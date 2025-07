Dopravní nehodu půjde řešit pomocí aplikace. Policisty ani neuvidíte

Česká kancelář pojistitelů spouští webovou aplikaci Bouračka. Ta přináší rychlé řešení pro řidiče, kteří se stanou účastníky dopravní nehody. Nový online nástroj je alternativou papírového formuláře a řidičům umožní sepsat záznam o nehodě i bez tužky a papíru.

Nové aplikace lze využít v případě nehod do dvou set tisíc korun škody bez zranění. Celkový potenciál využití webové aplikace tak vychází přibližně na 170 tisíc případů ročně. To je počet škod povinného ručení, které policie již nyní nešetří. „Aplikace snižuje tlak na bourající. Je to elegantní nástroj, který snižuje také tlak na nás,“ uvedl ředitel dopravní policie Michal Hodboď.

Webová aplikace přináší intuitivní rozhraní, které účastníky nehody provede krok za krokem celým procesem zaznamenání nehody. Na webu www.bouracka.cz je v ostrém provozu již nyní. Nový online nástroj nabídne na pár kliknutí například snadnější identifikaci účastníků a vozidel včetně možnosti naskenovat SPZ a doklady, zaznamenání poškození pomocí fotografií přímo z místa události, intuitivní vyznačení situace na interaktivní mapě, včetně GPS polohy a času nehody, možnost připojit svědky nehody, elektronické podepsání záznamu a okamžité odeslání dat do systému ČKP a do příslušných pojišťoven a zároveň možnost exportu záznamu pro účastníky nehody.

„Stát otevřel registry, které může využívat aplikace Bouračka. Policie nebude muset vyjíždět k formalitám,“ uvedl ministr Martin Kupka, ministr dopravy.

Webová aplikace Bouračka je dostupná zdarma. Dostupná je online na www.bouracka.cz.

„Dopravní nehoda je psychickou zátěží. Navíc je to nečekaná, často chaotická situace, ve které lidé potřebují jasné a srozumitelné řešení. Nová online webová aplikace Bouračka představuje důležitý krok k tomu, aby řidiči mohli jednoduše, bezpečně a přehledně zaznamenat potřebné údaje přímo na místě nehody – bez nutnosti hledat papírové formuláře,“ uvádí k představení online webové aplikace ministr dopravy Martin Kupka.

To potvrzuje i dopravní policie. „Každé zefektivnění práce na místě dopravní nehody vítáme. Díky webové aplikaci mohou účastníci rychle zaznamenat potřebné údaje, a my se tak můžeme soustředit na vážnější případy. V konečném důsledku tím přispějeme i k vyšší bezpečnosti silničního provozu,“ říká Michal Hodboď z dopravní služby Policie ČR.

Počet nehod, pro které lze Bouračku využít, přitom stoupá. Od roku 2021 vzrostl jejich počet o 19 procent. Nový nástroj tak má ulehčit vyplňování údajů na místě dopravní nehody a minimalizovat chyby. Díky napojení na příslušné registry, na němž se podílelo i Ministerstvo dopravy, dokáže webová aplikace ze systému automaticky načítat vybrané údaje. Tato funkcionalita výrazně urychluje celý proces, zvyšuje přesnost záznamu a přispívá k celkové uživatelské přívětivosti. Zároveň pomáhá zjednodušit následné nahlášení škody pojišťovně a zpracování celé události.

