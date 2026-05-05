Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money „Mně se to stát nemůže.“ Češi kyberhrozby znají, přesto klikají na podezřelé odkazy dál

„Mně se to stát nemůže.“ Češi kyberhrozby znají, přesto klikají na podezřelé odkazy dál

„Mně se to stát nemůže.“ Češi kyberhrozby znají, přesto klikají na podezřelé odkazy dál
iStock
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Úroveň znalostí bezpečného chování v kyberprostoru neustále roste. Jenže, jak ukázal průzkum Mastercard, v reálu spíše platí heslo „mně se to stát nemůže“.

Znalost kybernetických rizik a způsobů, jak jim předejít, roste. Přesto však kybernetických útoků neustále přibývá. Na vině je především lidský faktor. „Máme velký nepoměr mezi znalostí a chováním. U soukromých osob často vidíme, že si uvědomují existenci kybernetických hrozeb a že by s tím něco měli dělat. Ale v reálu se tak nechovají,“ uvedla na společné tiskové konferenci ČSOB, Policie ČR a společnosti Mastercard generální ředitelka Mastercard pro ČR a SR Jana Lvová. „Například 36 procent lidí přiznává, že kliklo na podezřelý odkaz. A 15 procent lidí zadalo své údaje na stránce, která se ukázala jako podvodná. 11 procent dokonce nadiktovalo své citlivé údaje podvodníkovi po telefonu. Takže přestože si uvědomujeme, že bychom něco dělat neměli, tak to děláme,“ zhodnotila výsledky průzkumu Mastercard.

Nejvíc alarmující podle ní je, že jeden ze čtyř lidí odpověděl, že by pokračoval v telefonním rozhovoru, přestože ví, že jde o podvodníka. A jeden člověk ze tří si nikdy nezměnil heslo ke svému hlavnímu e-mailovému účtu. „A nebo to možná udělal, ale nepamatuje si to. To je také důležité,“ popsala Lvová. Tím ovšem výčet špatných zpráv z oboru kyberbezpečnosti nekončí. „Na 36 procent lidí přiznává, že hlavní bariérou bezpečného chování je pohodlnost nebo lenost. Téměř 40 procent lidí tedy ví, že se něco může stát, ale věří, že se to nestane zrovna jim, anebo prostě není ochotno pro to něco dělat,“ podtrhla šéfka Mastercard.

Nejslabší bezpečnostní článek: jednotlivec

Nejhorší na tom podle Lvové je, že takový přístup pak jednotlivci přenášejí do firem. To ohrožuje i firmu s velmi kvalitním zabezpečením. Index kybernetické bezpečnosti společnosti Mastercard pro Českou republiku ukázal, že je velký rozdíl mezi zabezpečením firem a soukromých osob. Firmy jsou na tom podle Lvové relativně dobře, mají nastavená potřebná řešení, ačkoliv existují rozdíly mezi velkými a malými firmami. „Čím menší je firma, tím vyšší je pravděpodobnost, že bude útok úspěšný. Menší firmy občas nevědí, jaké technologie používat, anebo na ně nemají dost investic, anebo si nemohou dovolit zaměstnance, který by se tímto zabýval,“ podotkla Lvová.

Ale pokud jde o soukromé osoby, tam jsou rizika ošetřena pouze v malé míře. Není to přitom záležitost věku, kdy by se předpokládalo, že starší ročníky jsou na tom hůře. „Dokonce ani ve vzdělání není rozdíl takový, jak bychom možná očekávali,“ upozornila šéfka Mastercard. Je tu ale jedno ale: firmy už sice chápou, že se kyberbezpečnost týká jich všech, ale chovají se jinak. „Čím dál větší podíl firem má, aspoň papírově, nastavené procesy, upravená pravidla toho, jak přistupovat k citlivým systémům, dvoufaktorová ověření či jiné formy zabezpečených přístupů. A už se začínají zaměřovat i na to, jak zjišťovat, zda i jejich dodavatelé jsou dostatečně zabezpečeni. Protože dodavatelé často přenášejí útoky i do zabezpečených větších firem,“ zhodnotila Lvová. Dodala, že znalost firem se poměrně zlepšila, ale realita je taková, že útoky se stále dějí. Přibývají. Devět z deseti firem bylo podle průzkumu terčem útoku, ale 80 procent firem dokázalo útok odvrátit.

Manažerům stouply výdělky za posledních pět let o půlku, zaměstnancům klesly o dvanáct procent

Money

Zatímco výdělky manažerů od roku 2019 celosvětově vzrostly o 54 procent, zaměstnancům klesly o 12 procent. Organizace Oxfam, která přehled vypracovala, požaduje vyšší zdanění superbohatých a spravedlivější mzdy

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Počet kyberútoků roste

Podle Policie ČR bylo v České republice loni spácháno celkem 170 tisíc trestných činů, z toho 12,4 procenta v on-line prostředí. Podle policejního prezidenta Policie ČR Martina Vondráška v okolních zemích je toto číslo vyšší. Například ve Velké Británii činí 44 procent, v Německu či Rakousku desítky procent. „A u nás to nebude jinak. Musíme si uvědomit, že trestná činnost obecně se stěhuje z ulice do virtuálního prostředí,“ podtrhl Vondrášek. Policie očekává, že během čtyř let se podíl kyberzločinu více než zdvojnásobí.

Policie loni zachytila 1720 kybernetických útoků na firmy a instituce, což oproti předchozímu roku znamená nárůst o procento. Úspěšný byl každý dvacátý a kyberzločinci přitom své oběti připravili o 548 milionů korun.

Kyberzločin je přitom natolik dobře organizovaný, že jednotlivé skupiny fungují jako reálné firmy. Mají svá call centra, některá z nich například na území Ukrajiny, která, jak uvedl Vondrášek, jsou schopna velmi rychle po jejich rozbití policií obnovit svou činnost. Organizační centrály těchto center ovšem sídlí jinde, zejména v západní Evropě či Asii.

Policejní šéf podotkl, že terčem kybernetických útoků se v poslední době dvakrát stala také samotná Policie ČR. Loni šlo o útok na e-mailový server, letos na začátku roku na centrální registr zbraní. Nejrizikovějšími podvody jsou podvržené faktury, vydávání se za ředitele, dále v poslední době tolik rozšířená volání, kde se zločinci vydávají za bankéře či policistu. Stále fungujícím trikem je také navazování milostných kontaktů on-line, které vyústí v žádost o finanční podporu.

Český průmysl

Česká ekonomika sice nepředvedla žádný zázrak, ale EU je na tom hůř

Money

Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí mezikvartálně vzrostla o 0,2 procenta a meziročně o 2,1 procenta díky spotřebitelům. Ekonomové hovoří o zklamání. Nicméně EU je na tom hůř.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

ČSOB doporučuje klientům dvojí jištění

Zkušenosti s tím, že bodem, který může kyberpodvodník překonat i při jinak velmi silném firemním systému zabezpečení, vidí u svých klientů také skupina ČSOB. Jak uvedl generální ředitel skupiny Aleš Blažek, ČSOB dává klientům velmi jednoduché a přitom vysoce účinné doporučení: zaveďte u zaměstnanců, kteří provádějí transakce s penězi, pozici spoludisponenta. Tím se podle něj zamezí tomu, že by zaměstnanec začal podléhat strachu a časové tísni, a nakonec udělal chybu. „Z našich dat vidíme, že to nejstrašnější se stane, když účetní či někdo jiný je radikálním způsobem zmanipulován a pošle miliony případně desítky milionů na účet, na který ty peníze nepatří,“ popsal Blažek.

Pokusy kyberzločinců se podle něj nejvíce vezou na vlnách sociálního inženýrství. Podvodníci se snaží vyvolat strach, předstírají, že jsou policisté, guvernér ČNB a podobně a klienta přesvědčují, že je třeba zabránit podvodu. Proto je tak důležité podmiňovat finanční transakce podpisy dvou lidí.

Firmy už přicházejí na chuť AI. Zatím si ale netroufají na její hlubší zapojení

Zprávy z firem

Téměř tři čtvrtiny českých firem už mají strategii umělé inteligence nebo ji připravují, přičemž nejčastěji využívají Copilot od společnosti Microsoft. Přestože AI postupně mění fungování podniků, výraznější snižování počtu zaměstnanců kvůli jejímu nástupu očekává jen menšina firem.

