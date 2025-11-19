Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Názory Pět let bez přidání. Nová koalice chce zmrazit platy politiků

Pět let bez přidání. Nová koalice chce zmrazit platy politiků

Pět let bez přidání. Nová koalice chce zmrazit platy politiků
Profimedia
ČTK
ČTK

Koalice ANO, SPD a Motoristů představila návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na současné úrovni. Opatření má platit pět let a má být schváleno ve zrychleném režimu, oznámil Tomio Okamura.

Lídři koaličních stran ANO, SPD a Motoristů dnes podepsali návrh na zmrazení platů politiků od příštího roku na letošní úrovni. Sněmovně ho podají ve čtvrtek. Novinářům to řekl předseda Sněmovny a hnutí SPD Tomio Okamura. Uvedl, že by zmrazení mělo trvat pět let od 1. ledna 2026. Podle plánovaného rozpočtu by platy ústavních činitelů, tedy i poslanců, měly v příštím roce vzrůst o pět procent. Návrh se nemá týkat soudců ani státních zástupců.

Okamura tlačí na rychlé projednání

„Chceme, aby okamžitě zasedl Senát, kde má ovšem Fialova vládní koalice většinu. Teď se ukáže pravá tvář Fialovy vlády,“ řekl. Návrh změny zákona je třeba podle něj projednat i ve Sněmovně v zrychleném režimu, čemuž může končící koalice zabránit. Rychlý postup očekává Okamura i od prezidenta Petra Pavla.

Okamura řekl, že v návrhu jde jenom o platy politiků. Zdůraznil, že na projednání návrhu není čas. „Z důvodů toho, že je na to v podstatě měsíc a něco, tak v podstatě jsme se věnovali jenom platům politiků,“ řekl. Návrh proto chtějí tyto strany podat tak, aby ho Sněmovna mohla schvalovat ve zrychleném režimu už v prvním čtení. Návrh dostane k projednání vláda, která na to má 30 dní.

Zdůraznil, že nastupující koalice bude potřebovat pro svůj záměr i podporu ostatních stran. Pokud by jen dva poslanecké kluby z řad dosluhující vládní koalice podaly veto na zrychlené projednávání, tak se nestihne návrh projednat, podotkl. „My potřebujeme nutně spolupráci i stran Fialovy vládní koalice,“ řekl.

Nejbližší schůze Senátu bude ve středu 26. listopadu, další pak je plánována na středu 17. prosince a letos by měla být poslední.

Také místopředsedkyně ANO Alena Schillerová sdělila, že návrh se týká pouze politiků, nikoli soudců a státních zástupců.

Návrh státního rozpočtu, který nyní projednává rozpočtový výbor, počítá s tím, že platy soudců a státních zástupců od příštího roku vzrostou o víc než 13 procent, platy vrcholných politiků o zhruba pět procent. Nový výpočet výdělků ústavních činitelů vyplývá ze zákona, který v březnu prosadila vládní koalice po přehlasování veta prezidenta Pavla.

Platy politiků, soudců či státních zástupců se od ledna mají zvednout automaticky podle předem známého vzorce. Ten uvádí, že výdělky politiků už nikdy nemohou z roku na rok růst o více než pět procent.

Kolik budou politici brát

Řadový poslanec by měl od příštího roku nově pobírat základní plat 115 tisíc korun měsíčně, tedy o 5500 Kč víc než letos. Předseda sněmovního a senátního výboru či komise si má polepšit o víc než 7500 korun na bezmála 162 tisíc korun. Základní měsíční plat ministra nebo místopředsedy parlamentní komory má vzrůst o víc než deset tisíc korun na 219 300 korun a plat premiéra či šéfa komory se zvýšit o téměř 15 tisíc korun na bezmála 309 tisíc korun. Prezidentův příjem se má zvýšit z letošních 365 tisíc korun na víc než 383 tisic korun. Politikům mají o pět procent vzrůst i jejich finanční náhrady, například na reprezentaci nebo na dopravu.

ANO před volbami deklarovalo, že chce stihnout zmrazení platů politiků ještě do konce roku. Pokud by to poslanci do 1. ledna nestihli, zmrazení by přišlo až v roce 2027.

