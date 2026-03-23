Ruská ekonomika klesá. Putin vyzval podřízené, aby ji vrátili k „udržitelnému růstu"

Ruská ekonomika klesá. Putin vyzval podřízené, aby ji vrátili k „udržitelnému růstu“

Vladimir Putin
Hrubý domácí produkt Ruska byl letos v lednu o 2,1 procenta nižší než před rokem, uvedl ruský prezident Vladimir Putin na poradě o ekonomických problémech. Šéf Kremlu stanovil úkol vrátit ruskou ekonomiku na cestu udržitelného růstu a hovořil o potřebě vyvážených rozhodnutí ohledně využití dodatečných příjmů z prudkého růstu cen ropy a plynu na světovém trhu, uvedly tiskové agentury.

„Odborníci hovoří o takzvaném kalendářním faktoru, protože letos v lednu bylo méně pracovních dnů než loni. Chci však znovu zdůraznit to, o čem jsme mluvili i dříve: je nezbytné vrátit se na cestu udržitelného hospodářského růstu,“ řekl Putin na úvod porady. Za klady podle státní agentury TASS naopak označil lednovou nezaměstnanost na úrovni 2,2 procenta a míru inflace pod šesti procenty. Podle listu Vedomosti se zmínil také o poklesu průmyslové výroby v zemi o 0,8 procenta.

Ruské ropné a plynárenské společnosti by podle hlavy státu měly využít dodatečné příjmy z růstu cen na světovém trhu ke splacení dluhů.

„Vyvážená rozhodnutí“

Prezident také požádal vládu, aby učinila „vyvážená rozhodnutí“ o tom, jak využít neočekávané státní příjmy z vývozu energií způsobené prudkým nárůstem světových cen, a to v zájmu zajištění dlouhodobé rovnováhy federálního rozpočtu.

Rusko těží z krize na Blízkém východě, protože ceny ropy a dalších komodit vzrostly. Spojené státy také poprvé od začátku konfliktu na Ukrajině zrušily některé sankce na ruskou ropu.

Před prudkým růstem cen ropy ruská vláda pracovala na balíčku úsporných opatření. Jeho součástí měly být i škrty nepodstatných rozpočtových výdajů o deset procent. Nárůst příjmů z ropy však může tyto plány odložit, napsala dříve agentura Reuters. Příjmy z prodeje ropy a plynu jsou pro Kreml důležitým zdrojem financí, na celkových příjmech státního rozpočtu se podílejí zhruba čtvrtinou.

Maďarský premiér Viktor Orbán čelil na posledním summitu Evropské unie mimořádně ostré kritice poté, co opět zablokoval klíčovou půjčku ve výši 90 miliard eur určenou na podporu Ukrajiny. Podle některých evropských politiků i analytiků však mohl tento střet paradoxně posílit jeho pozici před blížícími se parlamentními volbami v Maďarsku, píše server Politico.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si posteskl, že Spojené státy se především soustředí na válku proti Íránu, zatímco na Floridě skončily dvoudenní rozhovory mezi vyjednávači z Kyjeva a Washingtonu týkající se ukončení války Ruska proti Ukrajině, upozornila agentura AFP. Zelenskyj také naznačil, že by mohly pokračovat výměny válečných zajatců mezi oběma znepřátelenými zeměmi. Celkově je podle Zelenského jasné, že Rusko nechce ukončit válku, pokračující pátým rokem.

Pokud Putin něco nezkazí, ruská ekonomika se vrátí na předválečnou úroveň již příští rok

Brusel proti Orbánovi. Pomohl mu tím k vítězství v domácích volbách?

Maďarský premiér Viktor Orbán
ČTK
nst
nst

Maďarský premiér Viktor Orbán čelil na posledním summitu Evropské unie mimořádně ostré kritice poté, co opět zablokoval klíčovou půjčku ve výši 90 miliard eur určenou na podporu Ukrajiny. Podle některých evropských politiků i analytiků však mohl tento střet paradoxně posílit jeho pozici před blížícími se parlamentními volbami v Maďarsku, píše server Politico.

Orbán podmínil svůj souhlas s finanční pomocí obnovením dodávek ruské ropy do Maďarska prostřednictvím ropovodu Družba, který byl poškozen při ruském útoku. Zatímco Budapešť obviňuje Kyjev z průtahů s opravami, ukrajinské vedení tato tvrzení odmítá.

Mimořádné napětí

Napětí na summitu bylo podle účastníků mimořádné. „Nikdy jsem neslyšel tak tvrdou kritiku na summitu EU vůči komukoli,“ uvedl švédský premiér Ulf Kristersson. Orbán přesto tlak ustál a po jednání vystupoval sebevědomě. Prohlásil, že ostatní lídři pouze „vyhrožují“, ale nemají silnější argumenty než Maďarsko.