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Na kyberbezpečnosti se musejí podílet všichni

Generální ředitelka Mastercard pro ČR a SR Jana Lvová uvedla, že společnost v posledních letech celosvětově investovala do kyberbezpečnostních systémů 11 miliard dolarů (zhruba 229 miliard korun) a podařilo se jí snížit škody z podvodů o 70 miliard. Podtrhla ale, že kyberkriminalita je globálním byznysem bez hranic a že kybernetická bezpečnost nesmí být jen záležitostí velkých technologických firem či firem, ale i jednotlivců. Podotkla, že celosvětově přitom platí, že 96 procent obětí své peníze zpátky nezíská.

Skupina ČSOB od loňska vede spolu s Policií ČR a společností Mastercard edukační kampaň, jejímž cílem je oslovit celkem 250 tisíc subjektů z podnikatelské sféry, živnostníků, škol, bytových družstev či neziskových organizací. Podle nejvyššího šéfa skupiny ČSOB Aleše Blažka je polovina cíle splněna.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Související

Bankovky

Vyšší sazby nezůstanou jen u hypoték. Perský záliv vytáhne nahoru i ceny dalších úvěrů

Money

Ivana Pečinková

Přečíst článek

Kolik Ukrajinci odvádějí státu? Ministerstvo chce zveřejňovat nová data

Aleš Juchelka
ČTK
ČTK
ČTK

Ministerstvo práce by mohlo brzy začít zveřejňovat údaje o tom, kolik uprchlíci z Ukrajiny platí v Česku na odvodech na sociální zabezpečení a důchody. Ve zveřejňování statistik, s nímž začalo minulé vedení úřadu, bude resort pokračovat. Vycházet chce ale jen ze získaných dat, ne z modelů o přínosech lidí s dočasnou ochranou, uvedl ministr práce Aleš Juchelka (ANO).

Údaje o přínosu ukrajinských uprchlíků pro rozpočet a výdajích na pomoc začalo počítat ministerstvo práce v minulém volebním období pod vedením lidovce Mariana Jurečky. Využívalo k tomu matematické modely. Premiér Andrej Babiš (ANO) v polovině ledna na tiskové konferenci po jednání vlády označil zjištění za „totální hausnumera“. Řekl, že vláda bude dál zveřejňovat počty lidí s dočasnou ochranou a výdaje na jejich podporu, ale ne data o jejich přínosu.

„My tu statistiku máme položenou přesně podle toho, kolik lidé odvedou na sociálním zabezpečení. Dokážeme přesně určit, kolik tu máme cizinců zaměstnaných a kolik OSVČ. Určitě statistiky vydávat budeme, to je jasné, ale budeme se opírat o skutečná data, která dokážeme dopočítat,“ řekl Juchelka. Odpověděl, že ministerstvo sdělí, kolik uprchlíci posílají státu ze svých výdělků na penze a sociální zabezpečení. „To určitě můžeme zveřejnit,“ uvedl ministr. Dodal, že díky jednotnému měsíčnímu hlášení zaměstnavatelů by brzy mohlo být možné údaje poskytovat měsíčně.

Ministerstvo do loňska zveřejňovalo čtvrtletně údaje o výdajích na uprchlíky i o jejich přínosech pro rozpočet. Data vznikla modelováním a dopočítáním. Výdaje byly na humanitární dávky, zdravotnictví, školství, pomoc do zahraničí či ubytování, příjmy státu pocházely z odvodů na pojistné z výdělků, DPH a spotřební daně i daně z příjmů. Podle Juchelky je ale obtížné odhadovat, kolik uprchlíci v Česku utratí za zboží či kolik zaplatí na spotřební dani z benzinu. Modelování dopadů a přínosů se přitom využívá poměrně často, slouží třeba pro nastavení či hodnocení opatření.

Stavební dělník

V Česku pracuje přes milion cizinců. Ve stavebnictví je to každý pátý

Zprávy z firem

V Česku pracuje legálně milion a osmdesát tisíc cizinců, vyplývá z aktuální analýzy statistického úřadu. Číslo vychází z expertních odhadů ministerstva práce a průmyslu. Zahraničních pracovníků přibývá, ale jen pozvolna.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Podle údajů z minulého volebního období zaplatili uprchlíci z Ukrajiny loni za tři čtvrtletí na odvodech a některých daních 23,2 miliardy korun. Poskytnutá pomoc státu na humanitární dávky, ubytování, zdravotní péči a vzdělávání činila 11,5 miliardy korun. Příjmy od uprchlíků začaly převyšovat výdaje od třetího čtvrtletí 2023. Výdaje za minulá čtvrtletí se příliš neměnily, příjmy postupně rostly.

