Gentleman Store, Les and Flowers a Beloved bodovaly. Tohle jsou nejlepší prodejny března
Březnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo inspirativní trojici prodejen. Inspektoři ocenili především originalitu řešení, důraz na detail a schopnost vytvořit autentický zákaznický zážitek. Nejlépe si vedla pražská prodejna Gentleman Store, následovaná květinářstvím Les and Flowers a kosmetickým butikem Beloved.
Promyšlený prostor s důrazem na detail a příběh značky
První místo získal Gentleman Store na Karlínském náměstí, který zaujme už na první pohled výrazným brandingem a výlohami. Interiér staví na originálním designu s kovovým nábytkem na míru a důmyslnými prvky pro vystavení zboží, jako jsou například závěsné systémy s lanky a kladkami. Atmosféru prostoru dotváří historický sklep s odkrytým zdivem, který podtrhuje autenticitu prodejny. Sortiment je prezentován přehledně a s důrazem na detail, včetně doplňků a tematických prvků. Důležitou roli hraje i personál – dokáže poradit nejen s výběrem, ale i s tím, jak jednotlivé kousky správně nosit a kombinovat.
Květinářství jako smyslový zážitek
Druhé místo obsadilo květinářství Les and Flowers. Malý prostor působí díky použití přírodních materiálů, dřeva a zeleně velmi útulně a evokuje atmosféru přírody. Květiny jsou aranžovány ve skleněných nádobách s jasně označenými cenami, což usnadňuje orientaci a zároveň podporuje celkový estetický dojem. Celý interiér doplňuje příjemná vůně a čisté, harmonické uspořádání. Personál působí profesionálně a ochotně, přičemž zákazníkům dokáže kvalifikovaně poradit s výběrem i péčí o květiny.
Minimalistický prostor s důrazem na estetiku
Třetí místo obsadila prodejna Beloved na pražských Vinohradech, která ukazuje, že i menší prostor může působit výrazně. Interiér je postavený na minimalismu, čistotě a pečlivě zvolených detailech – od nasvícení přes prezentaci produktů až po vizuální prvky, které prostor jemně oživují. Sortiment je přehledně uspořádaný a dobře čitelný, což zákazníkům usnadňuje orientaci. Příjemnou atmosféru doplňuje vstřícný personál, který je zákazníkům k dispozici a ochotně pomůže s výběrem.
Vítěz březnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, mezi kterými se příští rok rozhodne o absolutním vítězi ve velkém finále Visa Czech Top Shop 2026.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.