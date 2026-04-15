Komárek posílil v jachtařském byznysu, na plán ale nedosáhl
Komárkova skupina posiluje v byznysu luxusních jachet. Na ambiciózní cíl ale tentokrát nedosáhla. V italském výrobci luxusních jachet Ferretti navýšila podíl na více než 23 procent. Na cílových téměř 30 procent nedosáhla.
Společnost KKCG Maritime z investiční skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka si zajistila zvýšení podílu v italském výrobci luxusních jachet Ferretti zhruba na 23,25 procenta z dosavadních 14,5 procenta. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Nedosáhla však cílových 29,9 procenta, které si původně stanovila. Za zvýšení podílu zaplatí zhruba 115,5 milionu eur (téměř tři miliardy Kč).
Akcionáři prodali méně, než firma chtěla
Společnost KKCG Maritime v nabídce ohlášené v lednu usilovala o nákup až zhruba 52,1 milionu akcií firmy Ferretti. Nabídka vypršela v pondělí a podle tiskové zprávy se akcionáři společnosti Ferretti rozhodli firmě KKCG Maritime prodat zhruba 29,6 milionu akcií, což odpovídá podílu přibližně 8,75 procenta.
America’s Cup je nejstarší sportovní trofej na světě, taková Formule 1 pro jachtaře. USA tuto trofej držely neuvěřitelných 132 let v kuse. Hrozilo, že v příštím ročníku vůbec poprvé v historii nebude žádný americký tým. Americkou účast zachránil Karel Komárek.
Karel Komárek zachránil americkou účast v nejprestižnějším jachtařském závodě
Nabídka původně činila 3,5 eura za akcii, KKCG Maritime ji ale v březnu zvýšila na 3,9 eura za akcii.
Podíl dál růst nemá
KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí skupiny KKCG a akcionářem Ferretti je od vstupu společnosti na burzu Euronext v Miláně v roce 2023. Podíl už firma podle svých vyjádření nechce zvyšovat nad 30 procent.
Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.
Ferretti roste i díky luxusní klientele
Ferretti je největším výrobcem luxusních jachet na světě. Vlastní značky Pershing, Riva či CRN a lodě vyrábí v šesti loděnicích v Itálii.
Obrat firmy bez zahrnutí divize velkých jachet CRN loni stoupl o 57 procent na 363 milionů eur. Evropa, Blízký východ a Afrika se na obratu podílely dvěma třetinami, zhruba čtvrtinou americký kontinent a 18 procenty oblast Asie a Tichomoří.
