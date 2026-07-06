Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Obřího zátahu policie proti obchodování s lidmi se zúčastnilo šedesát zemí včetně Česka

Obřího zátahu policie proti obchodování s lidmi se zúčastnilo šedesát zemí včetně Česka

Generální tajemník Interpolu Valdecy Urquiza při zahájení 53. evropské regionální konference Interpolu v Toledu ve Španělsku 20. května 2026
profimedia
ČTK
ČTK

Při globálním policejním zátahu proti obchodování s lidmi bylo zatčeno přes tisíc osob a identifikováno přes 2000 obětí. Informovala o tom mezinárodní policejní organizace Interpol, která akci uskutečněnou v červnu na pěti kontinentech koordinovala. Podílelo se na ní 59 zemí, včetně Česka.

Policejní akce s názvem Operation Global Chain probíhala od 8. do 12. června a spojila orgány činné v trestním řízení ze států Afriky, Severní a Jižní Ameriky, Asie a Evropy. Jejím cílem bylo rozbít sítě obchodníků s lidmi zapojenými do sexuálního vykořisťování, nucených prací, kriminality a nuceného žebrání.

Celkem bylo podle Interpolu při mezinárodním zátahu zatčeno 1024 osob a identifikováno 2070 obětí.

Stovky miliard nelegálních příjmů

Obchodování s lidmi zůstává jednou z nejziskovějších a nejrozšířenějších forem organizovaného zločinu na světě, která generuje stovky miliard v nelegálních příjmech ročně,“ citoval v prohlášení Interpol svého šéfa Valdecyho Urquizu (na hlavním snímku). Reakce policejních orgánů musí být podle něj globální, koordinovaná a neúnavná.

Konec velkého přátelství. Buffett nejspíš utne financování Gatesovy nadace kvůli Epsteinovi

Leaders

Americký miliardář a investor Warren Buffett zvažuje, že přestane přispívat charitativní nadaci manželů Billa a Melindy Gatesových. Svou podporu přehodnocuje poté, co vyšly najevo vazby spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informuje o tom server CNBC.

ČTK

Přečíst článek

Během operace prováděli policisté, pohraničníci a specializované jednotky proti obchodování s lidmi kontroly na hraničních přechodech, letištích a dalších dopravních uzlech, jakož i na místech identifikovaných jako centra obchodování s lidmi.

Ačkoliv oběti pocházely z 45 zemí napříč světadíly, většina byla z Argentiny, Kolumbie, Venezuely a také z Moldavska a Nepálu. Mnohé z nich byly přes hranice přepravovány poté, co byly oklamány, donuceny nebo se staly terčem obchodníků s lidmi kvůli své zranitelné situaci, dodal Interpol.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

Související

Bankomat v Praze na Opatovské ulici, který lupiči vyhodili do povětří a ukradli peníze.

Policie zadržela čtyři osoby, které podezírá z vykradení bankomatů za použití výbušnin

Money

ČTK

Přečíst článek

Trumpovy nákupy budí otázky. Akcie padaly, on nakupoval. A den nato poslal trhy vzhůru

Trumpovy nákupy budí otázky. Akcie padaly, on nakupoval. A den nato poslal trhy vzhůru
Profimedia
nst
nst

Zatímco investoři počítali ztráty po Trumpově celní ofenzivě, prezidentovy investiční účty přikupovaly akcie Applu, Nvidie, Amazonu či Microsoftu. O den později Trump napsal, že je „skvělý čas nakupovat“, aby vzápětí oznámil částečný ústup od cel. A spustil tím tržní rally, na které vydělal.

Americký prezident Donald Trump podle analýzy CNBC nakupoval akcie ve chvíli, kdy trhy prudce padaly kvůli jeho vlastní celní politice. Dne 8. dubna 2025 měly jeho investiční účty provést 327 nákupů akcií. O den později Trump na své síti Truth Social napsal, že je „GREAT TIME TO BUY“ (Skvělý čas nakupovat - pozn. red.), a následně oznámil částečný ústup od části cel, která předtím otřásla burzami.

Zpráva vychází z nově zveřejněného výročního finančního přiznání za rok 2025.

Trh padal, Trump přikupoval

Trumpův nákupní den přišel po prudkém výprodeji, který odstartovalo oznámení rozsáhlého balíku cel 2. dubna 2025. Index S&P 500 během čtyř obchodních dnů ztratil přes 12 procent a ocitl se blízko hranice medvědího trhu.

Irsko začátkem července převzalo předsednictví Rady Evropské unie

Dublin přebírá předsednictví EU. Odolá pokušení stranit Big Techu, na kterém je závislý?

Politika

Irsko začátkem července převzalo předsednictví Rady Evropské unie. Na pořad se v příštích měsících mají dostat regulace umělé inteligence a technologického sektoru. Objevují se však otázky, zda Irsko nepůjde technologickým firmám příliš na ruku, protože je jeho ekonomika na nich nezdravě závislá.

