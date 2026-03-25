Církev se už dokáže uživit sama, pomocí nájemního bydlení
Arcibiskupství pražské bude letos poprvé hradit mzdy kněží a dalších pracovníků diecéze z výnosů nájemního bydlení. Nyní převzalo jeden bytový dům s 57 byty v pražské Ruzyni od společnosti Finep. Pod značkou XPlace tak arcibiskupství vlastní již 460 bytů, do roku 2027 jich chce mít šest set.
Nájemní bydlení, které arcibiskupství provozuje na komerční bázi, mu nyní generuje zhruba 120 milionů korun ročně. Na kněží jde ročně 94 milionů korun, dalších šedesát milionů na další pracovníky. Další výnosy má církev především z lesního hospodářství, ale i z dalších činností.
Přechod k samofinancování
„Je pro mě povzbuzením vidět, že cesta odpovědného hospodaření, na kterou jsme jako diecéze nastoupili, přináší své plody. Rozvoj nájemního bydlení, správa lesů i další aktivity pomáhají vytvářet stabilní zázemí pro službu církve. Díky tomu se můžeme s větší jistotou věnovat tomu, co je podstatou našeho poslání, být nablízku lidem v jejich radostech i starostech,“ říká pražský arcibiskup Jan Graubner.
Stát se na základě dohody s církvemi o vypořádání majetku po komunistickém převratu v roce 2012 zavázal splácet církvím až do roku 2030 náklady na jejich provoz v celkové hodnotě téměř 60 miliard korun. Většina peněz jde římsko-katolické církvi. Ta se již roky připravuje na samofinancování a peníze, které chodí od státu, využívá zejména na nákup nájemních bytů, což má být hlavní pilíř jejího budoucího hospodaření.
Nově přebíraný pětipodlažní dům v projektu U Šárky v Praze 6 nabídne 57 nájemních bytů a 60 parkovacích stání. Parkovací místa budou pronajímána samostatně, a to i nerezidentům. Pod značkou XPlace současně pokračuje příprava dalších projektů, například na Waltrovce, v oblasti Habrovky či v Klecanech.
Nájemné i bez provize
„S ohledem na vývoj trhu nájemního bydlení vnímáme potřebu dále rozšiřovat nabídku kvalitních a moderních bytů, které lidem nabídnou komfort městského života s dobrou dostupností služeb i příjemné prostředí pro každodenní bydlení. V rámci projektu U Šárky nyní zahajujeme pronájem a díky dlouhodobé obsazenosti našeho portfolia očekáváme silný zájem nájemníků,“ uvedl Richard Záruba, provozní ředitel XPlace.
Nyní ještě zbývá byty dovybavit kuchyněmi či šatními skříněmi a převést je v katastru nemovitostí, s prvními nájemníky se počítá od června. Výše nájmu má být komerční, na základě cen obvyklých v místě. Podle Záruby ještě není kalkulace hotová, ale mělo by jít o patnáct až osmnáct tisíc za nejmenší byty až po pětačtyřicet tisíc za rodinné 4+kk. Nabídka bytů půjde přes velké realitní servery. Nájemníci nebudou platit provizi makléři, makléřské služby si arcibiskupství zajišťuje samo.
„Jako developer dokážeme nabídnout expertízu při přípravě kvalitních rezidenčních projektů, arcibiskupství v nich podporuje vznik živých a stabilních komunit,“ uvedl Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu.
Nájemní bydlení jako klíčový pilíř
Vedle rozvoje nájemního bydlení se pražská arcidiecéze dlouhodobě věnuje také správě lesního a zemědělského majetku, správě a rozvoji nemovitostí či dalším investičním aktivitám. Cílem je postupně vytvářet zázemí, které umožní financovat život a službu církve i po roce 2030, kdy na základě zákona o majetkovém vyrovnání skončí podpora státu církvím. „Církev musí myslet na budoucnost. Nájemní bydlení se ukazuje jako velmi funkční pilíř,“ uvedl Jan Balík, generální vikář Arcibiskupství pražského.
