Komárek posílil v jachtařském byznysu, na plán ale nedosáhl

Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem

Allwyn, užito se svolením
ČTK

Komárkova skupina posiluje v byznysu luxusních jachet. Na ambiciózní cíl ale tentokrát nedosáhla. V italském výrobci luxusních jachet Ferretti navýšila podíl na více než 23 procent. Na cílových téměř 30 procent nedosáhla.

Společnost KKCG Maritime z investiční skupiny KKCG českého miliardáře Karla Komárka si zajistila zvýšení podílu v italském výrobci luxusních jachet Ferretti zhruba na 23,25 procenta z dosavadních 14,5 procenta. Firma to uvedla v tiskové zprávě. Nedosáhla však cílových 29,9 procenta, které si původně stanovila. Za zvýšení podílu zaplatí zhruba 115,5 milionu eur (téměř tři miliardy Kč).

Akcionáři prodali méně, než firma chtěla

Společnost KKCG Maritime v nabídce ohlášené v lednu usilovala o nákup až zhruba 52,1 milionu akcií firmy Ferretti. Nabídka vypršela v pondělí a podle tiskové zprávy se akcionáři společnosti Ferretti rozhodli firmě KKCG Maritime prodat zhruba 29,6 milionu akcií, což odpovídá podílu přibližně 8,75 procenta.

Karel Komárek zachránil americkou účast v nejprestižnějším jachtařském závodě

Leaders

America’s Cup je nejstarší sportovní trofej na světě, taková Formule 1 pro jachtaře. USA tuto trofej držely neuvěřitelných 132 let v kuse. Hrozilo, že v příštím ročníku vůbec poprvé v historii nebude žádný americký tým. Americkou účast zachránil Karel Komárek.

Nabídka původně činila 3,5 eura za akcii, KKCG Maritime ji ale v březnu zvýšila na 3,9 eura za akcii.

Podíl dál růst nemá

KKCG Maritime je plně vlastněnou součástí skupiny KKCG a akcionářem Ferretti je od vstupu společnosti na burzu Euronext v Miláně v roce 2023. Podíl už firma podle svých vyjádření nechce zvyšovat nad 30 procent.

Skupina KKCG působí v oblasti zábavy, energetiky, technologií, nemovitostí a dalších odvětví. Zaměstnává přes 16 tisíc lidí ve více než 40 zemích a ve správě má aktiva v hodnotě přes 10,5 miliardy eur.

Ferretti roste i díky luxusní klientele

Ferretti je největším výrobcem luxusních jachet na světě. Vlastní značky Pershing, Riva či CRN a lodě vyrábí v šesti loděnicích v Itálii.

Obrat firmy bez zahrnutí divize velkých jachet CRN loni stoupl o 57 procent na 363 milionů eur. Evropa, Blízký východ a Afrika se na obratu podílely dvěma třetinami, zhruba čtvrtinou americký kontinent a 18 procenty oblast Asie a Tichomoří.

Nejde to. Jan Čermák posílá TV Barrandov po dvou letech do konkurzu

Stávající majitel skupiny Barrandov Jan Čermák
Příběh TV Barrandov má další dějství. Původní zachránce Jan Čermák posílá předluženou společnost BTS po dvou letech snah do konkurzu. „Stálo mě to desítky milionů korun, ale propad reklamního trhu je příliš velký,“ uvedl Čermák k situaci.

Společnost Barrandov televizní studio (BTS), která provozuje Televizi Barrandov, zamíří v tomto týdnu do konkurzu. Nepodařilo se jí uskutečnit reorganizaci, kterou jí soud povolil v létě 2024. Důvodem je propad reklamního trhu i růst cen energií, řekl vlastník televize Jan Čermák.

BTS měla před zahájením reorganizace dluhy v objemu zhruba jedné miliardy korun, které měly být řešeny právě reorganizací.

Skupina S-24, která se podílela na financování televize, uvedla, že program TV Barrandov by měl zůstat zachován alespoň na jednom celoplošném kanálu. S-24 již dříve získala licenci pro celoplošné vysílání hlavního kanálu v samostatném licenčním řízení. Televize Barrandov podle skupiny jako projekt nekončí, mění se ale její provozní a servisní zajištění. Podle Čermáka kanál bude fungovat ve zkušebním režimu, který následně ekonomicky vyhodnotí.

„Udělali jsme pro záchranu televize maximum a mne samotného ten pokus stál desítky milionů korun. Výsledek mne mrzí kvůli zaměstnancům, kteří se opravdu snažili, i kvůli divákům,“ uvedl Čermák.

Vyrovnané hospodaření nestačilo

O tom, že cesta reorganizace není ekonomicky reálná, rozhodl podle něj letošní propad reklamního trhu, kdy při stejném podílu na sledovanosti přitékala třetina peněz, dále růst cen energií a pohledávky ve výši 30 milionů korun uplatněné finančním úřadem za vratky DPH z doby před prohlášením insolvence.

„Přestože jsme loni vyrovnali hospodaření, teď už není cesta, jak celou televizi udržet v chodu a dotáhnout reorganizaci. Konkurz je tedy nyní jediné možné řešení,“ dodal Čermák.

Čermák televizi získal před dvěma roky od Jaromíra Soukupa. Z původního Soukupova impéria nicméně zanikne pouze Barrandov televizní studio. Vydavatelství Empresa Media, které vydává například Týden, Sedmičku nebo Instinkt, se ukázalo jako životaschopné a zůstane v provozu i nadále.

Projekt se zčásti financoval i z dluhopisů vydaných společností S-24 holding, přičemž skupina uvedla, že své závazky vůči investorům nadále plní.

Dohromady měly tři programy televize Barrandov v březnu průměrnou sledovanost 1,94 procenta diváků starších 15 let.

Stanislav Šulc: Kauza poplatky aneb Za méně peněz bude míň muziky

Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristi sobě) představuje novinky ve financování ČT a ČRo
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Veřejnoprávní média projdou zásadní proměnou. Bohužel nebude motivovaná žádnou debatou nad tím, jakou službu vlastně mají poskytovat, ale půjde o prozaickou věc: méně peněz. A to o dost. V důsledku toho nabídnou prostě méně a Česko se zbavuje donedávna zajímavé kulturní zbraně.

Ministr kultury Oto Klempíř konečně ukázal, na čem on a jeho ministerstvo kutali několik měsíců. Jde o zásadní reformu médií veřejné služby. Tedy alespoň teoreticky a snad i technicky. Ale mentálně spíš ne.

Technicky se změní jeden klíčový parametr: zatímco doposud byla média veřejné služby placená koncesionáři, tedy lidmi a firmami, kteří ze zákona platit musejí, nově to bude přímo ze státního rozpočtu. A zatímco doposud měly Česká televize a Český rozhlas dostat více než 11 miliard, nově to bude nějakých devět.

To se samozřejmě projeví razantně na tom, co média budou moci nabízet, případné rozvojové plány mohou asi rovnou zrušit, protože budou muset škrtat.

Obří zásah tam a zase jinam

Pokud by bylo možné státní zásahy do fungování médií veřejné služby měřit, byl by to zásah obří a jednoznačně negativní, na druhou stranu jde o podobně velký zásah, jaký vloni učinila předchozí vládní garnitura, akorát že ten byl pozitivní.

Co mají oba zásahy společné, že se zaměřily na příjmy a na to, kdo a jak je má médiím poskytnout, ale ani předchozí, ani stávající vláda v podstatě neřeší, jakou službu tedy vlastně mají ČT a ČRo poskytovat.

A to čistě proto, že na takové poctivé diskusi o smyslu, cílech, směřování a fungování veřejnoprávních médiích si nikdo nenažene žádné bodíky. Přitom šéfové obou dotčených médií po této diskusi volají, ani jim není příjemná nejistota, kdy stát neustále hýbe s jedním parametrem, ale není schopen (či ochoten) definovat, co vlastně chce.

Oto Klempíř
Aktualizováno

nst

Kde se bude škrtat

A tak se nakonec mohou docela divit všichni ti, kdo tak strašně volali po zrušení poplatků a proměně zejména ČT. Často totiž propadají tunelovému vidění, že veřejnoprávní stanice rovná se zpravodajství. To přitom v rozpočtu představuje necelou pětinu a není moc pravděpodobné, že by se zrovna v této části řezalo. A to prostě a jednoduše proto, že tam jsou fixní a přímé personální náklady, které se škrtají špatně.

Mnohem snazší je zaříznou tvorbu původních seriálů a filmů, včetně pohádek, koprodukce, nákupy pořadů v zahraničí. Tedy v podstatě všechno to, nač kouká skutečně většina diváků. Na druhou stranu vysílací čas nikam nezmizí, přibude tedy repríz a třeba se na obrazovky dostanou ve zvýšené míře legendy typu Bambinot, Pomalé šípy nebo Babičky dobíjejte přesně.

Připomeňme, že to ještě donedávna byly pořady ČT, kterým se na mezinárodní scéně dařilo uspět a o něž byl zájem mezi kupci licencí. V éře, kdy se všechny státy snaží prosadit svou kulturou, je omezení rozpočtu na tuto soft power diplomacii v podstatě hloupost. O to větší, když ji realizuje ministerstvo kultury.

Hynek Chudárek
Aktualizováno

Zleva poslanec Filip Turek (za Motoristy), ministr kultury Oto Klempíř (za Motoristy), předsedkyně poslaneckého klubu hnutí ANO Taťána Malá, předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala a předseda Poslanecké sněmovny Tomio Okamura (SPD)

Doporučujeme