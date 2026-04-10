newstream.cz Money Gentleman Store, Les and Flowers a Beloved bodovaly. Tohle jsou nejlepší prodejny března

Gentleman Store, Les and Flowers a Beloved bodovaly. Tohle jsou nejlepší prodejny března

Gentleman Store, Les and Flowers a Beloved bodovaly. Tohle jsou nejlepší prodejny března
Boys play nice, užito se svolením
Newstream & Partner
Newstream & Partner

Březnové kolo soutěže Visa Czech Top Shop 2026 přineslo inspirativní trojici prodejen. Inspektoři ocenili především originalitu řešení, důraz na detail a schopnost vytvořit autentický zákaznický zážitek. Nejlépe si vedla pražská prodejna Gentleman Store, následovaná květinářstvím Les and Flowers a kosmetickým butikem Beloved.

Promyšlený prostor s důrazem na detail a příběh značky

První místo získal Gentleman Store na Karlínském náměstí, který zaujme už na první pohled výrazným brandingem a výlohami. Interiér staví na originálním designu s kovovým nábytkem na míru a důmyslnými prvky pro vystavení zboží, jako jsou například závěsné systémy s lanky a kladkami. Atmosféru prostoru dotváří historický sklep s odkrytým zdivem, který podtrhuje autenticitu prodejny. Sortiment je prezentován přehledně a s důrazem na detail, včetně doplňků a tematických prvků. Důležitou roli hraje i personál – dokáže poradit nejen s výběrem, ale i s tím, jak jednotlivé kousky správně nosit a kombinovat.

Květinářství jako smyslový zážitek

Druhé místo obsadilo květinářství Les and Flowers. Malý prostor působí díky použití přírodních materiálů, dřeva a zeleně velmi útulně a evokuje atmosféru přírody. Květiny jsou aranžovány ve skleněných nádobách s jasně označenými cenami, což usnadňuje orientaci a zároveň podporuje celkový estetický dojem. Celý interiér doplňuje příjemná vůně a čisté, harmonické uspořádání. Personál působí profesionálně a ochotně, přičemž zákazníkům dokáže kvalifikovaně poradit s výběrem i péčí o květiny.

Minimalistický prostor s důrazem na estetiku

Třetí místo obsadila prodejna Beloved na pražských Vinohradech, která ukazuje, že i menší prostor může působit výrazně. Interiér je postavený na minimalismu, čistotě a pečlivě zvolených detailech – od nasvícení přes prezentaci produktů až po vizuální prvky, které prostor jemně oživují. Sortiment je přehledně uspořádaný a dobře čitelný, což zákazníkům usnadňuje orientaci. Příjemnou atmosféru doplňuje vstřícný personál, který je zákazníkům k dispozici a ochotně pomůže s výběrem.

Vítěz březnového kola se přidává k dalším letošním finalistům, mezi kterými se příští rok rozhodne o absolutním vítězi ve velkém finále Visa Czech Top Shop 2026.

Visa Czech Top Shop, užito se svolením

Nejde jen o boty. Prodejna Be Lenka definuje retail nové generace

Prvním letošním vítězem soutěže Visa Czech Top Shop se stala prodejna Be Lenka v pražském obchodním centru Arkády Pankrác, která zvítězila v lednovém kole. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, partnerů i samotné značky.

Visa Czech Top Shop

Visa ocenila nejlepší kamenné prodejny. Uspěly Bjut by Dr. Max i Potten & Pannen

Společnost Visa vyhlásila výsledky letošního ročníku soutěže Visa Czech Top Shop, která oceňuje nejlepší kamenné prodejny v Česku. Hlavní cenu za rok 2025 získal obchod Bjut by Dr. Max v pražském obchodním centru Westfield Chodov. Porotu zaujal především propojením prodeje kosmetiky s odbornými službami a důrazem na zákaznický servis.

Z showroomu vytvořili kulturní hub. Brněnská pobočka operátora bodovala v soutěži top prodejen

Prosincové kolo soutěže Visa Czech Top Shop uzavřelo loňský ročník a zároveň doplnilo finálovou dvanáctku o posledního měsíčního vítěze. Inspektoři tentokrát ocenili prodejny, které posouvají tradiční pojetí retailu dál – směrem k zážitku, komunitě a smysluplnému využití prostoru. Vítězné trio reprezentuje inovativní brand experience centrum, specializovaný rodinný obchod a lokální prodejna s jasně vyhraněným zaměřením.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Karel Pučelík: Opravdu máme dělat, co Trumpovi na očích uvidíme?

