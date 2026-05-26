newstream.cz

Nejen oblečení, ale zážitek. Gentleman Store postupuje do finále retailové soutěže

Newstream & Partner
Newstream & Partner

Pánská móda, značky s příběhem a důraz na osobní přístup. Gentleman Store zvítězil v březnovém kole soutěže Visa Czech Top Shop a zařadil se mezi dvanáct finalistů letošního ročníku.

Vítězem březnového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal Gentleman Store v pražském Karlíně. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže i partnerů projektu, progratulovat přišla Kateřina Pauzarová ze společnosti Visa, Markéta Němcová, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, a samozřejmě nechyběli ani zástupci oceněné prodejny v čele s Janem Moravčíkem a Ivanem Slipetsem z Gentleman Store.

Karlínská prodejna Gentleman Store sídlí v historickém domě z roku 1848 a dlouhodobě staví na kombinaci prémiového sortimentu, osobního přístupu a důrazu na zákaznický servis. Sortiment tvoří pečlivě vybrané módní a lifestyle značky, které často nejsou na českém trhu běžně dostupné. Charakteristická je také atmosféra prodejny a vysoká odbornost personálu.

Porotu přesvědčil hlavně servis

Právě zákaznický servis a práce týmu byly jedním z důvodů, proč si prodejna odnesla prvenství v březnovém kole soutěže. „Velmi oceňujeme přístup personálu, který je odborný, přirozený a zákazníkům se skutečně věnuje. I díky tomu se sem lidé rádi vracejí,“ uvedla Kateřina Pauzarová, Senior Account Manager společnosti Visa.

Podle Markéty Němcové, Managing Partner soutěže Visa Czech Top Shop, zaujala prodejna porotu především svou autenticitou a konzistentním zákaznickým zážitkem. „Gentleman Store dlouhodobě dokazuje, že kvalitní retail není jen o produktu, ale především o práci s atmosférou, službou a důvěrou zákazníka. I díky tomu si prodejna zajistila postup do finálové dvanáctky soutěže Visa Czech Top Shop 2026,“ doplnila.

Za úspěchem stojí tým

Velkou roli v úspěchu sehrál samotný tým prodejny. „Máme obrovskou radost, že jsme získali toto ocenění a zařadili se mezi top české prodejny. Už dvanáct let se snažíme přinášet značky s unikátním příběhem, které zákazníci jinde nenajdou. Klíčovou roli v tom ale hraje náš tým v Karlíně, který se stará o zákaznickou zkušenost a o to, aby vše fungovalo perfektně,“ uvedl Jan Moravčík, Co-owner & Managing Director Gentleman Store.

Na týmovou práci navázal také manažer prodejny Ivan Slipets. „To, co nás odlišuje, je přístup lidí. K práci nepřistupujeme jen jako k zaměstnání – produkty, které prodáváme, sami nosíme a používáme. Díky tomu dokážeme zákazníkům poradit autenticky a přirozeně,“ popsal.

Ocenění v soutěži Visa Czech Top Shop vnímá Gentleman Store jako potvrzení dlouhodobé práce.

„Je to vyvrcholení dvanáctiletého úsilí. Rozhodně nejde o úspěch přes noc, ale o výsledek dlouhodobé práce celého týmu. Budeme dělat maximum pro to, abychom i nadále nabízeli špičkový servis a přinášeli značky, které mají silný příběh a skutečnou hodnotu,“ uzavřel Moravčík.

Díky vítězství v březnovém kole postupuje Gentleman Store do finále soutěže Visa Czech Top Shop 2026, ve kterém utká dvanáct nejlepších prodejen z celé České republiky.

Březnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo inspirativní trojici prodejen. Inspektoři ocenili především originalitu řešení, důraz na detail a schopnost vytvořit autentický zákaznický zážitek. Nejlépe si vedla pražská prodejna Gentleman Store, následovaná květinářstvím Les and Flowers a kosmetickým butikem Beloved.

