Vánoční stromky, mobily, koloběžky i hračky pro dospělé. Češi opět zběsile utráceli
Předvánoční nákupy během třetího adventního víkendu opět vzrostly, návštěvnost i tržby tuzemských obchodů oproti předchozímu víkendu stouply často až o desítky procent. Vývoj prodejů tak podle většiny obchodníků zatím kopíruje loňský rok. Roste poptávka zejména po potravinách, elektronice či hračkách. Nárůst zájmu zákazníků před Vánocemi ale hlásí například i prodejci sportovního či erotického zboží.
"Tento víkend jsme svědky nejsilnějších nákupních špiček," řekla mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Oproti běžnému víkendu se podle ní počet zákazníků zvedl až dvojnásobně. "Vedle potravin zákazníci kupují i vánoční výzdobu, vonné svíčky, světýlka i ozdoby," popsala Turnovská.
Zvýšenou poptávku po potravinách, ale například i hračkách či oblečení zaznamenalo také Tesco. Tržby podle manažerky externí komunikace Lucie Loučkové zatím kopírují čísla z minulého roku. Mezitýdenně je ovšem zřejmý nárůst o 15 procent. "Začátek týdne byl pozvolnější a nakupování gradovalo o víkendu," podotkla Loučková.
Trh s jízdními koly v Česku byl letos ve znamení výprodejů, protože obchodníci se snažili pomocí slev zbavit zásob neprodaných v předchozích sezonách. Slevy se celý rok pohybovaly i v desítkách procent a lidé tak mohli při nákupu kol ušetřit tisíce korun. Výkyvy v poptávce odstartovala pandemie koronaviru, kdy prudce vzrostl zájem o jízdní kola a poté rychle ochabl.
Kola za hubičku. Cyklistický trh projíždí slevovou zatáčku
Zprávy z firem
Trh s jízdními koly v Česku byl letos ve znamení výprodejů, protože obchodníci se snažili pomocí slev zbavit zásob neprodaných v předchozích sezonách. Slevy se celý rok pohybovaly i v desítkách procent a lidé tak mohli při nákupu kol ušetřit tisíce korun. Výkyvy v poptávce odstartovala pandemie koronaviru, kdy prudce vzrostl zájem o jízdní kola a poté rychle ochabl.
V nábytkářských domech IKEA stoupla ve srovnání s předchozím týdnem návštěvnost skoro o šest procent. "Tržby ve stejném období vzrostly o 2,3 procenta," uvedla mluvčí Nicol Richterová. Od minulého týdne podle ní patří mezi nejprodávanější produkty vánoční stromky.
Podobný vývoj předvánočního nakupování jako loni potvrdil také Datart, podle něhož kamenné prodejny měly výrazně vyšší návštěvnost než při předchozím víkendu. Největší zájem je podle mluvčí Petry Psotkové tradičně o mobilní telefony, následované bezdrátovými sluchátky, notebooky, nositelnou elektronikou, tablety a tyčovými vysavači.
Češi dlouhodobě patří mezi největší evropské fanoušky on-line nakupování, což se výrazně projevuje i v segmentu potravin. Tuzemský trh s rozvozem jídla se za poslední roky rychle rozvíjí a vánoční období zůstává jeho nejsilnější částí. Těsně před svátky roste zájem o rozvoz potravin až o polovinu. Celý trh se přitom každoročně zvyšuje zhruba o šest až osm procent.
On-line nákupy jídla využívá každý pátý Čech, v Evropě patříme ke špičce
Zprávy z firem
Češi dlouhodobě patří mezi největší evropské fanoušky on-line nakupování, což se výrazně projevuje i v segmentu potravin. Tuzemský trh s rozvozem jídla se za poslední roky rychle rozvíjí a vánoční období zůstává jeho nejsilnější částí. Těsně před svátky roste zájem o rozvoz potravin až o polovinu. Celý trh se přitom každoročně zvyšuje zhruba o šest až osm procent.
Podle hračkářství Bambule je patrný trend, kdy zákazníci čím dál více posouvají nákupy blíže k vánočním svátkům. "Dle očekávání došlo v porovnání s předchozím adventním víkendem k nárůstu zhruba o 40 procent," uvedla společnost.
Manažer komunikace drogérií DM Jiří Peroutka uvedl, že průměrná hodnota nákupů je meziročně srovnatelná, o několik procent ale narostl počet prodaných kusů. Oproti předchozímu týdnu však podle něj cena nákupu stoupla dvouciferně. V drogériích Rossmann nákupy za neděli podle mluvčí Rity Gabrielové překonávaly druhou adventní neděli už k 16. hodině o polovinu. Zákazníci se podle ní soustředili na vánoční kosmetické balíčky, dárkové tašky nebo parfémy. Na odbyt jdou i prostředky k úklidu.
Růst prodejů je patrný i u specializovaného sortimentu. Například sexshop Růžový slon zaznamenal oproti předchozímu týdnu nárůst tržeb zhruba o 15 procent, oproti loňsku pak asi o 13 procent. "Češi si dopřávají kvalitnější a dražší pomůcky, za které v průměru utratí něco málo přes 2000 korun," řekl majitel e-shopu Adam Durčák.
Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky. E-shopy hlásí rekordní návštěvnost, technologické firmy zaznamenávají dvojnásobný objem vyhledávání a logistické společnosti popisují extrémní nápor. Spotřebitelé však podle dat nakupují uvážlivěji – více porovnávají, upřednostňují kvalitu a stále častěji využívají mobilní nákupy.
Dárky s trvanlivostí. Konec vánočních zbytečností, Češi chtějí kvalitu
Zprávy z firem
Předvánoční sezóna je letos zatím nejsilnější za poslední tři roky. E-shopy hlásí rekordní návštěvnost, technologické firmy zaznamenávají dvojnásobný objem vyhledávání a logistické společnosti popisují extrémní nápor. Spotřebitelé však podle dat nakupují uvážlivěji – více porovnávají, upřednostňují kvalitu a stále častěji využívají mobilní nákupy.
Častým vánočním dárkem bývá podle obchodníků i sportovní zboží. Zatím mírnější zima podle Decathlonu vedla k přesunu zájmu zákazníků od tradičních zimních vybavení k celoročním sportovním produktům. Podle obchodního ředitele Decathlonu Stephana Molleta společnost zaznamenala velký nárůst například u prodejů dětských kol a koloběžek nebo u chytrých hodinek. Největší český outdoorový e-shop 4camping evidoval za posledních sedm dní více než 60procentní růst v prodeji oblečení.
Celkové tržby outletu Freeport Fashion Outlet, které sídlí v Hatích u Znojma, jsou za dosavadní předvánoční období v porovnání s minulým rokem vyšší o 19 procent. "Zároveň však aktuálně pozorujeme překvapivý částečný přesun nákupů na všední dny. To může souviset s snahou zákazníků vyhnout se frontám, které provázely první advent připadající na Black Friday. O tomto víkendu je tak návštěvnost v porovnání s minulým rokem nižší o zhruba 8 procent. Největší zájem je u nás jako již tradičně o sportovní zboží a překvapivě i o domácí potřeby," uvedl mluvčí Ivo Čižmár.
Poptávka postupně roste například u drahých kovů. Prodej zlatých a stříbrných slitků se během třetího adventního víkendu zvýšily za poslední týden zhruba o 20 procent, uvedl předseda představenstva společnosti Golden Gate Libor Brůna.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.