Dalibor Martínek: Ošetřit dítě ne, víc peněz ano. Doktoři, novodobá šlechta

Názory

Za rok 2023 šlo na zdravotní péči v Česku 642 miliard korun. To je nejnovější údaj statistického úřadu z letošního října. Většinu platí lidé z odvodů. Bezplatná zdravotní péče, kterou má v programovém prohlášení i vznikající vláda, je chiméra. Všude se těžce platí.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Související

Poslanecká sněmovna

Vláda probere zvýšení platů politiků. Poslanci by si mohli polepšit až o 14 tisíc

Money

ČTK

Přečíst článek
Politikům vzrostou platy i náhrady. Prezident dostane přes 600 tisíc, řadový poslanec téměř 120 tisíc

Politikům vzrostou platy i náhrady. Prezident dostane přes 600 tisíc, řadový poslanec téměř 120 tisíc

Politika

ČTK

Přečíst článek
Bankovky (ilustrační foto)

Politici a soudci budou brát více peněz. Premiér se dostane nad 300 tisíc měsíčně

Money

ČTK

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Víc pokut a daň za auto. Snad je to poslední Hřibův nápad

Dopravní zácpy v Praze jsou dílem příčinou nedostupného bydlení v metropoli
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Dobrá zpráva. Zdeněk Hřib v prosinci skončí na pozici náměstka pražského primátora pro dopravu. Stal se poslancem, nechce kumulovat funkce. Špatná zpráva je, že ho nahradí další Pirát, Jaromír Beránek. Doprava v Praze bude dál trpět.

Až do příštích komunálních voleb na podzim příštího roku budou o dopravě v Praze rozhodovat Piráti. To je pro pražskou dopravu špatná zpráva. Bylo by naivní od Beránka si slibovat jiný než Hřibův směr. A to směr, který pražskou dopravu deptá.

Zdeněk Hřib uspořádal tiskovou besedu, aby nastínil své nebo možná už Beránkovy plány, co s kolabující pražskou dopravou dělat. Hřib navrhuje balíček čtyř opatření, která nyní probere zastupitelstvo hlavního města. Kdo by čekal zlepšení dopravy v hlavním městě, nemusí dál číst.

Hřibův plán zní zhruba takto. Pražané, z hlediska automobilové dopravy patříte do „východního klastru“ Evropy, po bok Varšavy a Bukurešti. To skutečně řekl. Auto má v Praze milion lidí. To je podle Hřiba příliš. Jinými slovy, Pražané, jste hloupí, zpozdilí. Východ Evropy. Protože ve městech na západ od nás, kde je „lepší kvalita života“, Hřib uvedl Vídeň, je prý počet aut na osobu poloviční. Čili Pražané, prodejte svá auta a jezděte na kole. To je jeho recept na katastrofální dopravní situaci v hlavním městě, opakované kolapsy.

Ano, v Praze se kvalita života zhoršuje. Hlavně kvůli Hřibově destrukci automobilové dopravy.

Co dál praví Hřib ve svých čtyřech bodech na záchranu pražské dopravy? Musí se dostavět velký pražský okruh. Fajn. To znamená, že kamiony objedou Prahu. Ale jak to souvisí s permanentním kolapsem dopravy uvnitř města? Kamiony do centra nezajíždějí.

Podle Hřiba bude také nutné vytvořit analýzu právních či ekonomických dopadů, které by nastaly, pokud by magistrát a jím vlastněné firmy postupovaly systematicky u všech zakázek zahrnujících uzavírky. To zní skutečně objevně. Takže to máme brát jako přiznání, že se dosud systematicky nepostupuje? Kvůli komu, pane náměstku? Východní Evropa panuje na úřadech. „Systém, jak je nastaven, směřuje k tomu, že tady máme jakési prostředí kolektivní nezodpovědnosti, který dává prostor alibismu,“ řekl Hřib. Tím chce patrně říct, že za „bordel“ v uzavírkách vůbec nemůže, že za něj může někdo jiný, neurčitý.

Hřib také myšlenkově žongluje s novou daní za emise ve městě. Legislativa mu to zatím neumožňuje. Prostě chce vytlačit auta z města. Možná i Pražany. Podle Hřiba by nyní mohla „pomoci“ novela zákona o ochraně ovzduší, která začala platit letos v únoru. Prostě že by lidé platili další „daň“ za to, že jedou po městě autem.

Posledním bodem reformátora pražské dopravy by mělo být, že městští policisté budou mít za prioritu pokutovat „nezákonné“ parkování ve městě. Skvělé, pokutami za parkování vylepšíme dopravu.

Ještě že už není v zákoně trest smrti. Piráti by ho možná na špatně parkující Pražany uplatnili. Nebo aspoň žalář. Nestačí jim, že za svého působení v čele města a městských částí vznikl asi milion kilometrů zbytečných cyklopruhů, po kterých nikdo nejezdí. Auta zhýčkaných Pražáků se místo plynulého posouvání vpřed ve dvou pruzích tlačí v kolonách v jednom pruhu. Podle Hřibovy analýzy je to naše chyba. Recept Pirátů: pokuty a zákazy. Jako komunisté.

