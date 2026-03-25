Církev se už dokáže uživit sama, pomocí nájemního bydlení

Projekt U Šárky, Finep
Finep se svolením
Dalibor Martínek

Arcibiskupství pražské bude letos poprvé hradit mzdy kněží a dalších pracovníků diecéze z výnosů nájemního bydlení. Nyní převzalo jeden bytový dům s 57 byty v pražské Ruzyni od společnosti Finep. Pod značkou XPlace tak arcibiskupství vlastní již 460 bytů, do roku 2027 jich chce mít šest set.

Nájemní bydlení, které arcibiskupství provozuje na komerční bázi, mu nyní generuje zhruba 120 milionů korun ročně. Na kněží jde ročně 94 milionů korun, dalších šedesát milionů na další pracovníky. Další výnosy má církev především z lesního hospodářství, ale i z dalších činností.

Přechod k samofinancování

„Je pro mě povzbuzením vidět, že cesta odpovědného hospodaření, na kterou jsme jako diecéze nastoupili, přináší své plody. Rozvoj nájemního bydlení, správa lesů i další aktivity pomáhají vytvářet stabilní zázemí pro službu církve. Díky tomu se můžeme s větší jistotou věnovat tomu, co je podstatou našeho poslání, být nablízku lidem v jejich radostech i starostech,“ říká pražský arcibiskup Jan Graubner.

Stát se na základě dohody s církvemi o vypořádání majetku po komunistickém převratu v roce 2012 zavázal splácet církvím až do roku 2030 náklady na jejich provoz v celkové hodnotě téměř 60 miliard korun. Většina peněz jde římsko-katolické církvi. Ta se již roky připravuje na samofinancování a peníze, které chodí od státu, využívá zejména na nákup nájemních bytů, což má být hlavní pilíř jejího budoucího hospodaření.

Nově přebíraný pětipodlažní dům v projektu U Šárky v Praze 6 nabídne 57 nájemních bytů a 60 parkovacích stání. Parkovací místa budou pronajímána samostatně, a to i nerezidentům. Pod značkou XPlace současně pokračuje příprava dalších projektů, například na Waltrovce, v oblasti Habrovky či v Klecanech.

Nájemné i bez provize

„S ohledem na vývoj trhu nájemního bydlení vnímáme potřebu dále rozšiřovat nabídku kvalitních a moderních bytů, které lidem nabídnou komfort městského života s dobrou dostupností služeb i příjemné prostředí pro každodenní bydlení. V rámci projektu U Šárky nyní zahajujeme pronájem a díky dlouhodobé obsazenosti našeho portfolia očekáváme silný zájem nájemníků,“ uvedl Richard Záruba, provozní ředitel XPlace.

Nyní ještě zbývá byty dovybavit kuchyněmi či šatními skříněmi a převést je v katastru nemovitostí, s prvními nájemníky se počítá od června. Výše nájmu má být komerční, na základě cen obvyklých v místě. Podle Záruby ještě není kalkulace hotová, ale mělo by jít o patnáct až osmnáct tisíc za nejmenší byty až po pětačtyřicet tisíc za rodinné 4+kk. Nabídka bytů půjde přes velké realitní servery. Nájemníci nebudou platit provizi makléři, makléřské služby si arcibiskupství zajišťuje samo.

„Jako developer dokážeme nabídnout expertízu při přípravě kvalitních rezidenčních projektů, arcibiskupství v nich podporuje vznik živých a stabilních komunit,“ uvedl Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu.

Nájemní bydlení jako klíčový pilíř

Vedle rozvoje nájemního bydlení se pražská arcidiecéze dlouhodobě věnuje také správě lesního a zemědělského majetku, správě a rozvoji nemovitostí či dalším investičním aktivitám. Cílem je postupně vytvářet zázemí, které umožní financovat život a službu církve i po roce 2030, kdy na základě zákona o majetkovém vyrovnání skončí podpora státu církvím. „Církev musí myslet na budoucnost. Nájemní bydlení se ukazuje jako velmi funkční pilíř,“ uvedl Jan Balík, generální vikář Arcibiskupství pražského.

V roce 2020 vytvořila Praha příspěvkovou organizaci Pražská developerská společnost. Ta měla vytvořit prostředí pro výstavbu tisíců bytů, přednostně pro takzvané potřebné profese. Typicky pro policisty. Po šesti letech se společnost setkala s realitou trhu. Nyní usiluje o první stavební povolení.

Společnost chce v letošním roce předložit pražským stavebním úřadům žádosti o povolení pro 1500 bytů. Stavební řízeni na první balík bytů, celkem 450, už společnost úřadům poskytla v roce 2024. Stavební řízení stále probíhá.

Praha chce mít v roce 2028 stavební povolení pro asi tři tisíce nájemních bytů. „V současné době zpracováváme přes třicet projektů zhruba ve dvaceti lokalitách,“ uvedl ředitel pražské developerské Petr Urbánek.

Kde se má stavět?

Aktuálně má příspěvková organizace v projektové přípravě před podáním žádosti o stavební povolení bytové projekty na Černém Mostě, v Dolních a Horních Počernicích, v Jinonicích, Vršovicích či Nových Dvorech u budoucí stanice metra D. Loni podala žádosti o povolení projektů Jalový Dvůr v Praze 4, Nový Zlíchov, Peroutkova a V Botanice v Praze 5, v Zenklově ulici na Palmovce v Praze 8 a pro první část výstavby v Dolních Počernicích.

Nejblíže k výstavbě je dům v Peroutkově ulici, který však po odvolání u ministerstva pro místní rozvoj musí znovu řešit stavební úřad. „Kdyby se někdo neodvolal, tak už jsme mohli soutěžit dodavatele,“ řekla primátorova náměstkyně Alexandra Udženija.

„Jsem rád, že se Pražské developerské společnosti podařilo nastartovat přípravu dostupného městského bydlení. Spolu s velkými projekty na Nových Dvorech by v optimálním průběhu mohlo hlavní město na konci roku 2028 mít povolení až pro tři tisíce nových bytů.“ Uvedl Petr Hlaváček, náměstek primátora pro územní rozvoj.

Zdržení soutěží kvůli odvoláním jsou podle Udženiji jedním ze zásadních problémů, které prodlužují přípravu veřejných bytových projektů. Na místě by podle ní byla diskuse o zákoně o zadávání veřejných zakázek. „Měla by být nějaká celospolečenská debata o tom, kde končí transparentnost, kterou všichni tak chtěli, a kde začíná zkostnatělost," uvedla při představování městské výstavby.

Podle Hlaváčka by městská výstavba měla být o asi 35 procent levnější než soukromá. To je podle něj dáno především vysokými maržemi developerů. Ke zvýšení stability a jistoty na trhu má podle něj pomoci připravovaný nový pražský územní plán, který chce na zastupitelstvu nechat schválit v květnu.