Karel Pučelík
Karel Pučelík

I když je „teflonový“ šéf NATO Mark Rutte teflonový jako obvykle, je aliance v krizi. Je do značné míry vydána na milost americkému prezidentu Donaldu Trumpovi. Otázka tedy zní, zda se má Evropa podvolit jeho novému stylu nebo si od něj udržovat odstup? Cena za udržení přízně USA však může být dosti vysoká – klidně i od vazalství po účast na válečných zločinech.

Evropská bezpečnostní politika se nejspíš nachází na největším rozcestí za poslední desítky let. Zdá se, že odchod Spojených států z NATO je reálnou možností. Transatlantická spolupráce přitom evropským státům v podstatě zajišťovala mír a stabilitu po mnoho dekád.

Americký prezident Donald Trump zpochybňoval funkci NATO ještě před opětovným zvolením do Bílého domu. Postoj Evropy v roztržce kolem Grónska a nyní její rezervovaný přístup k americko-izraelskému konfliktu v Íránu pak Trumpa ještě více rozhodil. Mezi Evropou a USA je dnes zřetelná propast.

Reakce jsou různé. Jedni si trvají na svém, totiž že evropský přístup je správný, další by raději USA více nedráždili. I u nás se objevují hlasy tohoto druhého proudu. Například někdejší český velvyslanec při NATO Jakub Landovský ve včerejším rozhovoru pro Český rozhlas uvedl, že „bychom si měli uvědomit všichni, že my potřebujeme Spojené státy daleko více, než Spojené státy potřebují nás“. Akademik a diplomat také nechápe kritiku, že konflikt není „naší“ válkou, jak tvrdí například i britský premiér Keir Starmer.

Co je možná ještě zajímavější, Landovský rovněž rozumí tomu, že Američané své plány před invazí s evropskými spojenci nekonzultovali předem, protože Evropa je prý „děravá jako cedník“ a informace by se rychle dostaly do Moskvy.

Co vlastně USA garantují?

NATO je skutečně v krizi, s tím nelze nesouhlasit. Volba je z našeho pohledu však možná hlubší, než se může zdát a než si uvědomujeme. A to mezi diplomacii založené na právu a opravdové kolektivní bezpečnosti nebo pouhém vazalství a spojenectvím, které tak navenek jen vypadá, ale ve skutečnosti jen plníte rozkazy.

Působí to tak, že pokud si chceme udržet přízeň Donalda Trumpa, nestačí jen navyšovat obranné rozpočty, ale musíme sdílet jeho pohled na svět a jeho způsoby. Musíme si zvyknout, že britský premiér se bude dozvídat o něčem, co klidně může být začátkem třetí světové války, ex post nebo klidně z médií. USA to naplánují a následně Britům jen vzkážou, ať nastartují stíhačky a připraví své vojáky, že budou umírat v konfliktech, o kterých do včerejška ani nevěděli.

Otázka je to hluboce etická. Měli bychom být Američanům k dispozici pro cokoliv? Pokud se Trump bude chystat spáchat válečný zločin, a nikdo nemůže tuto eventualitu vyloučit, máme se stát komplici? Výměnou za to, že NATO bude jakž takž fungovat?

Nesmíme zapomínat na to, že mír v Evropě nezajišťovali jen Američané, ale i řád, který alespoň v základních konturách respektoval pravidla civilizovaného světa. Donald Trump je garantem amerických zbraní, mezinárodního řádu nikoliv.

Navíc se nezdá, že by USA byly tak silným hráčem, jak se Trump snaží působit na Truth Social. Prezident se sice vyjadřuje, jako kdyby byl César, ale ani rozbombardovaný Írán si z toho moc nedělá a nadále tlačí své požadavky. USA přišly o dobrou porci své vážnosti, přičemž jsou schopni své zájmy protlačit v zemích jako Venezuela, ale evidentně ne v Rusku, Číně nebo Íránu.

Pohodlní Evropané

A ještě poznámka na závěr. Je zajímavé, že se postupu USA zastávají lidé, kteří se v bezpečnostní nebo zahraniční politice pohybují už řadu let. To, že jsme vydáni na milost USA není nějaký přirozený zákon, ale důsledek bezzubé politiky nynějších a předchozích lídrů. Ti si museli všímat, že neustále pokukují po Washingtonu a nic s tím nedělali. Stálo by to hodně úsilí a peněz. Proč je vynakládat, když se s americkým prezidentem dalo více méně slušně domluvit?

