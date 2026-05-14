Nehodu si nanečisto nevyzkoušíte, záznam o ní už ano. Seznamte se s demo verzí aplikace Bouračka
Bez škody, bez stresu a bez policie. Demo verze aplikace Bouračka učí řidiče, co dělat po při menší dopravní nehodě. Ne ke každému pomačkanému plechu totiž musí vyjíždět policie.
Mladí řidiči se v autoškole učí pravidla silničního provozu, ne vždy si ale prakticky vyzkouší, co dělat po dopravní nehodě. Podle dat České kanceláře pojistitelů a Policie ČR bylo jen od ledna do dubna letošního roku evidováno přes 47 tisíc drobných dopravních nehod, které lze řešit bez policie. Právě na tyto situace cílí demo verze aplikace Bouračka. Ta umožňuje projít si vyplnění záznamu o dopravní nehodě nanečisto, tedy bez stresu, bez skutečné škody a v testovacím prostředí.
Aplikaci mohou využít řidiči, studenti autoškol i lektoři. Cílem je, aby si předem vyzkoušeli, jaké údaje budou po nehodě potřebovat, co mají zdokumentovat a jak celý proces probíhá.
„U dopravní nehody často pomáhá klid, přehled a správný postup. Demo verze Bouračky dává řidičům možnost projít si celý záznam dopředu, bez stresu a bez reálné škody. Díky tomu si mohou osvojit, jaké údaje budou potřebovat, co zdokumentovat a jak celý proces probíhá. Ve chvíli, kdy se pak dostanou do skutečné situace, už pro ně postup nebude neznámý,“ říká Jan Matoušek, výkonný ředitel České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.
Papírový euroformulář po menší nehodě může zůstat ležet v přihrádce. Česká kancelář pojistitelů spustila webovou aplikaci Bouračka, která umožňuje sepsat záznam o dopravní nehodě přímo v mobilu. Elektronická verze má stejnou právní váhu jako papírový formulář a pojišťovnám dorazí během okamžiku.
Mladí řidiči patří k rizikovým skupinám
Dopravní nehoda je pro většinu řidičů stresová situace. U mladých řidičů se k tomu přidává menší zkušenost nejen za volantem, ale i s tím, co přesně má po nehodě následovat.
Podle záznamů o nehodách vyplněných prostřednictvím aplikace Bouračka bylo dosud evidováno celkem 45 008 účastníků dopravních nehod. Mladí lidé ve věku 18 až 20 let tvoří pět procent evidovaných účastníků, tedy 2 066 osob. Věková skupina 21 až 25 let představuje dalších deset procent, tedy 4 479 osob.
Jde o situace, u kterých není nutné volat policii, ale je zásadní správně sepsat záznam o dopravní nehodě. Řidič musí rychle vyhodnotit situaci, komunikovat s druhým účastníkem, rozhodnout, zda volat policii, zdokumentovat škodu a vyplnit záznam.
Pomůcka i pro autoškoly
Významnou roli v edukaci mohou podle České kanceláře pojistitelů sehrát také autoškoly. Vedle pravidel silničního provozu se nabízí doplnit výuku i o praktický „postnehodový“ scénář.
Demo verze Bouračky může autoškolám sloužit jako jednoduchá praktická pomůcka. Studentům ukáže, že bezpečné řízení nekončí jen snahou nehodě předejít. Důležité je také vědět, jak se zachovat ve chvíli, kdy ke kolizi dojde.
„Autoškoly mají v prevenci dopravních nehod nezastupitelnou roli. Právě tam se mladí řidiči učí základní návyky, které si často nesou po celý život. Pokud se součástí výuky stane i jednoduchý praktický nácvik toho, co dělat po nehodě, může jim to pomoci zvládnout reálnou situaci klidněji a bezpečněji,“ říká Milada Veselá, vedoucí komunikace České asociace pojišťoven a České kanceláře pojistitelů.
Kdy lze nehodu řešit bez policie
Bouračka je webová aplikace České kanceláře pojistitelů pro rychlé sepsání záznamu o dopravní nehodě v případech, kdy není nutné volat policii.
- Nehoda se obešla bez zranění.
- Odhad škody nepřesahuje 200 000 Kč.
- Nevznikla škoda třetí osobě.
- Účastníci se shodnou na okolnostech nehody.
Aplikace funguje zdarma, bez instalace a přímo v mobilním telefonu. Řidiče provede jednotlivými kroky, pomůže zaznamenat důležité informace, přiložit fotografie a připravit podklady pro řešení škody. Hotový záznam účastníci potvrdí přes SMS a aplikace jej odešle oběma stranám.
Česká kancelář pojistitelů spouští webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj je alternativou papírového formuláře a řidičům umožní sepsat záznam o nehodě i bez tužky a papíru.
