Tržby v maloobchodě loni klesly o rekordních 4,1 procenta. Závěr roku ale přinesl pozitivní obrat

Postupné oživení reálných nákupů, které je patrné už od loňského listopadu dává tušit, že více než dvouletý negativní trend omezování domácností už končí. Začal s rostoucí inflací likvidující kupní sílu obyvatel a také s poklesem inflace končí.

Tržby v maloobchodě bez započtení prodejů a oprav motorových vozidel loni navzdory růstu v závěru roku meziročně klesly o rekordních 4,1 procenta a překonaly tak 3,8procentní pokles z předminulého roku. Vyplývá to z čerstvých dat Českého statistického úřadu (ČSÚ). Za samotný prosinec tržby meziročně stouply o 1,6 procenta, meziměsíčně o 0,2 procenta.

„Prosincová data, mapující situaci v tuzemském maloobchodě, opět příjemně překvapila. Meziroční růst tržeb na úrovni 1,6 procenta je lepší výsledek, než trhem očekávaných 0,7 procenta,“ podotkl Radomír Jáč, hlavní ekonom Generali Investments CEE.

Spotřeba domácností byla podle ekonomů loni extrémně utlumená především v důsledku vysoké inflace, respektive pokračujícího poklesu reálných mezd.

„Inflace přesměrovala větší část výdajů spotřebitelů do oblasti bydlení, a zvláště pak energií. O co více lidé zaplatili na fakturách spojených s bydlením, o to méně zůstalo v důsledku velmi umírněného růstu nominálních mezd na vše ostatní. A když k tomu připočteme i výrazné zdražování v obchodech, tak reálný propad nákupů v posledních dvou letech byl už jen logickým důsledkem chování spotřebitelů,“ uvedl hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

Pozvolný návrat na normál

„Svou roli sehrál negativní sentiment domácností, který v kombinaci s atraktivními úrokovými sazbami na spořících účtech vedl k odkládání spotřeby ve prospěch hromadění úspor. Agregátní míra úspor v minulém roce vzrostla na 19 procent oproti dlouhodobému průměru okolo 12 procent,“ okomentoval statistiku analytik ČSOB Dominik Rusinko.

Postupné oživení reálných nákupů, které je patrné už od listopadu ale dává tušit, že více než dvouletý negativní trend omezování domácností už končí. „Začal s rostoucí inflací likvidující kupní sílu obyvatel a také s poklesem inflace končí,“ dodal Dufek.

S koncem inflační epizody se podle ekonomů finanční situace českých domácností začne v roce 2024 postupně zlepšovat a nákupy v obchodech velmi pozvolna vracet do dřívějšího „normálu“. Spotřeba domácností bude v letošním roce jedním z hlavních motorů české ekonomiky, ale zřejmě nebude natolik silná, aby se už letos vrátila na předpandemickou úroveň, míní ekonomové.

„Celkově je ale třeba počítat s tím, že oživení spotřebitelské poptávky bude relativně pozvolné a s významnějším růstovým impulsem počítáme spíše až ve druhé polovině letošního roku,“ uzavřel Rusinko.

