Magyar chce vládu z byznysu. Top manažeři mají rozbít Orbánův systém moci

Magyar chce vládu z byznysu. Top manažeři mají rozbít Orbánův systém moci

Péter Magyar
ČTK
Maďarský opoziční lídr Péter Magyar připravuje kabinet složený z výrazných osobností byznysu. Pokud vyhraje volby 12. dubna, chce podle svých spolupracovníků využít jejich manažerské zkušenosti k oslabení dlouhodobého vlivu premiéra Viktora Orbána na státní instituce.

Magyar má v průzkumech přibližně desetiprocentní náskok, samotné volební vítězství by mu však podle jeho týmu nezajistilo okamžitou kontrolu nad státem. Opozice by musela čelit hluboce zakořeněnému vlivu Orbánových spojenců v justici, médiích i veřejných podnicích, často propojenému se složitými vlastnickými strukturami.

„Skutečná změna režimu“

Magyarova strana Tisza proto slibuje „skutečnou změnu režimu“ a rozbití klientelistických sítí, které podle ní umožňují Orbánovi – kritickému vůči EU a blízkému Kremlu – ovládat velkou část veřejného života v zemi s 9,5 milionu obyvatel.

Dvojka strany Zoltán Tarr zdůrazňuje, že klíčem k proměně státu je přivést do vlády zkušené manažery. Nábor lidí z firemního prostředí má podle něj ještě jednu výhodu: noví ministři nebudou zatíženi předchozí vládní kariérou, která by mohla omezit jejich schopnost omezit Orbánův vliv.

„Pro jména většinou chodíme do byznysového světa, protože máme určitá pravidla. Nemůžeme spolupracovat s lidmi s vládní ‚zátěží‘, a to naše možnosti výrazně omezuje,“ uvedl Tarr v rozhovoru pro server Politico.

Podle něj budou manažerské zkušenosti důležité také při jednáních s Evropskou unií o odblokování zmrazených evropských fondů pro Maďarsko. Vztahy s Bruselem by podle něj měly být pragmatické a založené na vzájemné výhodnosti.

Z dosud oznámených jmen budoucího kabinetu má být ministryní zahraničí Anita Orbán, která do ledna působila jako ředitelka pro veřejné záležitosti ve skupině Vodafone a předsedkyně správní rady české chemické společnosti Draslovka. V minulosti také pracovala jako vysoká úřednice na maďarském ministerstvu zahraničí.

Projev Pétera Magyara v Budapešti

Energetiku by měl řídit globální výkonný viceprezident společnosti Shell István Kapitány, rozpočtovou politiku pak manažer bankovní skupiny Erste András Kármán. Kandidátem na ministra zemědělství je podnikatel v odvětví chovu skotu Szabolcs Bóna a zdravotnictví by měl vést ortopedický chirurg Zsolt Hegedus.

Strategie přivádět do politiky nepolitické osobnosti není pro Tiszu nová. Už při sestavování kandidátky do evropských voleb v roce 2024 strana oslovovala lékaře, právníky, profesory nebo Maďary se zkušeností z Bruselu, zatímco se vyhýbala kariérním politikům spojeným s Orbánovou stranou Fidesz.

Jedním z nejviditelnějších příkladů složitého propojení politiky a státních podniků je energetická společnost MOL. Deset procent firmy vlastní nadace Mathias Corvinus Collegium (MCC), akademická instituce spojená s Fideszem a kontrolovaná Orbánovým politickým ředitelem Balázsem Orbánem. Nadace navíc v roce 2022 založila v Bruselu think tank zaměřený na lobování u institucí EU.

Tarr uvedl, že Tisza už vytvořila speciální pracovní skupinu, která připravila plán, jak se strukturou vlastnictví a řízení MOL naložit. Změna vlastnické struktury by však bez dvoutřetinové většiny v parlamentu byla obtížná. Snazší by podle něj bylo změnit strategii firmy. Strana například plánuje do roku 2035 zastavit dovoz ruské ropy.

Právě absence ústavní většiny však může být pro opozici zásadní překážkou. Řada změn, které chce Tisza prosadit, by bez dvoutřetinové podpory v parlamentu nebyla možná.

Zásadní reforma fungování státu

Podle právního ředitele Transparency International Maďarsko Miklóse Ligetiho je taková většina nutná k zásadní reformě fungování státu. V čele klíčových institucí – včetně soudnictví, ústavního soudu, generálního prokurátora, mediální rady či ombudsmana – mohou totiž stát pouze lidé zvolení dvoutřetinovou většinou poslanců. Tyto orgány jsou podle něj nyní ovládány Orbánovými spojenci a mohou blokovat vládu, která není z Fideszu.

Tarr proto připouští, že Tisza připravuje dva scénáře. Jeden pro případ ústavní většiny, druhý pro situaci, kdy by měla jen prostou parlamentní většinu.

Pokud by však opozice dvoutřetinovou podporu získala, chce otevřít také debatu o budoucnosti maďarské ústavy. Tu Orbán v roce 2011 zásadně přepsal a pozdější dodatky podle kritiků omezily pravomoci ústavního soudu, občanské svobody i svobodu médií.

„Myslíme si, že současná podoba ústavy není správná, ale její budoucnost musí být výsledkem širší debaty,“ uvedl Tarr.

Havlíček: Jsme připraveni vést misi k posouzení škod na ropovodu Družba

Karel Havlíček
ČTK
ČTK
ČTK

Česká republika je připravena stát v čele mise, která by zjistila stav ropovodu Družba poškozeného na Ukrajině ruskými útoky, uvedl v Bruselu ministr průmyslu Karel Havlíček. Ukrajina by podle něj měla umožnit návštěvu skupiny evropských odborníků. Česko je připraveno dát dohromady tým profesionálů, například ze společnosti Čepro, který bude schopen situaci posoudit.

Ropovodem Družba neteče ruská ropa na Slovensko a do Maďarska od 27. ledna, kdy jej podle Kyjeva poškodil ruský útok. Bratislava a Budapešť naproti tomu Ukrajinu obviňují z průtahů při uvedení ropovodu do provozu a ze snahy ovlivnit tím dubnové parlamentní volby v Maďarsku, kde premiér Viktor Orbán bojuje o setrvání u moci.

„Evropská unie měla vyslat na Ukrajinu odborníky a Česká republika je připravena být v čele této iniciativy,“ představil v Bruselu Havlíček český návrh, který je podle něj uskutečnitelný. „Jinými slovy, my říkáme: je tady spor mezi Ukrajinou, Maďarskem a Slovenskem. Je třeba zklidnit vztahy, je třeba dostat to z emotivní politické diskuse do věcné diskuse,“ vysvětlil ministr. Český tým odborníků by pak podle něj spolu s dalšími experty z jiných evropských zemí zjistil přímo na místě faktický stav ropovodu a nezávisle konstatoval, do jaké míry je, či není porušeno potrubí a do jaké doby by se dal provoz obnovit.

Evropská komise již minulý týden oznámila, že navrhla uskutečnit inspekční misi k ropovodu Družba a nyní čeká na odpověď Kyjeva na tuto žádost. Mluvčí Anna-Kaisa Itkonenová tehdy uvedla, že komise je v intenzivním kontaktu s ukrajinskými úřady a také s úřady zemí, kterých se současná situace ohledně dovozu ropy do EU týká.

Zahrady za 40 miliard ročně. Češi na záhony nezanevřeli ani navzdory zdražování posledních let

Češi na záhony nezanevřeli ani navzdory zdražování posledních let
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Jaro klepe na dveře a zahrada se po zimním spánku probouzí. Pro miliony Čechů to znamená jediné: čas vyrazit ven a pustit se do práce. A také čas nákupů. Český trh se sortimentem pro zahradu včetně bazénů má podle odhadů společnosti Mountfield hodnotu přibližně 40 miliard korun ročně. Z dat firmy přitom vyplývá, že průměrný zákazník při jarní přípravě „vytáhne z peněženky“ zhruba 4 500 korun. Investice směřují do všeho – od osiva a hnojiv až po nákladnější zahradní techniku či skleníky.

Navzdory inflační křeči posledních let letos zahrádkáře u pokladen šok nečeká. Mountfield uvádí, že ceny zahradního sortimentu drží přibližně na úrovni března loňského roku.

„Psychologická dividenda“

Podle studie institutu SYRI se pěstování ovoce a zeleniny věnuje více než polovina českých domácností. Pokud bychom na pěstování nasadili ekonomické vzorce a započítali i náklady obětované příležitosti, tedy cenu času a práce, domácí rajče by pravděpodobně prohrálo s tím ze supermarketu. Jenže pro českého zahrádkáře je hlavní motivací „psychologická dividenda“ v podobě koníčku a garance kvality. Finanční kalkul se pak paradoxně vrací u mladších generací, které v pěstování vidí cestu, jak zmírnit dopady vysokých životních nákladů.

Představa, že s příchodem západního konzumu rýče odhodíme, se tak ukázala jako mylná. Češi sice začali více cestovat a objevili nové způsoby trávení volného času, ale záhony a skleníky zůstaly. A podle všeho zůstanou i dál.

