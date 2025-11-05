Po měsících klidu znovu roste inflace. Nahoru ji táhnou ceny potravin
Po měsících zklidnění se inflace znovu rozběhla. V říjnu stoupla na 2,5 procenta, což překvapilo i trh. Nejvíc zdražují potraviny a tabák, levnější energie zatím drží celkové tempo růstu cen na uzdě.
Tempo meziroční inflace v Česku v říjnu zrychlilo na 2,5 procenta ze zářijových 2,3 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Analytici přitom očekávali spíše stagnaci cen, někteří dokonce mírné zvolnění.
Meziměsíčně spotřebitelské ceny v říjnu vzrostly o půl procenta, uvedli statistici. Konečnou hodnotu říjnové inflace zveřejní ČSÚ v úterý 11. listopadu.
V předchozích měsících přitom úřad pokaždé svůj předběžný odhad potvrdil.
Zdražily potraviny i alkohol
Zrychlení meziročního růstu cen zaznamenali statistici především u potravin, alkoholu a tabáku, které v říjnu meziročně zdražily o 3,9 procenta, zatímco v září to bylo o procentní bod méně.
Ceny zboží se celkově zvýšily o 1,3 procenta (v září o 0,8 procenta), zatímco u služeb došlo k mírnému zpomalení růstu – z 4,7 na 4,6 procenta.
Vyšší ceny vodného, rekreačních služeb či restaurací tak částečně vyrovnaly levnější energie.
Energie dál zlevňují
Energie, včetně pohonných hmot, zůstávají jedinou položkou, která meziročně zlevňuje. Podle předběžného odhadu ČSÚ klesly jejich ceny o 3,3 procenta, stejně jako v září.
Bez započtení energií by ovšem celková inflace v říjnu vystoupala na 3,3 procenta. Zlevnění energií tak nadále brzdí celkový růst cen, který by jinak zrychlil výrazněji.
ČSÚ začal předběžné odhady inflace zveřejňovat letos v reakci na poptávku finančního trhu, zejména České národní banky. Tyto odhady pomáhají investorům i centrální bance rychleji reagovat na cenové vývoje.
Inflace letos vrcholila v červnu (2,9 procenta), poté postupně zvolňovala — v červenci na 2,7 procenta, v srpnu na 2,5 procenta a v září na 2,3 procenta.
Říjnové zrychlení tak znamená první mírný obrat trendu po třech měsících zpomalování.