Lukáš Kovanda: KFC se pokouší o „restart natvrdo“. Hraje vabank

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko dnes na trhu rychlého občerstvení zažívá situaci, kterou tuzemský maloobchod nepamatuje. Nadnárodní řetězec KFC se rozhodl k radikálnímu kroku: s ranní otevírací dobou nechal zamčené dveře všech svých 140 poboček po celé České republice. Provoz se plošně zastavil. Zaměstnanci místo smažení kuřat fasují školicí manuály a programátoři narychlo nahazují nový digitální systém pro kontrolu bezpečnosti potravin.

Ačkoli se síť restaurací po jedenácté hodině dopolední opět rozběhne, ekonomická bilance a symbolika tohoto „řízeného restartu“ budou mít na český gastrobyznys dlouhodobý dopad. Otázka, kterou si dnes klade nejeden investor i konkurent, zní jasně: Na kolik korun tato dopolední čistka provozovatele vyjde a může takto riskantní marketingový vabank vůbec smazat omyly minulosti?

Krize, která už nešla přehlížet

Abychom pochopili ekonomickou logiku tohoto kroku, musíme si nejprve nalít čistého vína, nebo v tomto případě spíše čistého oleje. Úterní ranní výpadek tržeb nebyl bleskem z čistého nebe, ale logickým vyvrcholením hluboké strukturální krize.

Provozovatel českého KFC, holding AmRest, totiž už od podzimu loňského roku čelí bezprecedentnímu tlaku. Poté, co investigativní novináři a následně Státní zemědělská a potravinářská inspekce rozkryli systémové podvody s přelepováním dat spotřeby masa a tristní hygienické podmínky na řadě poboček, utrpěla loajalita českých spotřebitelů těžký zásah.

V prvním čtvrtletí roku 2026 se tak AmRest probudil do kruté reality v podobě meziročního propadu tržeb o desítky procent. Pro firmu, která v Česku ročně generuje obraty přesahující šest miliard korun, to znamená jediné – finanční krvácení v řádu stovek milionů korun na ušlém zisku.

Dopoledne za miliony

Když se podíváme na samotný dnešní den skrze čistou účetní matematiku, přímé náklady na několikahodinové uzavření jsou sice vysoké, ale pro korporaci takové velikosti nikoli likvidační. Dopolední hodiny před jedenáctou sice tvoří z hlediska denních prodejů slabší segment – lidé v této době kupují primárně snídaňová menu a ranní kávu –, přesto okamžitý výpadek tržeb u 140 vytížených restaurací dosahuje částky tři až pět milionů korun.

K tomu je však nutné připočítat běžící fixní náklady. Nájemné v prémiových obchodních centrech či na exponovaných dopravních uzlech se kvůli internímu školení nezastaví. Tisíce zaměstnanců navíc musely být fyzicky v práci a odpracovat přes 34 tisíc hodin doplňujících recertifikací. Tyto hodiny jim zaměstnavatel samozřejmě musí zaplatit, přestože v daný moment nevygenerovali ani korunu tržby.

Připočteme-li k tomu investice do samotného technologického řešení – tedy zavedení automatizovaného tisku datových štítků a softwaru pro dálkovou kontrolu manažery –, dostáváme se k jednorázové účtence za dnešní dopoledne ve výši zhruba pět až deset milionů korun.

Jan Tuna: Kauza KFC? Nebojím se, žádný soud jsem nikdy neprohrál

Newstream TV

Třicet dva let se Jan Tuna, publicista a influencer, věnuje rozkrývání kauz, které se týkají mnoha lidí. Naposledy veřejné mínění nadzvedla kauza KFC, kdy franšízový řetězec zpracovával prošlé maso. Jan Tuna má řadu nepřátel, ale jak řekl moderátorce Evě Čerešňákové v pořadu Eva Talks, většinou mají problém protistrany.

Skutečný účet je reputační

Skutečné náklady dnešní akce však neleží v pokladnách, ale v oblasti reputačního kapitálu. Z pohledu krizového managementu udělalo KFC krok, který lze označit za „přiznání ztráty s cílem stabilizace“, lidověji „restart natvrdo“.

Pokud by firma pokračovala v dosavadním módu defenzivního mlčení a dílčích omluv, spotřebitelská skepse by dál hlodala tržní podíl značky. Tím, že management teatrálně zastavil stroje, vyslal trhu srozumitelný a drahý signál: „Víme, že jsme chybovali, a investujeme miliony do nápravy.“

Tento psychologický efekt je sice extrémně riskantní, neboť části veřejnosti může připomenout, jak hluboký problém v kuchyních vlastně byl, ale z dlouhodobého hlediska je to jediná cesta, jak zastavit permanentní odliv zákazníků. Reputační škoda dneškem nevznikla, dneškem se – potenciálně – začala odepisovat.

McDonald’s mlčí a inkasuje

Gastrobyznys je však trh s nulovým součtem – co jeden ztratí, druhý okamžitě inkasuje. Z této situace dlouhodobě nejvíce profituje úhlavní rival, společnost McDonald’s. Zatímco KFC počítalo ztráty z uzavřených poboček, u drive-thru oken s logem zlatého oblouku se tvořily fronty.

McDonald’s navíc prokázal obdivuhodnou marketingovou disciplínu. Namísto agresivního kopání do oslabeného soupeře zvolil strategii absolutního mlčení, čímž se v očích spotřebitelů pasoval do role stabilního, bezproblémového a prémiového přístavu. Každé procento tržního podílu, které AmRest v uplynulých měsících ztratil, z velké části přiteklo právě do pokladen McDonald’s.

Popeyes dostal dar z nebes

Zároveň nelze opomenout dravého nováčka na českém trhu, řetězec Popeyes. Ten do Česka vstoupil s ambicí konkurovat KFC v jeho nejsilnější disciplíně – smaženém kuřecím mase. Pro Popeyes představuje nynější krize lídra trhu doslova dar z nebes.

Svou komunikaci může bez ostychu stavět na parametru stoprocentní čerstvosti a nekompromisní kvality, čímž systematicky odčerpává mladší, socioekonomicky silnější zákaznickou základnu, pro kterou jsou hygienické standardy prioritou číslo jedna.

Zapomínat nesmíme ani na vnitřní kanibalizaci v rámci samotného holdingu AmRest. Ten sice v ČR provozuje i síť Burger King, která funguje na zcela jiných dodavatelských řetězcích hovězího masa a krize se jí nedotkla, finanční a personální vyčerpání mateřské společnosti však logicky brzdí rozvojový potenciál všech jejích značek na našem území.

Risk, který může dávat smysl

Sečteno a podtrženo, úterní uzavření poboček KFC bylo drsnou, ale racionální ekonomickou kalkulací. Holding AmRest vsadil vše na jednu kartu. Krátkodobá finanční oběť v hodnotě několika milionů korun má za cíl zachránit miliardové hodnoty v horizontu příštích let.

Zda český spotřebitel, známý svou citlivostí na cenu, ale v poslední době stále více i na kvalitu a etiku podnikání, vezme KFC po „restartu“ na milost, ukážou až finanční výsledky za druhý kvartál letošního roku. Jisté je jedno: éra, kdy si fastfoodové řetězce mohly dovolit řešit hygienické prohřešky pouhou výměnou manažera pobočky, v České republice definitivně skončila. Bezpečnost potravin se stala klíčovým ekonomickým ukazatelem.

Lukáš Kovanda: Vládní fiasko. Benzin atakuje rekordní ceny i přes snížení daní

Lukáš Kovanda

Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře

Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Nastala nám poměrně nečekaná situace. Premiér Babiš začal vyjadřovat jakési názory k fungování České národní banky. Chtěl by nižší sazby. A to v době nejasné geopolitické situace a rozhazovačné politiky vlády. Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB?