Podle ministerstva vnitra je v Česku teď 384 500 lidí z Ukrajiny s dočasnou ochranou. Ve věku od 18 do 65 let je 283 tisíc žen a mužů. Zbytek představují děti a senioři. Úřad práce evidoval na konci března 374 400 zaměstnaných Ukrajinců a Ukrajinek. Volný přístup na trh práce mělo 316 900 z nich. Povolení k práci nepotřebují uprchlíci s dočasnou ochranou či lidé s trvalým pobytem. Uprchlické domácnosti dostaly v březnu 50 500 humanitárních dávek, o 1100 méně než před rokem. Za první tři měsíce se na nich vyplatilo 1,9 miliardy korun, před rokem 2,4 miliardy korun.

Související

Průměrná mzda loni ve 4. čtvrtletí stoupla na 46 013 korun, reálně opět klesla

Kolik peněz z vaší výplaty se ve skutečnosti vypaří ještě dřív, než vám přistanou na účtu?

Money

Lukáš Kovanda

Přečíst článek
Peněženka, ilustrační foto

Vyšší mzdy, dražší odvody a zdaněné benefity. Kdo si příští rok polepší a kdo zaplatí tisíce navíc

Money

nst

Přečíst článek

Rubio jede žehlit vztahy do Říma poté, co se Trump navezl do papeže

Marco Rubio
ČTK
ČTK
ČTK

Americký ministr zahraničí Marco Rubio navštíví od středy do pátku Řím, aby posílil vztahy Spojených států s Itálií i Vatikánem. Informovala o tom agentura Reuters s odvoláním na americké ministerstvo zahraničí. Šéf diplomacie USA se do Itálie vydá nedlouho poté, co americký prezident Donald Trump ostře kritizoval papeže Lva XIV. a italskou premiérku Giorgiu Meloniovou.

Rubio, který je vyznáním katolík, bude s nejvyššími představiteli Svatého stolce diskutovat o situaci na Blízkém východě a o společných zájmech USA a Vatikánu na západní polokouli, uvedl v prohlášení mluvčí amerického ministerstva zahraničí. Jednání s jeho italskými protějšky se zaměří na společné bezpečnostní zájmy a strategickou spolupráci Washingtonu a Říma.

Setkání s papežem

Podle informovaného zdroje agentury Reuters by se Rubio měl ve čtvrtek setkat s papežem. Půjde o první veřejně známé osobní setkání člena americké vlády se Lvem XIV. za bezmála rok, připomíná Reuters. Zdroj agentury AFP už v neděli uvedl, že se Rubio tento týden v Římě zřejmě sejde s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem a také šéfem italské diplomacie Antoniem Tajanim.

Papež se v posledních týdnech profiluje jako otevřený kritik americko-izraelské války proti Íránu. Hlava katolické církve už předtím kritizovala také protiimigrační politiku Trumpovy administrativy.

Lev XIV.

Papež se distancuje od Trumpa. „Debatu s ním vést nechci,“ vzkázal Lev XIV.

Politika

Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.

ČTK

Přečíst článek

Trump následně v dubnu vyvolal pozdvižení, když opakovaně slovně napadl papeže na sociální síti. Republikánský prezident v době papežovy cesty po afrických zemích mimo jiné uvedl, že by mu Lev XIV. měl být vděčný za zvolení papežem, a prohlásil, že hlava katolické církve je „slabá vůči kriminalitě a hrozná v zahraniční politice“. Lev XIV. je prvním papežem v dějinách katolické církve, který se narodil na území Spojených států.

Trump současně projevuje nelibost vůči Římu kvůli italské kritice války proti Íránu a minulý týden prohlásil, že by mohl zvážit stažení amerických vojáků z této členské země NATO. O italské premiérce řekl, že si o ní myslel, že je odvážná, a že ho šokovala. Meloniová, která bývala donedávna považována za jednu z nejvěrnějších Trumpových spojenkyň v Evropě, se naopak zastala papeže.

Související

Lev XIV.
Aktualizováno

Trump se pustil do papeže. Tvrdí, že souhlasí s íránskými jadernými zbraněmi

Politika

ČTK

Přečíst článek
papež Lev XIV.

Papež Lev XIV. během svých prvních měsíců v čele církve překvapuje. Nejen oblékáním

Leaders

Karel Pučelík

Přečíst článek
Doporučujeme