozeně,“ popsal.
Ocenění v soutěži Visa Czech Top Shop vnímá Gentleman Store jako potvrzení dlouhodobé práce.
„Je to vyvrcholení dvanáctiletého úsilí. Rozhodně nejde o úspěch přes noc, ale o výsledek dlouhodobé práce celého týmu. Budeme dělat maximum pro to, abychom i nadále nabízeli špičkový servis a přinášeli značky, které mají silný příběh a skutečnou hodnotu,“ uzavřel Moravčík.
Díky vítězství v březnovém kole postupuje Gentleman Store do finále soutěže Visa Czech Top Shop 2026, ve kterém utká dvanáct nejlepších prodejen z celé České republiky.
Březnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo inspirativní trojici prodejen. Inspektoři ocenili především originalitu řešení, důraz na detail a schopnost vytvořit autentický zákaznický zážitek. Nejlépe si vedla pražská prodejna Gentleman Store, následovaná květinářstvím Les and Flowers a kosmetickým butikem Beloved.