Babiš by měl lídrům ČNB líbat ruce za fakt, že drží inflaci na uzdě. Místo toho přijde „názor“. Výtka premiéra vůči ČNB přichází v okamžiku, kdy národní banka funguje pod vedením Aleše Michla téměř vzorově. Zkrotila inflaci, která byla v roce 2022 neuvěřitelných 15,1 procenta. Vydělané peníze před pár lety lidem doslova hořely v peněžence. Michl to zarazil. A základní úrokovou sazbu, která kvůli krocení inflace vyskočila na sedm procent, zkorigoval na 3,5 procenta.

Michl: Klidně zdrtím ekonomiku za cenu nízké inflace

Guvernér ČNB nedávno v jistém rozhovoru uvedl, „…klidně zdrtím ekonomiku, mně to vůbec nebude vadit. Uděláme všechno pro to, aby inflace byla nízká.“ Tento výrok ve vládě evidentně silně rezonoval. Tak Michl nám chce ničit ekonomiku? Ministryně financí Alena Schillerová zareagovala slovy, že vysoké úrokové sazby nejsou dobré pro ekonomiku.

Asi Schillerová někde na chodbě vládních paláců narazila na Andreje Babiše, a tento těkavý mikromanažer pojal nutkání něco říct. Jinak si celou situaci nelze vysvětlit. Babiš prohlásil, zcela bez rozmyslu, že by ČNB měla sazby snížit. „Vyzývám guvernéra ČNB, aby snížil sazby. Nevidím důvod, proč občané a firmy v České republice platí o jedno procento vyšší základní sazbu než v eurozóně," řekl Babiš.

Důvod držet sazby výš existuje

Tak ano, důvod držet sazby výše tu je. Babiš možná přehlédl, že na Blízkém východě je válka a že ceny paliv se silně propisují do inflace. Ta v dubnu vyskočila na 2,5 procenta. Premiér si nevšimnul? A ještě nad to. Vláda si pomocí své většiny ve Sněmovně uvolnila ruce k většímu utrácení na dluh. Rozdává peníze, vytváří další proinflační tlak. Michl skutečně musí být na pozoru. Na trhu se hovoří spíše o budoucím zvyšování sazeb, než snižování. Spadl Babiš z Marsu?

Co premiér svým výrokem sleduje? Chce podpořit ekonomiku? Ta kupodivu celkem šlape. Růst o dvě procenta sice není nijak raketový, ale odpovídá výkonům českých pracovníků, vývoji technologií. Ve srovnání s Německem se nemáme za co stydět. Platy a mzdy rostou o sedm procent, což tedy výkonům ekonomiky neodpovídá, další proinflační tlak, ale nedá se nic dělat, lidé si víc peněz žádají.

Babiš měnovou politiku ČNB kritizuje v souvislosti s cenami hypoték. Jsou prý drahé, on v předvolební kampani sliboval dostupné bydlení. Další fejk. Úroky hypoték se sice nyní pohybují kolem pěti procent, Čechům to však nijak nevadí. Zvykli si. Cena bydlení roste rychleji, hypotéka dává smysl. Není potřeba do tohoto trhu nějak zasahovat, ani z pozice vlády, ani z pozice ČNB. Od začátku roku banky poskytly na bydlení půjčky ve výši 141 miliard korun, o 48 miliard více než před rokem. K tomu není co dodat, není třeba žádných zásahů, snižování úrokových sazeb.

Možná jsme svědky mnohem důležitějšího okamžiku. Česká národní banka je deklarovaně nezávislá na výkonné moci. Řídí měnovou politiku. Chce Babiš tento postulát zbořit? Chce začít diktovat národní bance, co má dělat? Buď jsme svědky jednoho neuváženého prohlášení premiéra. Kolik jich už bylo? Nebo naopak možná stojíme před klíčovým okamžikem, kdy národní banka bojuje o svoji nezávislost.

Guvernér ČNB Aleš Michl v minulosti působil jako poradce Andreje Babiše. Má snad Babiš představu, že proto mu může diktovat? Michl si bude muset zachovat svou integritu, a dál řídit měnovou politiku ku prospěchu státu. A oslyšet Babišovy halucinace.

Michal Nosek: Reforma duševního zdraví začíná otázkou, proč zrovna Dita Protopopová?

Michal Nosek