Péter Magyar

Magyar chce vládu z byznysu. Top manažeři mají rozbít Orbánův systém moci

Politika

Maďarský opoziční lídr Péter Magyar připravuje kabinet složený z výrazných osobností byznysu. Pokud vyhraje volby 12. dubna, chce podle svých spolupracovníků využít jejich manažerské zkušenosti k oslabení dlouhodobého vlivu premiéra Viktora Orbána na státní instituce.

nst

Přečíst článek

Část evropských politiků nyní upozorňuje, že tvrdý postup Bruselu mohl sehrát roli v Orbánově volební strategii. Francouzská europoslankyně Chloé Ridel uvedla, že EU měla konfrontaci odložit až po volbách. Podle ní Orbán čelí nepříznivým průzkumům a konflikt s EU mu umožňuje prezentovat se jako obránce národních zájmů.

Protiukrajinská kampaň v Budapešti ČTK

Maďarský premiér dlouhodobě staví své kampaně na obrazu vnějšího ohrožení a sám sebe stylizuje do role lídra, který dokáže zemi ochránit. Evropská unie přitom patří mezi jeho časté terče. Podle některých pozorovatelů tak současný spor zapadá do jeho osvědčené politické strategie.

Bývalý kanadský politik Michael Ignatieff upozornil, že EU má v tomto ohledu omezený manévrovací prostor. Orbán podle něj vede politiku založenou na permanentním konfliktu s Bruselem bez ohledu na to, jak Unie reaguje.

Vladimir Putin a Péter Szijjártó

Úniky z Bruselu? Diplomaté se kvůli Maďarsku scházejí v utajených formátech

Politika

Zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl informovat Rusko o jednáních Evropské unie, nepřekvapily část diplomatů. Podle serveru Politico se totiž členské státy i jejich partneři už delší dobu scházejí v užších formátech právě kvůli obavám z úniků citlivých informací.

nst

Přečíst článek

Krátkodobý úspěch

Do volební kampaně navíc vstupují i další faktory. Podle informací agentury Reuters by mohl maďarského premiéra podpořit i americký viceprezident JD Vance. Orbán zároveň útočí na svého hlavního rivala Pétera Magyara, kterého označuje za nástroj Bruselu a Ukrajiny, ačkoli jeho strana například hlasovala proti půjčce Ukrajině.

Podle analytika Pétera Krekóa by případné Orbánovo vítězství založené na tomto konfliktu bylo pouze krátkodobým úspěchem. „Orbán to může využít v kampani, ale pokud zůstane u moci, vztahy s EU se vyhrotí. Pro Maďarsko by to bylo dlouhodobě nevýhodné,“ uvedl.

Parlamentní volby v Maďarsku se uskuteční 12. dubna. Podle průzkumů může být výsledek těsný a poprvé po více než patnácti letech není dominance Orbánovy strany Fidesz jistá.

Lukáš Kovanda: Letní tábory letos zdražují nad inflaci, stojí tisíce korun

Letní tábory patří v Česku k tradicím, které přetrvaly generace. Každý rok na ně vyráží zhruba čtvrt milionu dětí a zájem rodičů o ně zůstává vysoký. Organizátoři táborů začali přijímat přihlášky už na začátku roku a některé turnusy jsou v řadě míst už téměř vyprodané.

Většina organizátorů ceny zvýšila, podle Asociace dětské rekreace nejčastěji o pět procent, tedy nad úroveň obecné inflace, což v praxi znamená zdražení o několik stovek korun. Důvodem jsou rostoucí náklady na stravu a personál. U menších nebo specializovaných táborů může být zdražení ještě výraznější.

Ceny táborů zvyšuje i další faktor – proměna očekávání rodičů. Zatímco dříve se často počítalo s jednodušším zázemím a dobrovolnickým vedením, dnes rodiče častěji požadují vyšší komfort, kvalitnější stravu nebo specializované programy.

Fenomén příměstských táborů

To je patrné zejména u příměstských táborů ve velkých městech. Ty se zaměřují například na technologie, sport nebo kreativitu a jejich termíny bývají vyprodané velmi rychle. Příměstské tábory se přitom v posledních letech staly výrazným fenoménem. Pro rodiče představují kompromis – děti mají program přes den, ale večer zůstávají doma.

Rozdíly v cenách jsou přitom poměrně výrazné a závisí hlavně na délce pobytu, lokalitě nebo zaměření programu. Pobytové tábory se dnes nejčastěji pohybují zhruba mezi 5 a 10 tisíci korunami za turnus. Příměstské tábory, které děti navštěvují jen přes den, vycházejí zpravidla na 3 až 4 tisíce korun za týden.

Pro některé domácnosti ale může být platba za tábor citelným zásahem do rodinného rozpočtu, zvlášť pokud posílají na tábor více dětí.

Pomoc od pojišťoven

Část nákladů proto mohou rodiče pokrýt z různých příspěvků. Pomoc nabízejí například zdravotní pojišťovny nebo některé organizace. Například některé pojišťovny poskytují na dětské tábory příspěvky v řádu stovek až tisíců korun. Vedle toho mohou rodiny využít i podporu zaměstnavatelů nebo sociální programy některých nadací.

Navzdory růstu cen se zatím nezdá, že by poptávka po letních táborech výrazně slábla. Řada rodičů navíc přihlašuje děti stále dříve, aby měli jistotu místa.

