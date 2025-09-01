Nynější návrh rozpočtu pro příští rok je polotovar, uvedl Pavel

Vyberte si z našich newsletterů

Český prezident Petr Pavel
ČTK
ČTK
ČTK

Prezident Petr Pavel vnímá nyní zveřejněný návrh rozpočtu na příští rok jako polotovar. Smysl komentovat podle něj má až finální podobu. Řekl to před odletem na Bledské strategické fórum do Slovinska.

Ministerstvo financí navrhlo vládě státní rozpočet na příští rok se schodkem 286 miliard korun. Na letošek je plánovaný deficit 241 miliard korun, loni byl 271,4 miliardy korun. Součástí rozpočtu je návratná půjčka na stavbu jaderných bloků v Dukovanech 18,3 miliardy korun a obranné výdaje nad dvě procenta hrubého domácího produktu (HDP) ve výši 30,7 miliardy korun. Bez těchto mimořádných položek by byl deficit 237 miliard korun.

Pavel si počká na finální podobu

„Zatím ho (návrh rozpočtu) vnímám jako polotovar, protože dosud probíhají jednání, bude vládě předložen teprve 24. září,“ poznamenal Pavel. Státní rozpočet musí kabinet projednat do konce září. „Uvidíme, co se do té doby ještě změní. Myslím, že smysl komentovat to bude mít až po tom, co bude předložen v nějaké finálnější podobě,“ dodal prezident.

Po říjnových volbách o rozpočtu bude jednat Sněmovna v novém složení.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) označil návrh za rozpočet pro bezpečnost a energetickou nezávislost. „Rozpočet také zachovává sociální smír, mírně zvyšuje úroveň financování vědy a výzkumu, tvoří ho rekordní objem národních investic a přitom plní všechny zákonné požadavky včetně poklesu strukturálního schodku,“ uvedl šéf státní kasy.

Ministr financí Zbyněk Stanjura z ODS (vlevo) a předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová

