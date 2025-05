Nejbohatší Češkou zůstává Kellnerová. Do čela žebříčku Forbesu se dere zbrojař Strnad

Nejbohatším člověkem v Česku zůstává podle žebříčku časopisu Forbes dědička impéria PPF Renáta Kellnerová s rodinou s majetkem 378 miliard korun. Na druhém místě je stejně jako loni většinový vlastník Energetického a průmyslového holdingu (EPH) Daniel Křetínský s majetkem 284 miliard korun. Třetí znovu skončil majitel investiční skupiny KKCG Karel Komárek s odhadovaným majetkem 262,5 miliardy korun. Skokanem žebříčku je zbrojař Michal Strnad.

Majitel zbrojařského impéria CSG Strnad svůj majetek proti loňsku více než zdvojnásobil na 230,5 miliardy korun. Z loňské čtvrté pozice na současnou pátou příčku tím odsunul vlastníka energetické skupiny Sev.en AG Pavla Tykače, jehož majetek Forbesu odhaduje na 180,2 miliardy korun.

Šesté místo letos obsadil realitní magnát Radovan Vítek s majetkem 120 miliard korun. Sedmý je s 81 miliardami majitel holdingu Agrofert a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Za ním se umístili zakladatel hydroenergetické skupiny Energo-Pro Jaromír Tesař s majetkem v hodnotě 59,1 miliardy korun a zakladatel e-shopu Alza.cz Aleš Zavoral s 56,4 miliardami korun. První desítku nejbohatších Čechů uzavírá s majetkem za 54,5 miliardy korun spoluzakladatel softwarové společnosti Avast Pavel Baudiš.

Nadstandardně se letos díky geopolitické situaci ve světě, zejména bojům na Ukrajině, daří kromě Strnada i dalším zástupcům zbrojního průmyslu. Do první dvacítky se posunuli vlastník STV Group Martin Drda s rodinou a René Holeček ze zbrojovky Colt CZ.

Stovka nejbohatších lidí Česka drží souhrnný majetek ve výši 2,9 bilionu korun, oproti loňsku o téměř 300 miliard korun více. Pořadí v čele zůstává neměnné, ale značně se vyrovnává, uvádí Forbes.

Mezi stovku nejbohatších českých podnikatelů letos Forbes zařadil čtyři nováčky. Jedním je rodina Lencova vlastnící potravinářskou společnost Le & Co. Dalšími nováčky jsou Pavel Šebor, Petr Šebor, Martin Český, kteří stojí za herním vývojářem SCS Software.

