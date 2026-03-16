Magyar chce vládu z byznysu. Top manažeři mají rozbít Orbánův systém moci
Maďarský opoziční lídr Péter Magyar připravuje kabinet složený z výrazných osobností byznysu. Pokud vyhraje volby 12. dubna, chce podle svých spolupracovníků využít jejich manažerské zkušenosti k oslabení dlouhodobého vlivu premiéra Viktora Orbána na státní instituce.
Magyar má v průzkumech přibližně desetiprocentní náskok, samotné volební vítězství by mu však podle jeho týmu nezajistilo okamžitou kontrolu nad státem. Opozice by musela čelit hluboce zakořeněnému vlivu Orbánových spojenců v justici, médiích i veřejných podnicích, často propojenému se složitými vlastnickými strukturami.
„Skutečná změna režimu“
Magyarova strana Tisza proto slibuje „skutečnou změnu režimu“ a rozbití klientelistických sítí, které podle ní umožňují Orbánovi – kritickému vůči EU a blízkému Kremlu – ovládat velkou část veřejného života v zemi s 9,5 milionu obyvatel.
Dvojka strany Zoltán Tarr zdůrazňuje, že klíčem k proměně státu je přivést do vlády zkušené manažery. Nábor lidí z firemního prostředí má podle něj ještě jednu výhodu: noví ministři nebudou zatíženi předchozí vládní kariérou, která by mohla omezit jejich schopnost omezit Orbánův vliv.
„Pro jména většinou chodíme do byznysového světa, protože máme určitá pravidla. Nemůžeme spolupracovat s lidmi s vládní ‚zátěží‘, a to naše možnosti výrazně omezuje,“ uvedl Tarr v rozhovoru pro server Politico.
Maďarský premiér Viktor Orbán na shromáždění v Budapešti prohlásil, že i v současném turbulentním světě zachová v Maďarsku bezpečí a klid. Informovala o tom agentura AP, která upozornila, že ministerský předseda i jeho politický soupeř Péter Magyar vyzvali své příznivce, aby dnes u příležitosti výročí revoluce z roku 1848 vyšli do ulic metropole a předvedli svou sílu před dubnovými volbami. Opoziční lídr Magyar později podle agentury Reuters jím svolané akci řekl, že místo Maďarska je jednoznačně v Evropské unii a NATO.
Podle něj budou manažerské zkušenosti důležité také při jednáních s Evropskou unií o odblokování zmrazených evropských fondů pro Maďarsko. Vztahy s Bruselem by podle něj měly být pragmatické a založené na vzájemné výhodnosti.
Z dosud oznámených jmen budoucího kabinetu má být ministryní zahraničí Anita Orbán, která do ledna působila jako ředitelka pro veřejné záležitosti ve skupině Vodafone a předsedkyně správní rady české chemické společnosti Draslovka. V minulosti také pracovala jako vysoká úřednice na maďarském ministerstvu zahraničí.
Energetiku by měl řídit globální výkonný viceprezident společnosti Shell István Kapitány, rozpočtovou politiku pak manažer bankovní skupiny Erste András Kármán. Kandidátem na ministra zemědělství je podnikatel v odvětví chovu skotu Szabolcs Bóna a zdravotnictví by měl vést ortopedický chirurg Zsolt Hegedus.
Strategie přivádět do politiky nepolitické osobnosti není pro Tiszu nová. Už při sestavování kandidátky do evropských voleb v roce 2024 strana oslovovala lékaře, právníky, profesory nebo Maďary se zkušeností z Bruselu, zatímco se vyhýbala kariérním politikům spojeným s Orbánovou stranou Fidesz.
Jedním z nejviditelnějších příkladů složitého propojení politiky a státních podniků je energetická společnost MOL. Deset procent firmy vlastní nadace Mathias Corvinus Collegium (MCC), akademická instituce spojená s Fideszem a kontrolovaná Orbánovým politickým ředitelem Balázsem Orbánem. Nadace navíc v roce 2022 založila v Bruselu think tank zaměřený na lobování u institucí EU.
Tarr uvedl, že Tisza už vytvořila speciální pracovní skupinu, která připravila plán, jak se strukturou vlastnictví a řízení MOL naložit. Změna vlastnické struktury by však bez dvoutřetinové většiny v parlamentu byla obtížná. Snazší by podle něj bylo změnit strategii firmy. Strana například plánuje do roku 2035 zastavit dovoz ruské ropy.
Právě absence ústavní většiny však může být pro opozici zásadní překážkou. Řada změn, které chce Tisza prosadit, by bez dvoutřetinové podpory v parlamentu nebyla možná.
Německý kancléř Friedrich Merz chce zabránit tomu, aby Andrej Babiš zavedl Česko příliš hluboko do maďarsko-slovenského tábora. Před návštěvou českého premiéra v Berlíně to ve svém ranním přehledu napsal web Politico. Skřípat by to na dnešní schůzce mohlo podle něj v debatě o Ukrajině či emisních povolenkách ETS2.
Zásadní reforma fungování státu
Podle právního ředitele Transparency International Maďarsko Miklóse Ligetiho je taková většina nutná k zásadní reformě fungování státu. V čele klíčových institucí – včetně soudnictví, ústavního soudu, generálního prokurátora, mediální rady či ombudsmana – mohou totiž stát pouze lidé zvolení dvoutřetinovou většinou poslanců. Tyto orgány jsou podle něj nyní ovládány Orbánovými spojenci a mohou blokovat vládu, která není z Fideszu.
Tarr proto připouští, že Tisza připravuje dva scénáře. Jeden pro případ ústavní většiny, druhý pro situaci, kdy by měla jen prostou parlamentní většinu.
Pokud by však opozice dvoutřetinovou podporu získala, chce otevřít také debatu o budoucnosti maďarské ústavy. Tu Orbán v roce 2011 zásadně přepsal a pozdější dodatky podle kritiků omezily pravomoci ústavního soudu, občanské svobody i svobodu médií.
„Myslíme si, že současná podoba ústavy není správná, ale její budoucnost musí být výsledkem širší debaty,“ uvedl Tarr.