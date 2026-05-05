Šéf ČSOB Blažek varuje před manipulací zaměstnanců: Mohou poslat miliony na špatný účet
Skupina ČSOB považuje kybernetickou bezpečnost za samozřejmou součást svého fungování. Rizikem jsou podle ní ale i finanční firmy s nižšími bezpečnostními standardy, jejichž služby klienti využívají. „Je to de facto součást naší licence, abychom mohli dělat dobře naši práci,“ říká šéf ČSOB Aleš Blažek.
Aktuálně prezentovaný průzkum společnosti Mastercard, s níž a s Policií ČR od loňska spolupracujete na edukativní kampani, ukázal, že lidé znají kybernetická rizika i způsob, jak jim předcházet. Ale obojí ignorují pod heslem „mně se to nemůže stát“. Co vaši klienti, vidíte nějaký posun k lepší péči o vlastní kyberbezpečnost?
Naši klienti jsou poučenější. Ale je pravdou, že se na trhu objevují různé další finanční instituce, které třeba ani nejsou v České republice a které v rámci různorodosti využívají naši klienti i klienti jiných bank. A tam vidíme, že tyto instituce nejsou tak dobře chráněny proti kybernetickým rizikům jako my. Nechtěl bych nikoho jmenovat, ale jsou firmy, které nemají tak vysoké standardy ochrany klientů, moc s nimi nekomunikují a podobně. Také banky, které primárně nepůsobí na českém trhu. To vidíme jako závažnější problém, protože to umožňuje, že systém je zčásti otevřený a že z něj mohou odcházet peníze daleko snáze, než by bylo záhodno.
Důležitou součástí kybernetické bezpečnosti je v neposlední řadě také finanční gramotnost lidí. Jak to vidíte vy?
Na našich stránkách nabízíme multimediální interaktivní vzdělávací kurz Penězověda, zaměřený na finanční gramotnost a kybernetickou bezpečnost, který je určen i učitelům a rodičům. Také máme ambasadory, kteří chodí do škol, včetně generálního ředitele ČSOB. Chodím tam každý rok. Za posledních pět či osm let jsme takto oslovili asi 60 tisíc žáků a stále v tom pokračujeme. Společně s Českou národní bankou také pro školy a kolektivy organizujeme soutěž s názvem Filipův pohár, která zvyšuje zájem i znalosti nejen finanční gramotnosti, ale i kyberbezpečnosti.
Osobně chodíte do škol. Na co se vás žáci nejvíce ptají?
Kladou mi nejrůznější otázky. Například jak investovat do akcií, zda investovat do kryptoměn, jak se rychle stát bohatým a podobně. I děti třeba osmileté či devítileté.
Odkud takhle malé děti tyhle otázky mají?
Já bych je nepodceňoval. Baví se o tom mezi sebou, vidí to na sociálních sítích. Někteří jsou relativně hodně finančně gramotní. A samozřejmě jim pomáhají rodiče se zorientovat a ukázat cestu k investování.
Nároky na kybernetickou bezpečnost rostou. I díky různým regulatorním požadavkům. Jak se to promítá do nákladů skupiny ČSOB?
Investujeme stovky milionů korun do ochrany proti kyberútokům zaměřeným na ČSOB anebo do ochrany našich klientů. Bereme to jako konstantní část investic a posilujeme týmy, které na tom pracují, protože to je jedna z nejdůležitějších věcí. A pak jsou tady náklady firem, našich klientů. Těm se snažíme různými formami pomáhat. Lepší ochranou z naší strany, dále třeba pojištěním, aby škody, které na ně případně dopadnou, nebyly tak závažné.
To se ale na vašich nákladech podepisuje.
Samozřejmě. My to ale bereme jako automatickou součást našeho každodenního fungování, že musíme chránit nejen nás, ale i klienty. Je to de facto součást naší licence, abychom mohli dělat dobře naši práci.
