Lidé nakupovali o první adventní víkend ve velkém, pomohl i Black Friday
Tržby obchodníků o prvním adventním víkendu, kdy se již lidé často věnují vánočním nákupům, proti běžným víkendům stouply. V meziročním srovnání ale zaznamenali nárůst jen někteří prodejci. Za vyšší poptávkou jsou i výprodeje k černému pátku, tzv. Black Friday, které letos o prvním adventním víkendu ještě pokračovaly.
"Vánoce jsou pro nákupní centra každoročně vrcholem sezony, kdy návštěvnost stoupá o 15 i více procent proti průměru," řekl předseda výkonného výboru Asociace nákupních center ČR Jan Kubíček. Prosincové těžby pak rostou o 50 až 60 procent proti průměru. "Vyšší zájem registrujeme už se začátkem Black Friday a směrem ke Štědrému dni roste," dodal.
Trojnásobný nával v nákupáku
Návštěvnost a tržby byly v centru Freeport Fashion Outlet na zhruba trojnásobku běžných víkendů, uvedla retail manažerka centra Kateřina Rédová. Tržby se pohybovaly na stejné úrovni jako v loňském roce. "Obchodníci však nasadili ještě výraznější slevy než loni, a proto jsme museli před některými obchody organizovat fronty. Největší zájem byl o obchody se sportovní módou a domácími potřebami," poznamenala.
Zájem o nákupy se zvyšuje, souhlasila mluvčí Globusu Aneta Turnovská. Počátkem adventu zákazníci podle ní nakupují suroviny na pečení i dárky. Největší zájem je o dárky pro děti, kde dominují hračky, hry a dřevěné stavebnice. Z dárků pro dospělé je zájem o drobnou elektroniku nebo spotřebiče.
S blížícími se Vánocemi pozoruje postupný růst tržeb týden po týdnu také mluvčí IKEA Nicol Richterová. Vrchol nákupní sezony očekává tradičně zhruba deset až 14 dní před Štědrým dnem. V tomto období zákazníci podle ní nakupují nejen dárky a vánoční dekorace, ale také dokončují větší projekty v domácnosti.
Lidé v tomto období vždy více utrácejí
"Zákazníci utrácejí více než loni, a to jak díky vyšší návštěvnosti, tak i mírně vyšším průměrným nákupům," uvedl manažer komunikace sítě drogérií dm Jiří Peroutka. Ve srovnání s minulou sobotou byly tržby prakticky srovnatelné, řekl. Důvodem podle něj může být fakt, že v mnoha obcích se tento víkend rozsvěcují vánoční stromy. Peroutka zároveň poukázal na to, že zákazníci měli zvýšený zájem o pečicí papíry, což podle něj naznačuje, že domácnosti se připravují na pečení vánočního cukroví. Mluvčí drogerií Rossmann Rita Gabrielová vyčíslila dnes po 16:00 mezitýdenní růst na sedm procent a meziroční růst na 37 procent.
Hračkářství Bambule zaznamenalo při srovnání tržeb za první adventní víkend v pátek a sobotu podle marketingové ředitelky Jany Krčkové meziročně pokles tržeb o jednotky procent. Pokles způsobil nižší počet nákupů. Naopak průměrná objednávka stoupla o pět procent. Mezi nejžádanější produkty patří stejně jako v posledních letech kreativní a interaktivní hračky a stavebnice, sdělila.
Nejsílnější týdenní růst u Decathlonu
Decathlon zaznamenal letos svůj nejsilnější týdenní růst prodeje ve srovnání s loňským rokem, a to díky brzkému příchodu zimního počasí a kampani Black Friday, uvedl obchodní ředitel společnosti Stephane Mollet. Brzké sněžení v ČR vedlo podle něj k mimořádné poptávce po vybavení pro zimní sporty. Za uplynulý týden prodal Decathlon přes 4000 saní a 10 tisíc dětských rukavic, což je trojnásobek výsledků za stejné období loňského roku.
Prodeje zlatých a stříbrných slitků se o prvním adventním víkendu zvýšily u společnosti Golden Gate meziročně téměř o více než 50 procent. Zájem o zlato je v Česku rekordní, doplnil předseda představenstva firmy Libor Brůna. Na internetovém obchodu Notinu v sobotu počet objednávek vzrostl o 11 procent proti předchozímu roku, v neděli k 15. hodině evidovali téměř 100 tisíc objednávek, uvedla mluvčí společnosti Barbora Janotová.