Karel Pučelík

Přečíst článek

Podle CNBC Trump 8. dubna nakupoval mimo jiné akcie společností Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft a Nvidia. U každé z těchto firem měly nákupy podle finančního přiznání spadat do pásma 100 001 až 250 000 dolarů.

O den později přišel obrat. Trump nejprve investorům na sociální síti vzkázal, že je čas nakupovat. Poté oznámil 90denní pozastavení části nových cel. Americký index S&P 500 po tomto rozhodnutí vyskočil o 9,5 procenta, Nasdaq přidal přes 12 procent a Wall Street zažila jednu z nejsilnějších jednodenních rally posledních dekád.

Největší vítězové: technologičtí obři

Nejvýrazněji se po Trumpově obratu zvedly právě akcie, které byly předtím pod tlakem kvůli obavám z cel. Apple 8. dubna klesl o pět procent, další den ale podle CNBC posílil o více než 15 procent. Nvidia den před oznámením odepsala přes procento, po změně celní politiky však vyskočila téměř o 19 procent.

Pro Trumpa jde o citlivé téma. Jako prezident má mimořádnou schopnost hýbat trhy, zároveň má podle finančních přiznání rozsáhlé osobní investice. 

Robinhood chce nechat AI obchodovat za lidi. Věří, že roboti to zvládnou stejně dobře

Trhy

Robinhood chce udělat z umělé inteligence nového pomocníka drobných investorů. AI agenti mají analyzovat portfolio, navrhovat strategie, rebalancovat pozice a zadávat obchody. Firma tvrdí, že tím lidem zpřístupní nástroje, které dosud využívali hlavně velcí institucionální hráči.

nst

Přečíst článek

Bílý dům střet odmítá

Bílý dům spojitost mezi prezidentovou politikou a jeho investicemi odmítá. Mluvčí Anna Kellyová pro CNBC uvedla, že Trump má rozsáhlý majetek, protože byl před vstupem do politiky úspěšným podnikatelem. Prezidentova aktiva jsou podle ní držena na plně diskrečních účtech spravovaných nezávislými finančními institucemi. „Neexistují žádné střety zájmů,“ uvedla.

Sám Trump ve středu novinářům řekl, že se do osobních investic nezapojuje. „Máme fondy, které spravují moje peníze,“ uvedl podle CNBC.

Prezident jako investor i hybatel trhu

Případ tak ukazuje citlivé místo Trumpova druhého mandátu. Prezident, jehož výroky a rozhodnutí dokážou během hodin pohnout trhy, zároveň zůstává velkým soukromým investorem. Bílý dům trvá na tom, že majetek spravují třetí strany. Politicky to ale otázky kolem jeho investic nejspíš neukončí.

Ivan Šramko, bývalý guvernér Slovenské národní banky a člen dozorčí rady Trinity Bank

Bankéř Ivan Šramko: Česká inflace je pod kontrolou, rizikem je nepředvídatelný svět

Leaders

Česká ekonomika se zatím drží v relativně dobré kondici, inflace je pod kontrolou a Česká národní banka nemá důvod k dramatickým zásahům. Přesto bývalý guvernér slovenské centrální banky a člen dozorčí rady Trinity Bank Ivan Šramko varuje, že ve světě panuje mimořádná míra nejistoty. O budoucím vývoji rozhodnou konflikty na Blízkém východě a obchodní politika Donalda Trumpa, naopak vliv války na Ukrajině je nyní minimální.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Související

Americký prezident Donald Trump

Týden tradera: Trhy uklidnil Trumpův obrat, ČEZ zasáhla politická bouře

Trhy

Kryštof Míšek

Přečíst článek

Agrofert dostal další miliony. Brusel ale střet zájmů dál prověřuje

Premiér Andrej Babiš
Profimedia
nst
nst

Evropská komise stále neposoudila, zda je vyplácení zemědělských dotací společnostem ze skupiny Agrofert v souladu s pravidly proti střetu zájmů. Státní zemědělský intervenční fond ale mezitím obnovil jejich proplácení a za květen firmám poslal 204 milionů korun. Opozice varuje, že pokud Brusel podpory neuzná, mohou náklady dopadnout na český státní rozpočet.

Evropská komise nadále posuzuje, zda je přidělování evropských zemědělských dotací koncernu Agrofert v souladu s evropským nařízením ke střetu zájmů. Žádné závazné rozhodnutí ale podle Státního zemědělského intervenčního fondu zatím nevydala.

Vyplývá to z reakce fondu na dopis Evropské komise, který byl 29. června doručen členu Pirátů Januszi Koniecznému. Ten se komise mimo jiné ptal, zda fondu nařídila, aby zahájil vyplácení zemědělských dotací společnostem ze skupiny Agrofert.

Andrej Babiš
Aktualizováno

Babiš zaútočil na Pavla: Ústavu si vykládá po svém a na summitu poškodí Česko

Politika

Andrej Babiš dál vyostřuje spor s Petrem Pavlem. Prezidenta obvinil, že si ústavu vykládá po svém, chová se jako hlava opozice a případnou účastí na summitu NATO v Ankaře podle něj poškodí Českou republiku v zahraničí.

nst

Přečíst článek

SZIF takový výklad odmítá. „SZIF nikdy nekonstatoval, že by dostal jakýkoliv pokyn ze strany Evropské komise k proplacení dotací. EK žádné takové pokyny ani nevydává, vyplácení dotací je čistě na zodpovědnosti akreditované platební agentury,“ uvedl fond.

Piráti viní fond ze lži

Piráti dnes uvedli, že SZIF lhal, když tvrdil, že Evropská komise potvrdila správnost jeho postupu při obnovování dotací pro skupinu Agrofert. Fond se proti tomu ohradil a zveřejnil také odpověď Evropské komise.

Komise v ní podle fondu potvrzuje, že žádné přidělování dotací nenařídila. Zároveň ale upozorňuje, že u zemědělských dotací mají členské státy povinnost nahlásit všechny platby.

Alena Schillerová

Zákon šitý na míru Babišovi? Schillerová připustila změny sporné novely

Politika

Novela zákona o střetu zájmů se může ještě změnit. Alena Schillerová připustila úpravy sporných lhůt pro vymáhání dotací, opozice ale návrh dál označuje za zákon šitý na míru Andreji Babišovi.

nst

Přečíst článek

Brusel zároveň připomněl, že podle platných vnitrostátních předpisů může členský stát pozastavit nebo odložit své vlastní výběrové a platební postupy, pokud je to nezbytné k ochraně finančních zájmů Evropské unie.

Právě na toto riziko dlouhodobě upozorňuje opozice. Kritici obnoveného vyplácení dotací Agrofertu požadují, aby stát podpory pozastavil do doby, než bude jisté, že je Evropská unie uzná a proplatí. Varují, že v opačném případě mohou peníze zůstat na bedrech českého státního rozpočtu.

Za květen šlo Agrofertu 204 milionů

SZIF už dříve uvedl, že za květen vyplatil společnostem ze skupiny Agrofert dotace ve výši 204 milionů korun. Peníze poskytl ze svého rozpočtu a následně do Bruselu zaslal zprávu o vyplacených podporách. Podle fondu jde o standardní a dohodnutý postup.

Kauza toastového chleba míří k soudu. Policie chce obžalovat pekárnu z Agrofertu

Zprávy z firem

Kauza stomilionové dotace pro pekárnu z Agrofertu se posouvá. Národní centrála proti organizovanému zločinu navrhla obžalobu firmy a dvou jejích představitelů kvůli podezření z dotačního podvodu a poškození finančních zájmů EU.

ČTK

Přečíst článek

Fond začal firmám z Agrofertu dotace znovu přidělovat koncem dubna. Opírá se přitom o nezávislé právní analýzy, které si nechal ke střetu zájmů vypracovat. O výši poskytnutých podpor podle svých slov Evropskou unii pravidelně informuje.

SZIF již dříve uvedl, že Generální ředitelství pro zemědělství a rozvoj venkova Evropské komise, známé jako DG Agri, potvrdilo, že fond při administraci a vykazování dotací postupuje správně. Mluvčí Evropské komise Louise Bogeyová ale následně uvedla, že Evropská unie zatím žádné peníze neproplácí, dokud celou záležitost s možným střetem zájmů premiéra Andreje Babiše neprověří.

Brusel dál řeší Babišův střet zájmů

Evropská komise posuzuje, zda Andrej Babiš vložením Agrofertu do svěřenského fondu vyhověl pravidlům zakazujícím střet zájmů. Kvůli tomu už zaslala dopis českým úřadům. Opozice tento krok považuje za nedostatečný.

V odpovědi Koniecznému komise potvrdila, že se věcí stále zabývá. „Komise v současné době posuzuje relevantní skutečnosti týkající se uspořádání svěřeneckého fondu a možného použití článku 61 finančního nařízení, stejně jako opatření, která je třeba přijmout,“ uvedla komise.

SZIF doplnil, že v případě jakéhokoli verdiktu budou následovat další standardní kroky platební agentury. Fond zároveň zopakoval, že s DG Agri o problematice střetu zájmů aktivně komunikuje a poskytl mu i právní stanoviska, která si nechal vypracovat.

Související

Sídlo holdingu Agrofert spojeného s expremiérem a šéfem ANO Andrejem Babišem v pražském Chodově.
Aktualizováno

Zemědělský fond je připravený pozastavit dotace Agrofertu, pokud bude Babiš ve střetu zájmů, říká ředitel Dlouhý

Politika

ČTK

Přečíst článek

EU potvrdila správný postup při obnovení dotací Agrofertu, tvrdí zemědělský fond

Money

nst

Přečíst článek