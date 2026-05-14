Stanislav Šulc: Česko, vraků ráj to na pohled. Ale časy se mění
Statistika nuda je, má však cenné údaje. A platí to také pro data o ojetých vozech, které pravidelně zachycují krom jiného stáří tuzemského vozoparku. Nejnovější data ukazují, že se stárnutí prodávaných ojetin postupně snižuje, což je překvapivá, ale hlavně dobrá zpráva.
Ještě donedávna průměrné stáří českého auta rostlo. Český statistický úřad odhaduje, že v roce 2024 to bylo něco přes 16 let. A protože jde o údaj trochu děsivý, vyrojila se řada statistik, které se snaží tuto představu vrakolandu nabourávat zejména tím, že eliminují vozy, které nejsou aktivně používány a statistiky pokřivují.
Pravda je ta, že prostý pohled na dálnice ukazuje relativně solidní podíl vozů nových i zánovních, byť většinou velmi pravděpodobně z firemních flotil.
Nyní však přišla společnost Cebia dlouhodobě sledující údaje o prodejích ojetin s údaji za sekundární prodeje aut s informací, že průměrné stáří ojetiny prodané v prvním letošním kvartálu činila 9,2 roku, což představuje meziroční pokles. A nižní věk Cebia zaznamenala u vozidel tuzemských i dovezených ze zahraničí.
Japonská automobilka Honda poprvé po téměř 70 letech spadla do celoroční ztráty. Automobilku stáhla hlavně americká dovozní cla a nevydařená sázka na elektromobily. Zachránit ji nyní mají motocykly.
Honda škrtá elektroplány. Poprvé za téměř 70 let je v červených číslech
Zprávy z firem
Japonská automobilka Honda poprvé po téměř 70 letech spadla do celoroční ztráty. Automobilku stáhla hlavně americká dovozní cla a nevydařená sázka na elektromobily. Zachránit ji nyní mají motocykly.
Roste podíl vozů na alternativní pohon
Časy se tak nejspíš skutečně mění. Klesl podíl vozů starších 10 let, podíl aut starších 15 let v podstatě stagnoval.
Zajímavější jsou však podíly vozů podle pohonu. Roste podíl benzínových aut, který již vloni překonal podíl dieselů. Dále roste také podíl vozů s alternativním pohonem, tedy hybridů i elektrovozů. Tyto dvě kategorie u ojetin představují již téměř sedm procent, což je sice na první pohled minimum, ale vzhledem k pomalému nájezdu elektromobility u nás, jde v podstatě o solidní výsledek.
Newstream CLUB březen 2026
Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Skoro samé dobré zprávy
Co tyto statistiky znamenají? V podstatě přinášejí dobrou zprávu, že dochází k obměně vozoparku rychleji než doposud. A s tím souvisí další dobré zprávy: na silnicích budou vozy mnohem bezpečnější, což by se postupně mohlo projevovat i na statistikách nehodovosti a následků těžkých nehod.
Na druhou stranu stále platí, že většinu chyb zapříčiní řidič. A jeho mentalita se jen tak nezmění. Ale je pravda, že i nezodpovědný řidič v bezpečnějším autě je v důsledku méně nebezpečný než ve dvacetileté plečce.
Vláda chce přetavit současných 626 stavebních úřadů do jednotné státní stavební správy. Vzniknout má Úřad rozvoje území se čtrnácti krajskými ředitelstvími a 205 pobočkami, naplno má systém fungovat od ledna 2028. Jenže digitalizace stavebního řízení má v ostrém provozu přijít až v roce 2030 a plně fungovat dokonce až od roku 2031. Reforma, která má Česko zbavit stavebního chaosu, tak zatím vypadá jako další stavba bez spočtené statiky.
Michal Nosek: Stavební superúřad už se rodí. Není to reforma, ale povolení na katastrofu
Názory
Vláda chce přetavit současných 626 stavebních úřadů do jednotné státní stavební správy. Vzniknout má Úřad rozvoje území se čtrnácti krajskými ředitelstvími a 205 pobočkami, naplno má systém fungovat od ledna 2028. Jenže digitalizace stavebního řízení má v ostrém provozu přijít až v roce 2030 a plně fungovat dokonce až od roku 2031. Reforma, která má Česko zbavit stavebního chaosu, tak zatím vypadá jako další stavba bez spočtené statiky.