Proto nyní nemáme evropskou armádu a společnou bezpečnostní politiku. Proto je Evropa gumový tygr. Je největší čas tuto skutečnost přestat vytěsňovat.

Éra levných letenek končí. Proč si za dovolenou drasticky připlatíme?

Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Češi, kteří si zvykli na to, že víkendový výlet do Londýna nebo Říma vyjde levněji než lístek na vlak z Prahy do Ostravy, zažívají střet s realitou. Dovolená „za pár stovek“ je pryč. Geopolitické otřesy na Blízkém východě tvrdě dopadly na jednu z klíčových tepen dnešní mobility – na trh s leteckým palivem.

Právě letecké palivo v severozápadní Evropě zdražilo skokově nejvíce ze všech sledovaných paliv (viz graf). Zatímco benzin, lodní palivo nebo nafta také rostou, právě letecké palivo se trhu doslova utrhlo ze řetězu.

Zatímco světová média se soustředí na ceny ropy Brent, které sice rostou, ale zatím nepřekonaly absolutní historické milníky, skutečné drama se odehrává v zákulisí na trhu s leteckým palivem. Cena leteckého paliva v Evropě totiž přesáhla 1 700 dolarů za tunu.

Data Mezinárodní asociace leteckých dopravců (IATA) ukazují (viz tabulka), že globální průměrná cena vyletěla na 209 dolarů za barel. To představuje meziroční nárůst o markantních 132 procent. V Asii je situace ještě napjatější – tam si dopravci meziročně připlácejí dokonce o 163 procent více.

Tento šok je přímým důsledkem uzavření Hormuzského průlivu. Tudy za normálních okolností proudí pětina světové ropy a až polovina evropského dovozu leteckého paliva.

Evropský trh je podle lidí z oboru v dubnu zatím poměrně dobře zásobený díky existujícím zásobám a dříve nasmlouvaným dodávkám. To jí kupuje čas, ale ne jistotu. Právě květen a červen mohou ukázat, jak vážně byl evropský trh zasažen. Donald Trump sice nyní vyhlásil křehké dvoutýdenní příměří a na chvíli tak srazil bezprostřední paniku na trzích, jenže tím problém jen odsunul, nikoli vyřešil. Írán navíc dál trvá na vybírání mýta v Hormuzském průlivu, takže nejistota v dodávkách zůstává vysoká.

Letní dovolená se citelně prodraží

Nejde o žádná abstraktní čísla z burz, ale o hrozbu pro rozpočty českých rodin. Reálně hrozí, že letošní dovolená se kvůli drahému palivu a rušení spojů citelně prodraží a zkomplikuje. Skandinávské aerolinky SAS oznámily, že v dubnu zruší nejméně tisíc letů. Ryanair zatím masové rušení letů neavizuje, počítá však s růstem cen letenek v důsledku dražšího paliva.

Letecké společnosti jsou v kleštích. Palivo tvoří až 40 procent jejich provozních nákladů, a i když se velké firmy proti růstu cen částečně zajišťují, obří skok v cenách leteckého paliva neumožňuje nic jiného než přenést náklady na cestující. Ryanair již avizoval citelné zdražování po Velikonocích a IATA varuje, že plošný růst cen letenek může přesáhnout 9 procent. Tuzemský Smartwings už na situaci reagoval zavedením palivových příplatků v řádu stovek korun.

Pro cestující z toho plyne jednoduché pravidlo: bezpečnější volbou budou krátké a přímé lety. Právě ty jsou z hlediska provozu i zásobování méně rizikové než dálkové a složitě navazující spoje.

Trumpovo křehké čtrnáctidenní příměří s Íránem sice přineslo trhům mírný oddech a cenu ropy o něco srazilo, ale dokud Teherán trvá na vybírání mýta v Hormuzském průlivu, napětí nezmizí.

Pro českého turistu to znamená jediné – doba hojnosti a levného létání je u konce. Letenky se stávají luxusnějším zbožím a letošní dovolená u moře nás bude bolet víc, než jsme si ještě před pár měsíci dokázali připustit.

Aerolinky ze Zálivu testují, co všechno cestující snesou

