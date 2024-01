Mírný optimismus firem z konce roku je pryč

Důvěra v české ekonomice v lednu přerušila sérii zlepšování, kterou zaznamenala ve všech měsících loňského závěrečného čtvrtletí. Tahounem lednového poklesu byla slabší důvěra mezi podnikateli, především v průmyslu.

Důvěra v českou ekonomiku letos v lednu po tříměsíčním růstu meziměsíčně klesla o 1,3 bodu na hodnotu 92,5 bodu. Snížila se u podnikatelů, zatímco u spotřebitelů po předchozím výrazném propadu stoupla. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu (ČSÚ).

Předčasný optimismus

Mezi podnikateli důvěra v předchozích třech měsících narůstala. Nyní v lednu ale meziměsíčně poklesla o 2,8 bodu na 92,7 bodu. „Nejvýraznější pokles důvěry podnikatelů v ekonomiku byl v lednu zaznamenán v odvětví průmyslu. Více než třetina podnikatelů se potýká s nedostatečnou poptávkou. Navíc téměř čtvrtinu respondentů, zejména v automobilovém průmyslu, limituje i nedostatek materiálu,“ uvedl vedoucí oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ Jiří Obst.

„Ještě před koncem roku bylo vidět, jak se především v průmyslu objevovaly známky optimismu, pokud jde o očekávaný růst výroby, exportu a celkové finanční situace. První letošní průzkum důvěry však ukazuje, že bez nových zakázek se tento optimismus pomalu a jistě vytrácí,“ okomentoval čerstvá data statistiků hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Optimismem na začátku roku podle Dufka příliš nehýří ani firmy v oblasti obchodu a služeb. „Zvlášť u služeb je to vcelku paradoxní výsledek, protože ty si na nedostatečnou poptávku téměř vůbec nestěžují. Přes 40 procent firem zde dokonce uvádí, že nemají žádné překážky k růstu, poptávka limituje ani ne pětinu podnikatelů působících ve službách,“ dodal ekonom.

Propad inflace

Velmi dobrou zprávou, plynoucí z lednového průzkumu, je pak pokles cenových očekávaní v české ekonomice. „Ten byl patrný napříč všemi sektory a zejména pak ve službách, v maloobchodu a mezi spotřebiteli,“ dodal hlavní ekonom Generali Investments CEE Radomír Jáč. Horší jsou už očekávání ohledně zaměstnanosti. „V průmyslu a ve službách to vypadá na další propouštění, pouze ve stavebnictví se pracovníci budou hledat,“ doplnil Dufek.

Mezi spotřebiteli se důvěra v ekonomiku po dvouměsíčním poklesu v lednu meziměsíčně zvýšila o 5,8 bodu, a vrátila se tak na svou listopadovou hodnotu 91,2 bodu. „Převážná část sledovaných ukazatelů zaznamenala určité meziměsíční zlepšení, přesto ale většina respondentů zůstává v hodnocení klíčových ukazatelů pesimistická,“ sdělila Anastasija Nejasova z oddělení konjunkturálních průzkumů ČSÚ.

Počet spotřebitelů očekávajících zhoršení celkové ekonomické situace v následujících 12 měsících se ve srovnání s prosincem v lednu snížil. Ubylo i domácností hodnotících svou současnou finanční situaci hůře ve srovnání s předchozími 12 měsíci nebo účastníků průzkumu očekávajících zhoršení finanční situace. Podíl spotřebitelů, kteří se domnívají, že současná doba není vhodná k pořizování velkých nákupů, se rovněž mírně snížil.