Další texty (ne)korektního Dalibora Martínka

Související

Dalibor Martínek: Pokuty za jízdu na černo se zvýší i v Praze. Exekuční mafie bude mít žně

Názory

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Právník: S převodem Agrofertu na dceru by Babiš neuspěl. Řešením by mohl být slepý fond

Právník: S převodem Agrofertu na dceru by Babiš neuspěl. Řešením by mohl být slepý fond
Profimedia
ČTK
ČTK

Převod vlastnictví holdingu Agrofert na rodinné příslušníky předsedy hnutí ANO a možného premiéra Andreje Babiše, například na dceru Vivien Babišovou, o čemž média spekulují jako o jednom z možných řešení Babišova střetu zájmů, by byl v praxi problematický. Na středeční konferenci Hospodářské komory ČR ke střetu zájmů to v Praze řekl partner právní kanceláře Portos Milan Kučera. Zajímavější je podle něj diskuse o převodu Agrofertu do takzvaného slepého fondu. Komplexní mechanismus, jak v Česku slepý fond zavést, ale chybí, uvedl Kučera.

Prezident Petr Pavel požaduje po Babišovi, aby veřejně oznámil, jak bude střet zájmů řešit v případě, že by se stal premiérem. Babiš v úterý zopakoval, že problém vyřeší v souladu s evropskými zákony a českými soudy. Uvedl také, že pokud nebude mít jistotu, že ho Pavel jmenuje předsedou vlády, nemá logiku, aby dělal nevratné kroky ohledně svého střetu zájmů.

Slepý fond podle kanadského vzoru

V souvislosti se slepým fondem Kučera zmínil kanadský systém, kdy veřejný funkcionář ve střetu zájmů musí po určitou dobu vložit majetek do slepého fondu, který následně spravuje nezávislý komisař, na němž panuje parlamentní shoda. „Na druhou stranu si nemyslím, že to je něco zcela nedosažitelného, co by se v rámci některé z budoucích novel nedalo do českého právního řádu zavést nebo zavést alespoň v nějaké minimální úrovni, která by ten současný stav zlepšila,“ doplnil.

Experti: kroky musí být nevratné

Podle advokáta a společníka kanceláře Portos Jaromíra Císaře by měly být kroky, které Babiš při řešení svého střetu zájmu udělá, nevratné. S Kučerou se shodl na tom, že právní úprava střetu zájmů je v Česku nejasná. Podle Císaře navíc v poslední době vzniká problém ve výkladu takzvaných nárokových a nenárokových zemědělských dotací.

„Komplikovanost té situace způsobuje, že si musí soukromé osoby i státní instituce vyžadovat pomoc právníků, což celou věc zdržuje a prodražuje,“ řekl Císař. Zároveň podle něj státní orgány přistupují k řešení liknavě. Místo dalších právních úprav by úřady mohly vydat metodiky, kterými by postupy ohledně střetu zájmů vyjasnily. Uvedl také, že vláda Petra Fialy (ODS), nyní v demisi, měla čtyři roky na to, aby situaci zpřehlednila.

Hrozí stopka dotacím

Odborník na evropské právo Michal Tomášek poukázal na to, že Evropská unie může Česku zastavit vyplácení dotací, pokud Babiš střet zájmů nevyřeší a Agrofert bude nadále pobírat evropské peníze.

„Evropské právo vnímá střet zájmů jako ohrožení objektivity a nestrannosti při správě veřejných prostředků, nikoliv jako nějakou automatickou překážku založenou na vlastnické struktuře, což je podstatný rozdíl,“ dodal Tomášek.

Bruselu vadí miliardy pro Agrofert

Babiš je jediným vlastníkem holdingu Agrofert. Ministr zemědělství v končící vládě Marek Výborný (KDU-ČSL) již dříve mluvil o vymáhání více než sedmi miliard korun po firmách z holdingu Agrofert, které dostaly v letech 2017 až 2021 navzdory Babišovu střetu zájmů. Eurokomisař pro rozpočet Piotr Serafin počátkem října uvedl, že pokud bude Babiš znovu jmenován premiérem, Evropská komise situaci pečlivě prozkoumá a ověří neexistenci střetu zájmů.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Šéf ANO Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš: Pokud nebudu mít jistotu, že budu premiér, nemá logiku dělat nevratné kroky ohledně střetu zájmů

Politika

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme