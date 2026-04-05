Konec velkého přátelství. Buffett nejspíš utne financování Gatesovy nadace kvůli Epsteinovi
Americký miliardář a investor Warren Buffett zvažuje, že přestane přispívat charitativní nadaci manželů Billa a Melindy Gatesových. Svou podporu přehodnocuje poté, co vyšly najevo vazby spoluzakladatele Microsoftu Billa Gatese na zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Informuje o tom server CNBC.
Odhalení ze spisů o Epsteinovi vážně narušila a možná i ukončila slavné přátelství Buffetta s Gatesem. Nyní by mohla Buffetta přimět k tomu, aby přestal každoročně poskytovat miliardové dary nadaci Gatesových, píše CNBC.
Buffett ve více než hodinovém rozhovoru odvysílaném v úterním pořadu "Squawk Box" řekl, že s Gatesem "vůbec nemluvil od té doby, co byla celá věc odhalena." Na otázku, zda jsou s Gatesem stále dobrými přáteli, Buffett odpověděl, že spolu "prožili skvělé časy," ale "dokud se to nevyjasní... prostě si nemyslím, že má smysl o tom moc mluvit."
Americké ministerstvo spravedlnosti nezahrnulo do zveřejněných spisů k případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina dokumenty týkající se obvinění, že prezident Donald Trump před desítkami let sexuálně zneužil nezletilou dívku. Informovala o tom americká média včetně deníku The New York Times, stanice CNN a rozhlasu NPR.
Americké ministerstvo spravedlnosti nezahrnulo do zveřejněných spisů k případu sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina dokumenty týkající se obvinění, že prezident Donald Trump před desítkami let sexuálně zneužil nezletilou dívku. Informovala o tom americká média včetně deníku The New York Times, stanice CNN a rozhlasu NPR.
Na dotaz, zda bude i nadále přispívat nadaci Gatesových, Buffett řekl: "Počkám a uvidím, jak se to vyvine... Nemusím to rozhodnutí dělat dnes. A ani jsem ho dnes neudělal." "Dozvěděl jsem se věci, o kterých jsem po všechny ty roky neměl tušení." Upřesnil, že si nemyslí, že Gates měl něco společného s dívkami nebo s Epsteinovým ostrovem, ale dodal, že chce znát další informace. Sám je prý rád, že se k Epsteinovi "ani nepřiblížil." Epsteina označil za "senzačního podvodníka", který využíval slabostí druhých, i když to podle Buffetta "neomlouvá ty, kteří se nechali oklamat."
Gates v únoru přiznal, že měl mimomanželské aféry se dvěma Ruskami, ale popřel, že by se podílel na Epsteinových trestných činech. Své vazby na Epsteina označil za obrovskou chybu a omluvil se za ně. Řekl, že nikdy nenavštívil Epsteinův ostrov. Epstein byl v roce 2019 nalezen mrtvý ve vězeňské cele, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování.
